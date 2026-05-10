Nhóm BTS biểu diễn ở Mexico, bùng nổ trước hàng vạn khán giả

Video nhóm BTS biểu diễn tại Mexico tối 9/5. Nguồn: Reuters

Hàng vạn người hâm mộ nhóm BTS đã tập trung tại thành phố Mexico, trong lần trở lại của nhóm nhạc Hàn Quốc kể từ năm 2017. Địa điểm tổ chức concert ở Mexico ngập tràn những trang phục, ánh đèn màu tím đặc trưng của cộng đồng hâm mộ (ARMY). Nhiều người hâm mộ đã tập trung nhiều giờ trước buổi biểu diễn để giao lưu, trao đổi những món quà và check-in với các biểu ngữ, áp phích của nhóm BTS.

Các thành viên BTS xuất hiện trên sân khấu trong tiếng hò reo vui sướng, cùng màn pháo hoa và ánh sáng rực rỡ tại sân vận động GNP. Theo Reuters, khoảng 136.400 vé đã được bán sạch chỉ trong vòng chưa đầy một giờ. Nền tảng phân phối vé toàn cầu Ticketmaster báo cáo rằng hơn 2,1 triệu người dùng đã cạnh tranh cho 150.000 chỗ xem buổi biểu diễn của BTS.

Nhóm BTS có đêm diễn bùng nổ trước hàng vạn khán giả tại Mexico. Nguồn: Reuters

Nhóm BTS đã giúp đưa K-pop trở thành dòng nhạc phổ biến ở Mexico vào năm 2020 với bản hit toàn cầu "Dynamite". Đến nay, "cơn sốt BTS" phản ánh sự nổi tiếng nói chung của K-pop tại Mexico, nơi người hâm mộ đã xây dựng các cộng đồng vô cùng lớn mạnh xung quanh các nghệ sĩ Hàn Quốc.

Đây là lần thứ tư nhóm nhạc BTS biểu diễn tại thành phố Mexico, sau các buổi biểu diễn trước đó vào năm 2014, 2015 và 2017. Trước buổi biểu diễn, nhóm nhạc Hàn Quốc cũng thu hút sự chú ý sau khi đến thăm Cung điện quốc gia Mexico, nơi nhóm gặp gỡ Tổng thống Mexico và sau đó chào đón hàng nghìn người hâm mộ từ ban công.