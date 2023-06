Nữ ca sĩ người Pháp gốc Việt The Rodeo với chuyến lưu diễn tại Việt Nam

Ca sĩ Tuấn Hưng lãng tử hát trên du thuyền Ambassador ở Vịnh Hạ Long

VOV.VN - Tối 2/6 vừa qua, “Love in the Bay” by Ambassador Cruise #2 đã được tổ chức trên du thuyền đẳng cấp Ambassador với sự tham gia của Tuấn Hưng, Khắc Việt, Kevin Trần và Bách Nguyễn. Show diễn đã để lại sức hút cùng âm hưởng khó quên với hơn 500 du khách.