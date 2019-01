Trọng Tấn, Bùi Lê Mận miệt mài tập luyện cho đêm nhạc An Thuyên

Ca sĩ Trọng Tấn và Bùi Lê Mận đã có buổi tập luyện để chuẩn bị đêm nhạc "Đi tìm bóng núi" – tưởng nhớ nhạc sĩ An Thuyên sẽ diễn ra vào ngày 5/1/2019 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Hai giọng ca nổi tiếng của dòng nhạc cách mạng có mặt tại địa điểm tập luyện từ sớm để cùng nhạc sĩ Dương Cầm chuẩn bị cho những tiết mục đặc biệt trong đêm nhạc sắp tới. Trọng Tấn cho biết, anh sẽ thể hiện một số ca khúc trong đêm nhạc như "Ca dao em và tôi", "Biển lạnh", "Thơ tình của núi", "Du xuân"… Trọng Tấn cho biết, anh có nhiều cảm xúc đặc biệt khi tham dự vào đêm nhạc "Đi tìm bóng núi". Âm nhạc của nhạc sĩ An Thuyên là một trong những nguồn cảm hứng cũng như đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của giọng ca "Tình ta biển bạc đồng xanh". Nhạc sĩ Dương Cầm tiết lộ, đêm nhạc "Đi tìm bóng núi" sẽ nhìn lại toàn bộ sự nghiệp âm nhạc đồ sộ của An Thuyên với những ca khúc được phân chia thành những mảng miếng riêng biệt rõ ràng. Sẽ có nhiều ca khúc mới, thậm chí chưa từng công bố của nhạc sĩ An Thuyên trong chương trình. Đây là một sự mới mẻ, mạnh dạn với hy vọng khán giả sẽ hiểu thêm về âm nhạc và cuộc đời của nhạc sĩ An Thuyên. Bùi Lê Mận cũng sẽ tham gia vào đêm nhạc với hai ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ An Thuyên là "Dòng sông thi ca" và "Ở rừng nhớ anh". Nữ ca sĩ bày tỏ sự hào hứng khi được tham dự một đêm nhạc lớn để tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa của âm nhạc Việt Nam. Được biết, BTC của đêm nhạc đang có nhiều ưu đãi cho khán giả khi tiến hành giảm giá từ 30 đến 35% cho mỗi chiếc vé bán ra tính đến trước giờ diễn. Mỗi chiếc vé bán ra trong show "Đi tìm bóng núi" sẽ được BTC trích lại 50.000 đồng để ủng hộ trẻ em nghèo vùng cao và nhiễm chất độc da cam. Ngoài ra BTC cũng sẽ trích một phần tiền bán vé để thêm vào quỹ từ thiện mang tên nhạc sĩ An Thuyên./.

