“Thánh catwalk” Sinon Loresca góp mặt trong MV mới của Đàm Vĩnh Hưng

Nếu vài ngày trước, khán giả và giới truyền thông được dịp xôn xao khi biết MV Hello sắp ra mắt của Ông hoàng nhạc Việt có sự xuất hiện của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 Hương Giang Idol, thì mới đây, Mr. Đàm tiếp tục làm “bấn loạn” các fan khi hé lộ thêm những cái tên “nổi như cồn” không kém cạnh. Nhân vật đáng chú ý đầu tiên không ai khác ngoài MC Trấn Thành. Theo như hình ảnh hậu trường tiết lộ, ông xã Hari Won sẽ xuất hiện với kiểu tạo hình bá tước quý tộc mới mẻ chưa từng “thử nghiệm” trước đây. Được Đàm Vĩnh Hưng giữ kín như bưng về chi tiết vai diễn trong MV vậy nên fan của Mr. Đàm lẫn danh hài nổi tiếng càng có lý do để chờ ngày MV “lên sóng”. Sau Trấn Thành, Hữu Vi chính là nhân tố gây tò mò người xem trong MV mới được đầu tư hoành tráng của Đàm Vĩnh Hưng Với gương mặt điển trai cùng khả năng diễn xuất dần được công chúng công nhận, hot boy Hà Nội hứa hẹn sẽ mang đến những bất ngờ thú vị cho người xem. Không chỉ có Hương Giang, Trấn Thành, Hữu Vi, Đàm Vĩnh Hưng còn mời hẳn “thánh catwalk” Sinon Loresca đang gây sốt cộng đồng mạng góp mặt trong MV "Hello" lần này. Thân hình cơ bắp cuồn cuộn nhưng lại uyển chuyển, điệu nghệ trong từng bước catwalk, Sinon khiến khán giả thêm tò mò không biết anh chàng sẽ thể hiện thế nào và với vai diễn gì bên cạnh Mr. Đàm cùng các sao Việt? Thêm 1 nhân vật ấn tượng khác tạo nên sự mới lạ cho MV lần này chính là Binz, chàng rapper nổi tiếng nhất nhì làng nhạc underground. Sự xuất hiện của Binz cũng phần nào nói lên được sản phẩm âm nhạc mới của Mr. Đàm sẽ thực sự mới mẻ, hợp xu hướng và là “chiến mã” không phải dạng vừa trong đường đua Vpop nửa cuối năm nay. MV còn có sự quy tụ những tên tuổi đình đám và 100 vũ công cùng quay suốt 48 tiếng tại Hồ Tràm. Được biết sự kiện ra mắt MV Hello sẽ được diễn ra vào ngày 1/8/2018