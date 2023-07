K-pop ngày càng lên ngôi khi nhiều ngôi sao lớn xuất hiện trong các MV âm nhạc

Theo truyền thông Hàn Quốc, mới đây nhóm nhạc nữ K-pop NewJeans đã phát hành phiên bản Side A và Side B của video âm nhạc "Cool With You" trực tuyến. Trong khi có nhiều suy đoán về việc hai ngôi sao toàn cầu sẽ xuất hiện trong video là ai, thì cuối cùng nó đã được tiết lộ là Lương Triều Vỹ và Jung Ho Yeon. Ý tưởng của video âm nhạc là sự chuyển thể hiện đại của thần thoại Hy Lạp Psyche và Eros, với việc Jung đảm nhận vai Eros, người từ bỏ thân phận một vị thần và chọn tình yêu. Lương Triều Vỹ dù xuất hiện chớp nhoáng nhưng cũng đủ gây nhiều chú ý. Đặc biệt, đích thân nhà sản xuất Min Hee Jin đã trực tiếp đứng ra chiêu mộ Lương Triều Vỹ cho video.

Những diễn viên hàng đầu bất ngờ xuất hiện trong các MV của thần tượng K-pop đang trở thành chủ đề nóng trong ngành giải trí "xứ sở kim chi".

Hai diễn viên sau đó đã để lại ấn tượng mạnh mẽ khi thể hiện kỹ năng diễn xuất tuyệt vời và cuốn hút, không sót một lời thoại, làm tăng thêm bầu không khí cho video. Cư dân mạng khi xem video thậm chí đã bị sốc trước đội hình toàn sao: "Sức thu hút của họ không phải là trò đùa, Tôi đã đắm chìm trong video nhờ diễn xuất của họ..." - Nhiều khán giả phấn khích.

Ngoài ra, nữ diễn viên Han So Hee gần đây cũng đã xuất hiện trong đĩa đơn solo đầu tiên của Jungkook BTS - "Seven". Đĩa đơn là một bản trường ca đầy ngọt ngào về tình yêu. Tin tức về sự kết hợp của Han So Hee và Jungkook BTS đã thu hút sự chú ý ngay khi tung teaser và vươn lên dẫn đầu BXH xu hướng của YouTube ngay sau khi ra mắt.

Trên thực tế, sự xuất hiện của những ngôi sao hàng đầu trong các video âm nhạc của thần tượng K-pop đang chứng tỏ vị thế của K-pop đã tăng lên như thế nào.