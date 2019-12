Người hâm mộ khen Vũ Cát Tường hát tiếng Anh "quyến rũ".

Mới đây, Vũ Cát Tường đã phát hành Album song ngữ Inner Me. Đây được xem là một bước đột phá của nữ ca sĩ tiếp nối sự thành công của Album Stardom vào năm ngoái.

Album Inner Me bao gồm 9 bài hát: Có người (đã ra mắt vào ngày 6/11), "Dõi theo", "Hỏi thăm", "Gió", "The old you", "Ticket For Two", "Yours", "Forever Mine" và "Gió" (Chill version). Với sự đa dạng về thể loại và phong cách, các cung bậc cảm xúc được diễn tả một cách chân thực qua giọng ca đầy cảm xúc của nữ ca sĩ, Inner Me đã tạo nên một ‘cú nổ lớn’ ngay từ những ngày đầu ra mắt.

Đặc biệt, không đơn thuần chỉ là một album thông thường, Inner Me là sự kết hợp hòa quyện nhuần nhuyễn giữa các ca khúc tiếng Việt và tiếng Anh, thể hiện sự tài hoa trong sáng tác của nữ ca sĩ. Điều này càng khẳng định dấu ấn cá nhân một cách sâu sắc của Vũ Cát Tường trước người hâm mộ.

Bạn Dung Đỗ khi nghe ca khúc The Old You nằm trong album Inner Me chia sẻ: “Bài hát này hợp gu em cực Mèo ơi. Nghe cứ như mấy bài hát nằm trong top US UK vậy đó. Mà giọng Mèo hát Tiếng Anh quyến rũ dã man. Album này quá xịn rồi”

Hoặc như bạn Hana Saku nhận xét: “Như đang nghe nhạc Âu Mỹ vậy đó”.

Ngoài ra, được biết album lần này được Vũ Cát Tường thu âm ở phòng thu huyền thoại Hollywood mang tên United Recording. Album Inner Me của Vũ Cát Tường được phát hành độc quyền trên Keeng Music.