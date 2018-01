Modern Talking trở lại Việt Nam với một “diện mạo” hoàn toàn mới

Năm 2016 ghi dấu một mốc son đáng nhớ của Legend Concert khi đêm nhạc Modern Talking cháy vé chỉ sau 3 tuần phát hành. Hai đêm nhạc với gần 10.000 khán giả đã say sưa trong những ca khúc sôi động đầy quen thuộc như "You’re my heart, you’re my soul", "Brother Louie", "Cheri Cheri Lady", "No face, no name, no number"…

Thomas Anders - thủ lĩnh của Modern Talking đã bị mê hoặc bởi sự cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam. Trên sân khấu thủ đô Hà Nội lúc đó, anh đã hứa sẽ quay trở lại đất nước xinh đẹp này một ngày không xa.

Thomas Anders.

Mở màn mùa lễ hội âm nhạc 2018, Thomas và ban nhạc của mình giữ lời hẹn ước trở lại với khán giả Việt Nam vào gần đúng dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Với một format hoàn toàn mới so với năm 2016, Modern Talking ft Thomas Anders & Band 2018 hứa hẹn sẽ đem lại cho khán giả Việt Nam nhiều bất ngờ.

Modern Talking thành lập trong giai đoạn đầu thập niên 80 bởi chàng trai trẻ Dieter Bohlen và Bernd Weidung (sau đổi tên thành Thomas Anders). Với hàng loạt ca khúc hit, âm nhạc của họ đã làm khuynh đảo thế giới. Modern Talking cũng trở thành một “tượng đài” của âm nhạc thập niên 80.

Đêm nhạc Modern Talking vào năm 2016.

Hơn hai thập kỷ đã trôi qua, đến nay, nam ca sĩ chính - Thomas Anders cùng với ban nhạc của mình vẫn mang những ca khúc quen thuộc của Modern Talking đến cống hiến cho người hâm mộ trong các tour diễn vòng quanh thế giới.

Liveshow Modern Talking ft Thomas Anders & Band 2018 sẽ được tổ chức vào 20h ngày 7/3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) cùng tất cả những ca khúc hit quen thuộc với khán giả Việt Nam từ thập niên 80./.

Khán giả Hà Nội cuồng nhiệt hết mình với đêm nhạc Modern Talking VOV.VN - Hơn 4.000 người, trong đó có những khán giả U50, U60...đã cuồng nhiệt cổ vũ hết mình khi Thomas Anders biểu diễn.