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NSND Quang Thọ hé lộ màn kết hợp đặc biệt cùng học trò Nguyễn Khánh Ly

Thứ Sáu, 08:52, 03/07/2026
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VOV.VN - Sau 20 năm hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly sẽ lần đầu thực hiện liveshow riêng mang tên "Khát vọng tình yêu". Đáng chú ý, NSND Quang Thọ tiết lộ ông sẽ song ca cùng học trò ca khúc "Miền xa thẳm" với bản phối hoàn toàn mới.

Sau 20 năm hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly sẽ lần đầu thực hiện liveshow riêng mang tên "Khát vọng tình yêu", diễn ra ngày 24/7 tại Hà Nội. Chương trình không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ mà còn là lời tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Liveshow được xây dựng với ba chương gồm "Ký ức dòng sông", "Chiến tranh và hòa bình" và "Khát vọng tình yêu". Xuyên suốt chương trình là hình tượng dòng sông - biểu tượng của ký ức, quê hương, lịch sử và hành trình đời người. Dòng sông hiện lên trong ký ức tuổi thơ, những miền quê thanh bình, chứng kiến những cuộc chia ly, hy sinh trong chiến tranh và cũng là dòng chảy đưa con người vượt qua mất mát để hướng tới tình yêu, niềm tin vào tương lai.

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NSND Quang Thọ và ca sĩ Nguyễn Khánh Ly

Chia sẻ về ý tưởng này, Nguyễn Khánh Ly cho biết: "Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê gắn với dòng sông. Trong ký ức của tôi, dòng sông giống như người mẹ, như mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn và cũng là dòng sông cuộc đời đưa mình đi qua nhiều chặng đường khác nhau".

Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự góp mặt của NSND Quang Thọ - người thầy của Nguyễn Khánh Ly. Nam nghệ sĩ tiết lộ, hai thầy trò sẽ cùng thể hiện ca khúc "Miền xa thẳm" theo phiên bản song ca giữa giọng nam trung và giọng nữ cao.

Ông chia sẻ: "Một bài hát tưởng rằng chỉ cho giọng nữ nhưng đến khi được dàn dựng, hai thầy trò chúng tôi đã kết hợp ăn ý, với bản phối khí mới của một nhạc sĩ trẻ".

Theo Tổng đạo diễn, NSƯT Nguyễn Trường Bắc, điều đặc biệt của liveshow không nằm ở quy mô sân khấu hay hiệu ứng kỹ thuật mà ở cách kể chuyện bằng âm nhạc. Ông cho biết: "Chúng tôi sử dụng âm nhạc như một sợi dây xuyên suốt để kể câu chuyện về con người, về dòng sông, về chiến tranh, về hòa bình và về tình yêu. Chương trình sẽ khai thác những điểm mạnh của nữ ca sĩ trong nghệ thuật cũng như những tâm tư, tình cảm muốn gửi đến khán giả".

nsnd quang tho he lo man ket hop dac biet cung hoc tro nguyen khanh ly hinh anh 2

Đảm nhận vai trò lên ý tưởng xuyên suốt về bản phối khí là NSND Quang Vinh. Ông lựa chọn các nhạc sĩ phối khí phù hợp cho từng ca khúc, đồng thời trực tiếp phụ trách hai tiết mục mở màn và kết thúc, viết phần hợp xướng riêng cho dàn hợp xướng cũng như phối khí các ca khúc Nga trong liveshow.

Theo NSND Quang Vinh, ê-kíp hướng tới một không gian âm nhạc tổng hợp đa chiều với cốt lõi là thính phòng hiện đại. Ông nói: "Chương 1 là ký ức, là hồi tưởng, là những dòng sông tuổi thơ và những người thầy đã dìu dắt người nghệ sĩ. Chương 2 nói về chiến tranh, về sự hy sinh của những người lính. Chương 3 hướng tới tuổi trẻ hôm nay, tới tình yêu và khát vọng sống. Mỗi chương có màu sắc riêng nhưng được kết nối bằng một ngôn ngữ âm nhạc thống nhất".

Trong khi đó, NSƯT Tố Nga đánh giá cao sự bền bỉ của Nguyễn Khánh Ly trên con đường nghệ thuật. Chị nhận xét: "Ly có thể hát thính phòng, nhạc cách mạng, nhạc trữ tình hay nhạc nhẹ với những màu sắc khác nhau. Đó là kết quả của rất nhiều năm lao động nghiêm túc và không ngừng học hỏi".

Về phần mình, Nguyễn Khánh Ly khẳng định tinh thần theo đuổi nghệ thuật bằng sự nỗ lực không ngừng: "Chỉ cần được xuất hiện trước công chúng, chúng tôi sẽ luôn là phiên bản nỗ lực không ngừng nghỉ cho lao động nghệ thuật".

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Hà Phương/VOV.VN
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