Liên hoan Nghệ thuật châu Á 2023 được tổ chức từ ngày 10-14/7 tại Singapore, đây là sự kiện lớn, năm nay có sự tham gia của nghệ sĩ đến từ 24 quốc gia, nhằm mục đích mang tới cho những nghệ sĩ trẻ châu Á một cơ hội để giới thiệu tài năng nghệ thuật của mình tới toàn thế giới. Liên hoan Nghệ thuật châu Á 2023 là chương trình được chính phủ Singapore tổ chức & tài trợ. Lần tham gia này, Tân Nhàn trực tiếp đưa các học trò của mình sang Singapore thi, sát cánh cùng học trò chinh phục một cột mốc trong sự nghiệp.

Học trò Tân Nhàn giành 3 Cúp Vàng thanh nhạc quốc tế tại Singapore

Xúc động khi cầm Cúp Vàng trên tay, sinh viên- nghệ sĩ trẻ Nguyễn Thị Yến Linh bày tỏ: “Từ 2 năm trước, cô đã rèn em bằng cách giao cho em những bài khó hơn so với khả năng và kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập. Thật may mắn khi tới mùa hè năm nay, em đã được cô cổ vũ , động viên tham gia cuộc thi Asia Arts Festival 2023 và còn được cô đưa đi, luôn sát cánh và đồng hành tạo động lực giúp em có thể vượt qua chính bản thân mình và đạt được kết quả tốt như vậy. Em cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn cô Tân Nhàn- người cô luôn tâm huyết với học trò và thôi thúc bọn em phải tiến về phía trước để cống hiến hết mình cho nghệ thuật!”

Sinh viên- nghệ sĩ trẻ Phạm Thuỳ Linh vẫn chưa hết hồi hộp ở khoảnh khắc nghe tên mình được vinh danh Cúp Vàng, tiết lộ: “Trước cuộc thi này, em đã từng gặp cô Tân Nhàn để xin phép cô… không tham gia thi. Lý do vì em cảm thấy áp lực khi thi đấu với bạn bè quốc tế. Em thấy chưa đủ tự tin và lo lắng mình chưa đủ trình độ để tham gia các cuộc thi thanh nhạc quốc tế. Nhưng, điều tuyệt vời là cô Tân Nhàn đã đặt niềm tin ở em, cô kiên quyết không cho em được lùi bước. Cô động viên em nhất định phải vượt qua vòng an toàn của bản thân, phải dồn mình vào chân tường để có động lực tiến lên phía trước, dù đây chưa phải là cuộc thi quá khó trong lĩnh vực thanh nhạc. Sau khi được cô động viên, em đã quyết tâm tham gia với tâm thế dù được giải thưởng hay không thì đối với em đó là một trải nghiệm đáng nhớ để học hỏi, cọ xát với môi trường quốc tế. Giờ đây, cầm chiếc Cúp Vàng trên tay, em không thể nói hết sự biết ơn cô Tân Nhàn đã khích lệ, kích thích, tạo cho em động lực to lớn để em có được kết quả như hôm nay. Đây sẽ là bước đệm để em tiếp tục trau dồi, chinh phục những chặng đường sắp tới trong sự nghiệp”.

Sinh viên, nghệ sĩ trẻ Lê Tuyết Ánh bày tỏ, đây thực sự là thành qủa xứng đáng cho nỗ lực rèn giũa của cô Tân Nhàn và nỗ lực của chính Lê Tuyết Ánh trong suốt thời gian qua. “Em cảm thấy rất may mắn khi được cô Tân Nhàn định hướng và chuẩn bị sẵn tâm lý để vượt qua các cuộc thi từ khi vào học tại Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam. Em được cô hướng dẫn trong hai năm, chuẩn bị kỹ lưỡng từ cách chọn bài hát, kỹ thuật thanh nhạc, hơi thở”.

Trước thành công cùng những “tố cáo” đầy biết ơn của học trò về sự khắt khe trong đào tạo, Tiến sĩ âm nhạc, Giảng viên Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam Tân Nhàn xúc động, tâm huyết nói: Người nghệ sĩ muốn thành công trong sự nghiệp, ngoài năng khiếu được ban tặng, là một sự rèn luyện, nỗ lực không ngừng. Những người nghệ sĩ có được thành công mang tính bứt phá, đều phải biết vượt ra khỏi vòng an toàn của bản thân, dám mạo hiểm, dám liều lĩnh. Thế hệ trẻ càng cần như vậy vì các em đang sống trong thế giới phẳng, cơ hội giao lưu và giao thoa với nền nghệ thuật thế giới dễ dàng hơn chúng tôi rất nhiều. Bởi vậy, không có lý do gì để các em không vượt lên vòng an toàn của bản thân, của môi trường nhỏ hẹp quanh mình để vươn ra thế giới, tìm kiếm cho mình những thành tựu mang tầm khu vực, quốc tế. Thú thực, tôi nổi tiếng là một giảng viên khó tính, các em “tố cáo” không sai đâu. Tôi luôn đòi hỏi học trò phải chinh phục được những cái khó, phải vươn lên không ngừng, như thế mới có thể tìm cho mình một chỗ đứng tốt trong môi trường nghệ thuật đầy cạnh tranh hôm nay. Tôi luôn nói các em phải dồn mình vào chân tường là thật, bởi chỉ có đứng ở cái thế ấy, các em mới có sức ép để “vượt vũ môn”.

Ca sĩ Tân Nhàn

Trước 3 Cúp Vàng Liên hoan Nghệ thuật châu Á 2023 của Nguyễn Thị Yến Linh, Phạm Thuỳ Linh và Lê Tuyết Ánh, trong vai trò Giảng viên, Tân Nhàn đã có nhiều thế hệ học trò được giải thưởng âm nhạc lớn trong và ngoài nước như: Lại Thị Hương Ly - Cúp vàng Festival âm nhạc châu Á Thái Bình Dương - 2017, Giải 3 Sao Mai 2017 dòng nhạc Thính phòng, Giải nhất Huy Chương Vàng Tài năng trẻ các trường nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc- 2017, Giải nhì cuộc thi Kyushu music Concour 2018 tại Nhật Bản năm 2018; Nguyễn Thị Thanh Quý - Top 3 Sao Mai 2019, Á quân tuyệt đỉnh song ca 2018, Huy chương Bạc tài năng trẻ toàn quốc 2016; Phạm Thuỳ Linh - Giải Nhì cuộc thi Liên hoan âm nhạc hát về Bắc ninh 2020, Phạm Thị Lan Quỳnh giải nhất sao Mai 2023 dòng nhạc Thính Phòng …