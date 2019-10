MC Nguyên Khang công bố nhầm Quán quân Giọng hát Việt nhí

Đêm chung kết "Giọng hát Việt nhí 2019" lên sóng tối 26/10 đã diễn ra với sự tranh tài của Top 5 thí sinh xuất sắc nhất: Chấn Quốc, Kiều Minh Tâm, Linh Đan, Khánh An và Bảo Hân. Với kết quả bình chọn từ khán giả, Kiều Minh Tâm - Thí sinh của đội HLV Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương đã đăng quang ngôi vị Quán quân The Voice Kids mùa 7. Top 4 còn lại bao gồm Chấn Quốc đạt giải nhất; Linh Đan - Bảo Hân và Khánh An đồng giải nhì.

Tuy nhiên, khi công bố kết quả, MC Nguyên Khang đã công bố nhầm Chấn Quốc đoạt giải Quán quân. Nhưng trong khi Chấn Quốc và các HLV đang vui mừng thì MC Quang Khang lập tức xin lỗi và thông báo lại Quán quân là Kiều Minh Tâm chứ không hải Chấn Quốc. Nhầm lẫn này khiến Chấn Quốc bật khóc nức nở, các HLV và khán giả ngỡ ngàng, khó chịu.

Kiều Minh Tâm giành ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt nhí

Trong phần trình diễn solo, Kiều Minh Tâm - học trò Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương thể hiện ca khúc "Tự nguyện" bằng chất giọng trong trẻo, cao vút đầy nội lực và chứa nhiều cảm xúc.

Kiều Minh Tâm

Dễ dàng nhận thấy, Kiều Minh Tâm đã có bước chuyển mình mạnh mẽ và ngoạn với hình ảnh trưởng thành, đầy tự tin trên sân khấu đêm chung kết. Cô bé đã chứng minh thực lực của bản thân bằng cách chinh phục những nốt cao 1 cách điêu luyện và chuyên nghiệp. Tận dụng lợi thế cách đẩy âm thanh lên miệng khi hát nghe rất ấm và vang, màn trình diễn của Kiều Minh Tâm thực sự khiến khán giả "nổi da gà".

Thể hiện 2 ca khúc khó, Chấn Quốc đã khẳng định được khả năng và bản lĩnh sân khấu trong đêm Chung kết "Giọng hát Việt nhí 2019". "Người" và "What About Us" là những ca khúc đòi hỏi người hát phải có cách xử lý uyển chuyển để đúng với giai điệu và nội dung mà bài hát truyền tải. Tuy nhiên, với chất giọng đầy nội lực, có quãng giọng rộng và những động tác điêu luyện trên sân khấu, học trò Hương Giang - Dương Cầm đã chinh phục được trái tim khán giả.

Chấn Quốc

Nếu ở ca khúc "Người" là một giai điệu sâu lắng, chất chứa được Chấn Quốc thể hiện rất ngọt thì "What About Us", cậu bé lại nâng tầm cảm xúc bằng giọng hát cao, nội lực với những cao trào bất tận.



Bước vào đêm chung kết nhờ sự bình chọn của khán giả nhưng Khánh An đã khẳng định năng lực và sự xứng đáng của mình khi có mặt trong đêm chung kết. Thoát khỏi hình ảnh dân ca, Bolero thường thấy, Khánh An đã có sự "lột xác" đáng kể với ca khúc chầu văn cổ được phối lại theo phong cách hoàn toàn mới mang tựa đề "Cô đôi thượng ngàn".

Khánh An

Dù chọn một ca khúc không phải sở trường nhưng học trò Lưu Thiên Hương và Ali Hoàng Dương đã có màn trình diễn hết sức ấn tượng. Giọng hát ngọt ngào trong trẻo pha chút ma mị đã giúp Khánh An "ghi điểm".

