Học trò NSƯT Tân Nhàn giành giải Nhất cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Nhật Bản

Thứ Ba, 19:01, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với tác phẩm “Les oiseaux dans la charmille” (Khúc hát của búp bê), thí sinh Dương Ngọc Ánh đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã giành giải cao nhất cuộc thi âm nhạc tại Nhật Bản.

Từ ngày 21-28/3, tại Kumamoto (Nhật Bản), Cuộc thi âm nhạc Kyushu Music Competition lần thứ 28 năm 2026 đã diễn ra với sự tham gia của hàng nghìn thí sinh đến từ nhiều quốc gia. Đây là một cuộc thi âm nhạc quốc tế uy tín, gồm hai nội dung thi chính là nhạc cụ và thanh nhạc, với hội đồng giám khảo là các giáo sư, chuyên gia âm nhạc quốc tế.

Năm nay, đoàn Việt Nam có 10 sinh viên đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tham dự ở hai bộ môn Thanh nhạc và Piano, với các bảng thi: Thanh nhạc cổ điển, Thanh nhạc nhạc phim; Piano cổ điển và Piano jazz.

Các thí sinh Việt Nam được vinh danh ở cuộc thi

Ở nội dung thanh nhạc diễn ra từ ngày 21 đến 24/3, các thí sinh Việt Nam đã giành được nhiều giải thưởng. Cụ thể, thí sinh Dương Ngọc Ánh giành giải Nhất - giải thưởng cao nhất của cuộc thi ở bộ môn thanh nhạc. Thí sinh Trần Thị Vân Anh giành giải Đặc biệt; Lê Khánh Chi giành giải Đồng và Nguyễn Minh Phương giành giải Khuyến khích.

Dương Ngọc Ánh hiện là học viên cao học năm thứ nhất tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, do PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn hướng dẫn. Tại cuộc thi, cô trình diễn tác phẩm “Les oiseaux dans la charmille - Jacques Offenbach”, nhận được sự cổ vũ của khán giả và đánh giá cao từ ban giám khảo.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn và học trò Dương Ngọc Ánh giải Nhất.

Chia sẻ sau khi giành giải, Dương Ngọc Ánh cho biết: “Để giành được giải thưởng này, ngoài những nỗ lực rèn luyện mỗi ngày thì em thực sự may mắn là luôn có cô PGS.TS Tân Nhàn đồng hành và hướng dẫn rất tận tình. Cô không chỉ giúp em chỉnh sửa kỹ thuật mà còn định hướng cách xử lý âm nhạc sâu sắc và chuyên nghiệp hơn. Chính sự dìu dắt của cô là nền tảng quan trọng giúp em tự tin và vững vàng hơn khi bước vào cuộc thi. Bên cạnh đó, em cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, góp ý và động viên từ những anh chị, thầy cô thân thiết xung quanh trong suốt quá trình chuẩn bị. Em thật sự biết ơn gia đình, các thầy cô và những người đã luôn âm thầm giúp đỡ, đồng hành với em từ những ngày đầu chập chững học nhạc cho đến hôm nay”.

Ở bảng sinh viên, Trần Thị Vân Anh - sinh viên năm thứ nhất Đại học Thanh nhạc - giành giải Đặc biệt. Hai thí sinh Lê Khánh Chi (Đại học Thanh nhạc 1) và Nguyễn Minh Phương (Đại học Thanh nhạc 3) lần lượt giành giải Đồng và Khuyến khích. Các thí sinh đều đang theo học dưới sự hướng dẫn của các giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

NSƯT Tân Nhàn và hai học trò Dương Ngọc Ánh (phải), Lê Khánh Chi (trái).

