Noo Phước Thịnh "bùng nổ" cùng dàn sao trong Đại nhạc hội ASEAN - Nhật Bản

Với chủ đề “Ước nguyện hòa bình", chương trình mang tới nhiều tiết mục đặc sắc tôn vinh những nét đẹp văn hóa của các dân tộc giàu truyền thống qua những giai điệu nhạc Pop. Mở đầu chương trình là bản Pop Ballad sâu lắng "Ai no Uta" do nữ ca sĩ Koda Kumi thể hiện.

Nữ ca sĩ xinh đẹp Andien đến từ đất nước Indonesia thể hiện hai ca khúc "Indahnya Dunia" (Thế giới tươi đẹp này) và "Together we will be shine" (Cùng nhau toả sáng).