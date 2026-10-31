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Rhymastic, Binz, SOOBIN hội ngộ trong MV quay giữa phố Hà Nội

Thứ Bảy, 21:09, 31/10/2026
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VOV.VN - Tối 31/10, SpaceSpeakers giới thiệu MV “Không xi nhê” với sự góp mặt của Rhymastic, Binz và SOOBIN. MV được thực hiện tại nhiều địa điểm quen thuộc ở Hà Nội, gợi lại những ký ức gắn với hành trình 15 năm của SpaceSpeakers.

“Không xi nhê” nằm trong album KOSMIK dự kiến ra mắt trong năm 2026. Ca khúc xuất hiện đúng dịp SpaceSpeakers kỷ niệm 15 năm thành lập, đồng thời nối tiếp tinh thần của KOSMIK Live Concert 2022 và chương trình KOSMIK Live Concert In Hanoi sắp diễn ra.

rhymastic, binz, soobin hoi ngo trong mv quay giua pho ha noi hinh anh 1
Rhymastic, Binz và SOOBIN đưa những góc phố Hà Nội vào MV “Không xi nhê”.

Tên ca khúc được lấy từ cách nói “không xi nhê” quen thuộc trong đời sống, thường dùng để nói về những va vấp chưa đủ sức khiến một người chùn bước. Trong ca khúc, Rhymastic, Binz và SOOBIN kể câu chuyện về cách đối diện với những điều không như ý bằng tâm thế nhẹ nhàng, bình tĩnh, thay vì né tránh hoặc để khó khăn cản bước.

rhymastic, binz, soobin hoi ngo trong mv quay giua pho ha noi hinh anh 2
“Không xi nhê” gợi lại những ký ức Hà Nội gắn với hành trình của SpaceSpeakers.

Sau 15 năm hoạt động, tinh thần ấy cũng phần nào phản ánh hành trình của các thành viên SpaceSpeakers. Từ những ngày đầu gặp gỡ tại Hà Nội, mỗi người dần xây dựng con đường riêng trong âm nhạc nhưng vẫn duy trì sự kết nối trong các hoạt động chung của tập thể.

Phần hình ảnh của “Không xi nhê” được xây dựng theo chủ đề “Homecoming” - trở về nhà. Thay vì tập trung vào những bối cảnh sân khấu, MV đưa Rhymastic, Binz và SOOBIN qua nhiều góc phố Hà Nội, nơi gắn với ký ức thanh xuân và những năm đầu làm nghề của các thành viên.

Câu chuyện theo chân ba nghệ sĩ vượt qua hàng loạt chướng ngại trên đường phố trước khi hướng tới điểm đến cuối cùng là KOSMIK Live Concert tại Hà Nội. Touliver, SlimV và Cường Seven cũng xuất hiện trong MV với hình ảnh một ban nhạc đường phố.

 

Việc nhiều thành viên SpaceSpeakers cùng xuất hiện trong một khung hình gợi lại chặng đường hoạt động chung của tập thể. Sau 15 năm, các nghệ sĩ đều phát triển sự nghiệp riêng nhưng vẫn thường xuyên gặp lại nhau trong những dự án mang tên SpaceSpeakers.

Ở những giây cuối MV, linh vật SpaceBot xuất hiện, ôm “quả cầu đỏ” - hình ảnh gắn với KOSMIK Live Concert Hà Nội. Chi tiết này tạo liên kết giữa “Không xi nhê” và chương trình âm nhạc của SpaceSpeakers vào dịp cuối năm.

Mang màu sắc rock, “Không xi nhê” là ca khúc đầu tiên được giới thiệu từ album KOSMIK năm 2026. MV cũng là dịp Rhymastic, Binz, SOOBIN cùng các thành viên SpaceSpeakers trở lại với những hình ảnh quen thuộc của Hà Nội, nơi gắn với những năm đầu trong hành trình âm nhạc của họ.

Hà Phương/VOV.VN
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