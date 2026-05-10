Nhóm BTS biểu diễn ở Mexico, bùng nổ trước hàng vạn khán giả

Chủ Nhật, 09:52, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hàng vạn người hâm mộ đã đổ xô đến sân vận động GNP (Mexico) để đón xem buổi biểu diễn của nhóm BTS vào tối 9/5. Nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám này sẽ còn một buổi trình diễn tại đây vào tối 10/5.

Video nhóm BTS biểu diễn tại Mexico tối 9/5. Nguồn: Reuters

Hàng vạn người hâm mộ nhóm BTS đã tập trung tại thành phố Mexico, trong lần trở lại của nhóm nhạc Hàn Quốc kể từ năm 2017. Địa điểm tổ chức concert ở Mexico ngập tràn những trang phục, ánh đèn màu tím đặc trưng của cộng đồng hâm mộ (ARMY). Nhiều người hâm mộ đã tập trung nhiều giờ trước buổi biểu diễn để giao lưu, trao đổi những món quà và check-in với các biểu ngữ, áp phích của nhóm BTS.

Các thành viên BTS xuất hiện trên sân khấu trong tiếng hò reo vui sướng, cùng màn pháo hoa và ánh sáng rực rỡ tại sân vận động GNP. Theo Reuters, khoảng 136.400 vé đã được bán sạch chỉ trong vòng chưa đầy một giờ. Nền tảng phân phối vé toàn cầu Ticketmaster báo cáo rằng hơn 2,1 triệu người dùng đã cạnh tranh cho 150.000 chỗ xem buổi biểu diễn của BTS.

nhom bts bieu dien o mexico, bung no truoc hang van khan gia hinh anh 1
Nhóm BTS có đêm diễn bùng nổ trước hàng vạn khán giả tại Mexico. Nguồn: Reuters

Nhóm BTS đã giúp đưa K-pop trở thành dòng nhạc phổ biến ở Mexico vào năm 2020 với bản hit toàn cầu "Dynamite". Đến nay, "cơn sốt BTS" phản ánh sự nổi tiếng nói chung của K-pop tại Mexico, nơi người hâm mộ đã xây dựng các cộng đồng vô cùng lớn mạnh xung quanh các nghệ sĩ Hàn Quốc.

Đây là lần thứ tư nhóm nhạc BTS biểu diễn tại thành phố Mexico, sau các buổi biểu diễn trước đó vào năm 2014, 2015 và 2017. Trước buổi biểu diễn, nhóm nhạc Hàn Quốc cũng thu hút sự chú ý sau khi đến thăm Cung điện quốc gia Mexico, nơi nhóm gặp gỡ Tổng thống Mexico và sau đó chào đón hàng nghìn người hâm mộ từ ban công.

Nam Anh/VOV.VN (tổng hợp)
Tin liên quan

BTS trở lại Tokyo sau 7 năm, thu hút 110.000 khán giả trong 2 đêm diễn
VOV.VN - Nhóm nhạc K-pop đình đám BTS đã có màn trình diễn ấn tượng tại sân khấu chật kín khán giả của Tokyo Dome (Nhật Bản), lần đầu tiên kể từ tháng 7/2019. Cả 2 đêm diễn ngày 17 và 18/4 đều cháy vé, thu hút khoảng 110.000 khán giả.

Hàn Quốc đón lượng du khách kỷ lục nhờ "hiệu ứng BTS"
VOV.VN - Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, nước này đã ghi nhận kỷ lục 4,76 triệu lượt khách quốc tế đến trong quý I/2026, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong một quý.

RM của BTS đối mặt với tranh cãi về việc hút thuốc nơi công cộng ở Nhật Bản
VOV.VN - RM của BTS đã vướng vào tranh cãi sau khi một tạp chí của Nhật Bản đưa tin anh hút thuốc và vứt tàn thuốc ở khu vực cấm hút thuốc tại Tokyo. Bài viết gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ người hâm mộ và cộng đồng mạng.

Tại sao các nhóm nhạc K-pop khao khát biểu diễn tại lễ hội đại học?
VOV.VN - Vốn là sự kiện truyền thống của sinh viên, các lễ hội đại học Hàn Quốc đã trở thành "đòn bẩy" quan trọng với các nghệ sĩ K-pop. Không chỉ là biểu diễn đơn thuần, lễ hội này là thước đo về khả năng hát live và độ nhận diện công chúng của các nhóm nhạc thần tượng.

“Liệu có ai nhớ đến chúng tôi không?”: BTS trả lời bằng sự trở lại chấn động K-pop
VOV.VN - Sau gần 4 năm vắng bóng, BTS trở lại bằng show diễn hoành tráng tại Gwanghwamun Square, biến concert thành một sự kiện toàn cầu. Không chỉ là màn comeback, đây còn là lời khẳng định vị thế, sức ảnh hưởng và khả năng định nghĩa lại K-pop của nhóm.