Tiếp đến, thí sinh Linh Đan đến từ đội Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh mang đến cho khán giả một sáng tác mới "This Is My Destiny" được viết dựa trên hành trình của chính cô bé tại cuộc thi. Từ một người nhút nhát, Linh Đan đã trưởng thành và bản lĩnh hơn không chỉ trong giọng hát mà còn ở tính cách của mình. Với chất giọng nhẹ nhàng, trong veo và truyền cảm, Linh Đan kể cho khán giả nghe một câu chuyện được viết bằng âm nhạc có giai điệu dịu dàng, du dương và sâu lắng.

Linh Đan

Đặc biệt, HLV Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh cùng với 14 học trò của mình đã có sự “hội ngộ” trên sân khấu đêm Chung kết và cùng nhau tạo nên một phần bè hợp xướng cho tiết mục của Linh Đan thêm hoàn hảo, chất chứa cảm xúc.

Trong đêm chung kết, với sự hỗ trợ của Ngọc Nhi, Bảo Hân đã có tiết mục hoành tráng khi thể hiện ca khúc "Bài ca tôm cá". Sự kết hợp ăn ý, đồng thanh đồng điệu của cả hai bé đã đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sở hữu chất giọng đẹp, sáng, trong, Bảo Hân và Ngọc Nhi "bùng nổ" khi chạm đến những nốt cao chót vót, khiến khán giả bất ngờ.

Bảo Hân và Ngọc Nhi

Dù hát chung nhưng cả hai vẫn thể hiện được thế mạnh của mình, Bảo Hân vẫn không hề bị mờ nhạt trước sự hỗ trợ của Ngọc Nhi bởi HLV Hương Giang - Dương Cầm chia câu, phân đoạn rõ ràng. Thậm chí, đã có thời điểm, Ngọc Nhi sẵn sàng hạ giọng, nhường sân để Bảo Hân tỏa sáng, khoe được chất giọng cao vút, đầy nội lực của mình.

Bên cạnh những tiết mục âm nhạc solo ấn tượng, các tài năng nhí của chương trình còn có những màn biểu diễn kết hợp đặc biệt và đầy bất ngờ.

HLV Phạm Quỳnh Anh cùng học trò Linh Đan mang đến ca khúc "Yêu" vô cùng sôi động. Ca khúc này đã được viết lời lại cũng như có phần hoà âm hoàn toàn mới để mang đến một màu sắc gần gũi và phù hợp với lứa tuổi của thí sinh. Giai điệu tươi vui, sôi động là một trong những yếu tố giúp cho tiết mục trình diễn của Linh Đan và HLV Phạm Quỳnh Anh tạo được sự hấp dẫn và ghi điểm với khán giả.

Linh Đan và HLV Phạm Quỳnh Anh

Tiếp nối mạch cảm xúc, Bảo Hân với sự hỗ trợ song ca cùng ca sĩ Đức Phúc và đệm đàn piano của nhạc sĩ Dương Cầm đã thể hiện được giọng hát nội lực qua ca khúc "All by my self" từng được nữ ca sĩ Celion Dion thể hiện rất thành công. Với sở trường hát nhạc nước ngoài, Bảo Hân dễ dàng khoe được lợi thế "nốt cao" của mình khiến khán giả nổi da gà.

Bảo Hân với màn song ca cùng ca sĩ Đức Phúc

Hương Giang - Chấn Quốc cùng nhau thể hiện ca khúc "Mẹ ơi đừng khóc" đầy sâu lắng và cảm xúc. Với ca từ nhẹ nhàng, da diết, cặp cô trò đã mang đến cho người nghe một nguồn cảm xúc dạt dào, ấn tượng.

Cặp cô trò Hương Giang và Chấn Quốc

Trong đêm chung kết, khán giả thêm lần nữa được dịp chứng kiến màn hòa giọng của 2 thí sinh nhí Kiều Minh Tâm - Khánh An cùng với Thu Minh và cặp đôi HLV Team "Xinh lung linh" Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương.

Kiều Minh Tâm và Khánh An

Trình diễn màn mashup 3 ca khúc "Chuông gió - Ước mơ - Taxi", một lần nữa, Khánh An - Kiều Minh Tâm lộ phát được thế mạnh của mình, vượt qua mọi thử thách để chinh phục khán giả bằng những nốt cao điêu luyện./.