NSND Quang Thọ nhớ thời bán cà phê, thuốc lá để xoay kinh phí biểu diễn

Tại buổi giới thiệu hai chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, NSND Quang Thọ gây chú ý khi nhắc lại những ký ức từ thời còn là sinh viên, theo các thầy cô Khoa Thanh nhạc đi biểu diễn từ khoảng cuối năm 1972, khi điều kiện tổ chức chương trình còn nhiều thiếu thốn.

“Những chương trình ngày đó chưa có được quy mô hoành tráng như bây giờ. Chúng tôi từng được hát ở Nhà hát Lớn nhưng với đàn guitar, piano… chứ không được hát với dàn nhạc giao hưởng như hiện giờ”, NSND Quang Thọ kể.

Các nghệ sĩ tham dự buổi giới thiệu hai chương trình nghệ thuật của Khoa Thanh nhạc.

Một kỷ niệm đặc biệt diễn ra vào năm 1986, khi trường kỷ niệm 30 năm thành lập. Thời điểm đó, NSND Trung Kiên là Trưởng Khoa Thanh nhạc, còn NSND Quang Thọ đã giảng dạy tại khoa được hai năm. Đoàn gồm 6 ca sĩ, 2 nhạc công độc tấu lên đường biểu diễn nhiều nơi.

Theo NSND Quang Thọ, có những buổi diễn ngoài trời doanh thu không đủ chi phí, NSND Trung Kiên phải vay tiền để bù lỗ. Khi tới Buôn Ma Thuột, đoàn được địa phương hỗ trợ sân khấu, chỗ ở và tạo điều kiện mua 2 tạ cà phê.

“Trên đường về đến Nha Trang thì chúng tôi bán cà phê được một số tiền lớn, thầy Trung Kiên không phải lo âu nữa. Về đến Thanh Hóa, chúng tôi lại mua được 10 kiện thuốc lá Bông Sen, bán lãi, mang được số tiền lớn đóng góp cho chương trình kỷ niệm 30 năm của Trường. Giờ đã 40 năm sau, những kỷ niệm vẫn còn trong tôi”, NSND Quang Thọ kể.

NSND Quang Thọ chia sẻ những kỷ niệm về NSND Trung Kiên và các chuyến biểu diễn của Khoa Thanh nhạc cách đây 40 năm.

Ông cũng nhắc tới dấu ấn tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường, khi Khoa Thanh nhạc cùng các cựu sinh viên và dàn nhạc thực hiện Giao hưởng số 9 của Beethoven với quy mô lớn. Theo ông, đây là một trong những dấu ấn của âm nhạc bác học trong quá trình đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn của Nhạc viện trước đây, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường ấy, PGS.TS Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho rằng Khoa Thanh nhạc là một trong những khoa có sức lan tỏa lớn của Học viện, tập trung nhiều NSND, NSƯT thành công và được công chúng biết đến. Ông nhắc NSND Quang Thọ như một minh chứng cho sức lao động bền bỉ khi ở tuổi cao vẫn thường xuyên góp mặt trong những chương trình lớn.

Từ những chuyến đi còn nhiều khó khăn ấy, Khoa Thanh nhạc hiện chuẩn bị hai chương trình nghệ thuật nhân kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Concert Resonantia diễn ra ngày 24/10 và đêm nhạc “70 năm - Những thanh âm ngân mãi” diễn ra ngày 14/11, cùng tại Phòng Hòa nhạc Lớn của Học viện.

NSND Bùi Công Duy.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, Trưởng Khoa Thanh nhạc cho biết hai chương trình được xây dựng để thể hiện hai hướng đào tạo lớn của Khoa trong chặng đường 70 năm: một bên là âm nhạc thính phòng cổ điển thế giới, một bên là các tác phẩm thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ Việt Nam.

Concert Resonantia tập trung vào opera, operetta, musical với sự tham gia của NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Phương Nga, NSƯT Phương Uyên, Tố Loan, Phúc Tiệp, Bảo Yến, Khắc Hòa… cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Trong khi đó, “70 năm - Những thanh âm ngân mãi” có sự xuất hiện của nhiều thế hệ nghệ sĩ như NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSND Thanh Lam, Mỹ Linh, Trọng Tấn, Anh Thơ, Quang Hà, Nguyễn Trần Trung Quân… Chương trình gồm ba phần, đi từ những ca khúc gắn với lịch sử, ký ức đến những tác phẩm mang màu sắc trẻ trung hơn.

Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Ban Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc.

Theo NSƯT Tân Nhàn, phần ba được xây dựng phóng khoáng, không quá nặng tính học thuật. Thanh Lam, Mỹ Linh, Quang Hà, Nguyễn Trần Trung Quân, Huyền Trang, Hương Ly… sẽ góp mặt trong không gian có cả nhạc nhẹ Việt Nam hiện đại. Các ca khúc cách mạng, thính phòng, dân gian cũng được nhạc sĩ Lưu Hà An làm mới qua những bản phối mang màu sắc hiện đại hơn.

Một chi tiết đáng chú ý là cả hai chương trình đều bán vé. NSƯT Tân Nhàn cho biết với các chương trình tháng 11 những năm trước, vé bán tốt và “luôn cháy vé”, nhưng Concert Resonantia tháng 10 lại được Khoa Thanh nhạc xem như một phép thử riêng đối với thị trường âm nhạc hàn lâm.

“Chúng tôi bán vé giống như phép thử với chương trình âm nhạc hàn lâm để đo mức độ khán giả tiếp cận mảng âm nhạc đến tầm nào, khán giả có sẵn sàng mua vé xem chương trình”, NSƯT Tân Nhàn nói. Kết quả bán vé cũng là một trong những cơ sở để Khoa tính toán việc đầu tư các chương trình tương tự trong những năm tiếp theo.

NSƯT Tân Nhàn cũng tiết lộ khi thông tin về hai chương trình được công bố, nhiều nghệ sĩ trưởng thành từ Khoa Thanh nhạc chủ động ngỏ ý trở về biểu diễn. Điều này khiến Ban Chủ nhiệm phải cân nhắc lựa chọn nghệ sĩ và tác phẩm, đồng thời tìm cách kết nối các thế hệ 7X, 8X, 9X qua những tiết mục song ca, tam ca và kết hợp nhiều thể loại.