Trực tiếp đưa học trò tham dự cuộc thi, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn cho biết: “Tôi thực sự rất tự hào và hãnh diện về các học trò của mình cũng như các sinh viên trong Khoa Thanh nhạc đã thể hiện vô cùng xuất sắc trên sân khấu cuộc thi, vượt trội so với đông đảo thí sinh đến từ các quốc gia khác. Các em rất tài năng và nỗ lực đem vinh quang về cho nước nhà. Khoảnh khắc nghe hai chữ Việt Nam được xướng lên trên sân khấu của một cuộc thi âm nhạc lớn như Kyushu Music Competition thật xúc động và hạnh phúc. Tôi hy vọng với những thành công bước đầu trong chặng đường nghệ thuật này, các em sẽ không ngừng nỗ lực hơn nữa để trở thành những nghệ sĩ thực thụ trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển thính phòng của Việt Nam, sánh vai với bạn bè quốc tế, tiệm cận với âm nhạc hàn lâm thế giới”.

Hà Phương/VOV.VN
“ARIRANG”: Một album comeback hay một tuyên ngôn văn hóa mới của BTS?
“ARIRANG”: Một album comeback hay một tuyên ngôn văn hóa mới của BTS?

VOV.VN - Nhận 4,5/5 sao từ Rolling Stone, “ARIRANG” không đơn thuần là một album comeback sau gần 4 năm. Nó là một lời khẳng định: BTS đã thay đổi – và họ chủ động định nghĩa sự thay đổi đó.

“ARIRANG”: Một album comeback hay một tuyên ngôn văn hóa mới của BTS?

“ARIRANG”: Một album comeback hay một tuyên ngôn văn hóa mới của BTS?

VOV.VN - Nhận 4,5/5 sao từ Rolling Stone, “ARIRANG” không đơn thuần là một album comeback sau gần 4 năm. Nó là một lời khẳng định: BTS đã thay đổi – và họ chủ động định nghĩa sự thay đổi đó.

Nguyện vì dân - Khúc ca từ trái tim người đại biểu
Nguyện vì dân - Khúc ca từ trái tim người đại biểu

VOV.VN - Hình ảnh những đại biểu mang trên ngực huy hiệu đỏ trong ca khúc “Nguyện vì dân” đã khắc họa niềm tự hào và trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, suy nghĩ và hành động vì sự phát triển của đất nước.

Nguyện vì dân - Khúc ca từ trái tim người đại biểu

Nguyện vì dân - Khúc ca từ trái tim người đại biểu

VOV.VN - Hình ảnh những đại biểu mang trên ngực huy hiệu đỏ trong ca khúc “Nguyện vì dân” đã khắc họa niềm tự hào và trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, suy nghĩ và hành động vì sự phát triển của đất nước.

Album “The Romantic”: Khi Bruno Mars chọn sự quyến rũ quen thuộc thay vì mạo hiểm
Album “The Romantic”: Khi Bruno Mars chọn sự quyến rũ quen thuộc thay vì mạo hiểm

VOV.VN - Sau gần một thập kỷ không phát hành album solo, Bruno Mars trở lại với "The Romantic" - đĩa nhạc nhanh chóng dẫn đầu bảng xếp hạng và thu hút sự chú ý của giới yêu nhạc. Tuy nhiên, phía sau thành công ấy là câu chuyện đáng bàn: Một Bruno Mars quyến rũ, tinh tế nhưng vẫn khá an toàn trong lựa chọn âm nhạc.

Album “The Romantic”: Khi Bruno Mars chọn sự quyến rũ quen thuộc thay vì mạo hiểm

Album “The Romantic”: Khi Bruno Mars chọn sự quyến rũ quen thuộc thay vì mạo hiểm

VOV.VN - Sau gần một thập kỷ không phát hành album solo, Bruno Mars trở lại với "The Romantic" - đĩa nhạc nhanh chóng dẫn đầu bảng xếp hạng và thu hút sự chú ý của giới yêu nhạc. Tuy nhiên, phía sau thành công ấy là câu chuyện đáng bàn: Một Bruno Mars quyến rũ, tinh tế nhưng vẫn khá an toàn trong lựa chọn âm nhạc.

