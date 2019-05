Tín hiệu vui từ Liên hoan Giai điệu Sơn ca 2019

Âm nhạc dành cho thiếu nhi có vai trò quan trọng đối với sự hình thành, phát triển nhân cách cũng như nuôi dưỡng thế giới tâm hồn của trẻ thơ. Đã từng có những giai đoạn, sáng tác ca khúc cho thiếu nhi được các nhạc sĩ rất chú trọng. Nhiều ca khúc đã trở nên quen thuộc, gắn bó với tuổi thơ của biết bao thế hệ Việt Nam.

Liên hoan "Giai điệu Sơn ca" 2019 với chủ đề "Em yêu quê hương, đất nước".

Trong những năm gần đây, những sáng tác mới có chất lượng dành cho thiếu nhi còn thưa vắng. Nhiều người bậc cha mẹ, các nhà quản lý và giới chuyên môn đã đưa ra lời cảnh báo: nhu cầu thưởng thức của các em ngày càng đa dạng thì đây là một thực trạng đáng báo động. Câu chuyện trẻ con hát nhạc người lớn không còn xa lạ. Chính sự phát triển lệch lạc, không đúng lứa tuổi, thiếu định hướng sẽ dẫn đến sự ngộ nhận phi nghệ thuật và có tác động rất lớn đến nhận thức về cái đẹp và giá trị đích thực của âm nhạc.

Kế thừa truyền thống của “Tiếng hát Hoa phượng đỏ”, Liên hoan "Giai điệu Sơn ca" được Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) duy trì tổ chức hai năm một lần với sự tham gia của đông đảo thiếu niên, nhi đồng trong cả nước. Không chỉ ở những thành phố lớn nơi có các trung tâm đào tạo, có điều kiện phát triển, bồi dưỡng những mầm non văn nghệ mà còn có cả các em thiếu nhi đến từ những miền đất xa xôi như Lạng Sơn, Sơn La cho đến Kiên Giang, Vĩnh Long cũng về tham dự Liên hoan năm nay.

Tiết mục "Tiếng Việt" được thể hiện bởi giọng ca nhí Nguyễn Đăng Quang Huy - Nhà thiếu nhi tỉnh Hải Dương là một trong những sáng tác mới của nhạc sĩ Lê Tâm.

Năm nay, hơn 100 tiết mục tham gia, bên cạnh những ca khúc hay, gắn bó với nhiều thế hệ tuổi thơ được các em thể hiện nhiệt tình, say mê, tươi mới còn có khá nhiều sáng tác mới. Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Liên hoan, những ca khúc mới chiếm tỷ lệ 25-30% đều là những ca khúc có chất lượng, ca từ giản dị, gần gũi, trong sáng; nhiều ca khúc vận dụng chất liệu dân gian một cách sáng tạo đã mang đến nhiều rung cảm cho người nghe như ca khúc "Cha" của nhạc sĩ Đỗ Hoà An, ca khúc "Em yêu biển đảo quê hương" của nhạc sĩ Xuân Hoà, ca khúc "Tiếng Việt" của nhạc sĩ Lê Tâm, "Dọn quán bán hàng", "Lời then gửi én",..

Điều đó cho thấy những sáng tác mới cho thiếu nhi vẫn hiện diện trong đời sống, chỉ cần có điều kiện là những giai điệu đó lại vang lên, đến với khán giả. Đó cũng là tín hiệu vui, rằng ca hát vẫn là hoạt động được yêu thích và được hưởng ứng tích cực của thế hệ măng non.

Liên hoan "Giai điệu Sơn ca" 2019 đã khép lại thành công rực rỡ. Niềm vui như được nhân lên khi Đài Tiếng nói Việt Nam chính thức thông báo, từ năm 2020 trở đi, Liên hoan "Giai điệu Sơn ca" sẽ được tổ chức mỗi năm một lần thay vì hai năm một lần như các kỳ Liên hoan trước.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc VOV phát biểu tại buổi bế mạc Liên hoan.

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN (VOV), Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan, nhận định đây là một hoạt động văn hóa, văn nghệ cần thiết bởi việc tổ chức Liên hoan "Giai điệu Sơn ca" hàng năm sẽ tạo điều kiện để các em cất cao lời ca, tiếng hát đi vào cuộc sống, tiếp tục rèn luyện, sáng tạo để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Phong trào ca hát thiếu nhi được tạo điều kiện phát triển cũng sẽ là động lực để những nhạc sĩ, những người tâm huyết với tuổi thơ tiếp tục có thêm niềm cảm hứng để sáng tạo ra những tác phẩm mới.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phấn khởi chia sẻ: "Tôi rất hoan nghênh quyết định chính xác, kịp thời này. Để có được những tác phẩm mới, tiết mục mới tham gia vào Liên hoan không thể thiếu được những bài hát mới. Hội Nhạc sĩ Việt Nam sẽ sẵn sàng kết hợp cùng VOV hàng năm tổ chức những cuộc vận động sáng tác dài hơi, phân lớp các ca khúc theo lứa tuổi bởi mỗi lứa tuổi lại có một đời sống tâm, sinh lý khác nhau.

Đó là nơi tập hợp những sáng tác thiếu nhi mới cung cấp cho các đơn vị để dàn dựng những tiết mục đặc sắc tham gia Liên hoan. Đặc biệt, trong các kỳ Liên hoan, chúng ta nên quy định tỷ lệ số lượng tác phẩm mới tham gia chiếm khoảng 1/3 đến 1/2. Đây sẽ là kho tàng làm phong phú hơn mảnh đất âm nhạc thiếu nhi vốn đang rất cần thêm sự khai phá"./.