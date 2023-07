Giá vé các buổi hòa nhạc K-pop có đang quá đắt đỏ?

Do Hee-yeon, một người hâm mộ K-pop cuồng nhiệt 20 tuổi gần đây đã chi 471.000 won (hơn 8 triệu đồng) để tham dự ba buổi hòa nhạc do nhóm nhạc nam SHINee tổ chức. Tuy nhiên, Do Hee-yeon cho rằng, những tấm vé này là quá đắt đối với một sinh viên trẻ chưa có việc làm ổn định như cô: "Trước đại dịch COVID-19, một vé xem concert có giá khoảng 120.000 won, nhưng gần đây giá vé đã tăng gần 30%, lên 157.000 won. Một trong những người bạn của tôi đang cân nhắc, việc bắt đầu một công việc phụ để mua vé. Chúng tôi phải chịu giá vé cắt cổ để được nhìn thấy ca sĩ yêu thích của mình trên sân khấu. Chúng tôi cảm thấy tình yêu với K-pop đang bị lợi dụng. Nếu giá tiếp tục tăng như thế này, chúng tôi không thể tham gia bất kỳ concert nào nữa trong tương lai" - Do Hee-yeon chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Korea Times.

Vé xem BlackPink tại Việt Nam đã được rao bán với mức giá cao nhất lên tới 25 triệu đồng.

Năm 2019, giá vé tất cả các ghế trong concert "Love Yourself: Speak Yourself" của nhóm nhạc nam nổi tiếng BTS tại sân vận động Olympic ở Jamsil, Đông Nam Seoul có giá 110.000 won. Thế nhưng chỉ sau 3 năm, tại concert "Permission to Dance on Stage - Seoul", giá vé VIP đã tăng gấp đôi lên 220.000 won. Một vé tiêu chuẩn cũng tăng 50%, lên 165.000 won.

HYBE, công ty quản lý của nhóm nhạc nam BTS cũng tăng giá vé concert của các "gà nhà" khác, bao gồm Tomorrow X Together (TXT), SEVENTEEN và ENHYPEN. Tất cả vé cho các buổi biểu diễn của họ rơi vào khoảng giá 132.000 won vào năm 2022, giúp công ty kiếm được khoản doanh thu khổng lồ 198,1 triệu USD chỉ tính riêng vé concert. Chưa dừng lại ở đó, năm 2023 công ty này quyết định bán vé VIP và vé tiêu chuẩn với giá lần lượt là 198.000 won và 154.000 won. Tỷ lệ tăng là 50% so với năm trước.

Không chỉ người Hàn Quốc, người hâm mộ quốc tế cũng đang bày tỏ sự bất bình trước việc giá vé tăng chóng mặt. Theo hãng truyền thông địa phương MGR Online, tại Thái Lan, giá vé xem hòa nhạc K-pop đã tăng gần 20% kể từ năm 2019. Đặc biệt, một vé VIP cho concert mới nhất của nhóm nhạc nữ Blackpink có giá 14.800 baht (khoảng 10 triệu đồng), cao gần gấp 3 lần so với giá vé trung bình xem một concert trong nước là 5.270 baht. Một số người hâm mộ Thái Lan đã đưa vấn đề này đến Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan. Thế nhưng Chính phủ không có giải pháp nào. Họ được cho biết, rằng không có luật nào điều chỉnh giá cả, giá cả được thiết lập dựa trên sự đồng thuận giữa người bán và người tiêu dùng và việc kiểm soát giá là không thể.

Theo Lee Eun-hee - Giáo sư khoa học tiêu dùng tại Đại học Inha Hàn Quốc, chính phủ Hàn Quốc không thể kiểm soát giá của những mặt hàng không thiết yếu như vé xem concert: "Kiểm soát giá không phải là một lựa chọn trong thị trường cạnh tranh tự do và không có tiêu chí rõ ràng nào để đánh giá liệu một vé có quá đắt hay không. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá của hầu hết các loại vé K-pop có vẻ khá cao, do chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 5,1% vào năm ngoái. Giá vé tăng cao đến mức người hâm mộ K-pop tức giận” - Giáo sư Lee nhấn mạnh.

Nhiều người hâm mộ quốc tế cũng đang bày tỏ sự bất bình trước việc giá vé các buổi hòa nhạc K-pop tăng chóng mặt.

Giáo sư khoa học tiêu dùng tại Đại học Inha chỉ ra, cộng đồng người hâm mộ K-pop chủ yếu bao gồm những người trẻ tuổi. Theo chỉ số theo dõi doanh số bán hàng Hanteo, những người ở độ tuổi thanh thiếu niên và 20 tuổi chiếm hơn 89% lượng người hâm mộ K-pop toàn cầu vào năm 2021: “Phần lớn người theo dõi K-pop là thanh thiếu niên, những người không đủ khả năng mua vé đắt tiền. Có vẻ như các công ty nhóm nhạc nên tính đến điểm này” - Bà Lee Eun-hee khuyến nghị.

Cùng quan điểm, Phó giáo sư nghiên cứu văn hóa tại Đại học George Mason Hàn Quốc Lee Gyu-tag đồng ý rằng giá vé buổi hòa nhạc hiện tại có thể khiến một số người hâm mộ phải trả giá đắt, đặc biệt là những người đến từ các quốc gia có sức mua thấp. Tuy nhiên, có những lý do đằng sau giá cao: “Đại dịch COVID-19 đã khiến giá cả tăng vọt ở hầu hết mọi thứ, từ nguồn nhân lực đến phương tiện vận chuyển. Các buổi hòa nhạc K-pop ngày nay đã phát triển về quy mô và chất lượng được cải thiện, vì vậy họ cần nhiều nhân viên và thiết bị hơn. Nhiều buổi biểu diễn trong số đó còn có các ban nhạc sống đi kèm, tất cả đều cần có tiền. Nhiều nhãn hiệu K-pop không thể tránh khỏi việc tăng giá vé là điều dễ hiểu" - Phó giáo sư nghiên cứu văn hóa tại Đại học George Mason Hàn Quốc bày tỏ.

Phó Giáo sư Lee cho rằng, các công ty chủ quản K-pop có 2 cách để xoa dịu người hâm mộ đang bất bình. Đầu tiên, họ có thể giảm giá vé bằng cách tổ chức các buổi biểu diễn ở các địa điểm nhỏ hơn, thu hút nhiều người hâm mộ hơn. Nếu không họ phải nâng chất lượng biểu diễn lên, để khán giả nghĩ rằng số tiền họ bỏ ra đáng đồng tiền bát gạo. Thực tế, nhiều buổi diễn tại các sân vận động lớn có chất lượng không khác nhiều so với các sân vận động nhỏ hơn. Một khi các công ty đầu tư làm phong phú thêm trải nghiệm của khán giả, bằng cách thêm nhiều hiệu ứng hình ảnh sân khấu hơn. Như vậy, họ có thể xoa dịu những người phàn nàn về giá vé cao.