Tùng S.A.X và cuộc lãng du với album nhạc fusion 1989 Saxophone

Saxophone là một nhạc cụ đặc biệt trong dàn nhạc, nghệ sĩ thường phải tập luyện khá nhiều về kỹ thuật và thể lực, cột hơi để có tiếng kèn đẹp, đầy đặn. Tiếp nối tinh thần của dàn nghệ sĩ saxophone nổi tiếng Việt Nam như Hồng Kiên, Trần Mạnh Tuấn… Tùng S.A.X là một tên tuổi được giới chuyên môn đánh giá cao. Anh có gần mười năm theo học chuyên môn kèn và kinh nghiệm gần hai mươi năm tham gia biểu diễn saxophone, dù ước mơ thơ bé là trở thành ca sĩ.

Tùng S.A.X cùng ban nhạc và nhạc sĩ Dương Cầm.

Sự kiện ra mắt album đã thu hút rất nhiều người trong giới chuyên môn và nghệ sĩ nổi tiếng như nhạc sĩ Hồng Kiên, ca sĩ Tấn Minh, nhạc sĩ Dương Cầm, Đinh Mạnh Ninh, Vũ Đinh Trọng Thắng (ban nhạc Ngọt), ca sĩ Châu Dương… Tùng S.A.X đã trình diễn các bản nhạc trong album mới như một lời chào và tri ân tới người thân, bạn bè và đồng nghiệp trong buổi chiều cuối năm nhiều dư âm.

Album gồm tám bản nhạc mang phong cách đương đại, được hoà âm phối khí chỉn chu, sang trọng mang đến nhiều tầng cảm xúc cho người nghe. Trong đó có các sáng tác mới của nhạc sĩ Dương Cầm (Fall in love, The Story of 11…) và chính Tùng Sax (1989 Saxophone) và một bản pha trộn giữa âm nhạc dân gian với âm nhạc đương đại : "Ngồi tựa mạn thuyền ". Tùng Sax đã trình diễn đầy ngẫu hứng nhưng vẫn tràn đầy kỹ thuật của một nhạc công tinh tế, tài năng nhiều trải nghiệm. Âm nhạc của “1989 Saxophone” giàu tính tượng hình, trẻ trung và nhiều chuyển động rất phù hợp cho không khí rộn ràng của năm mới đang về.

Ca sĩ Tấn Minh trong buổi ra mắt album của Tùng S.A.X.

Những bản nhạc đặc biệt này ra đời trong một chuyến đi sáng tác tại Nha Trang. Tùng S.A.X và các bạn đã tự cô lập khỏi đám đông, thời cuộc và các chương trình biểu diễn trong 15 ngày. Họ cùng nhau sáng tác, thu âm trực tiếp, rồi lại chỉnh sửa, và thu âm lại. Album này thể hiện rõ cá tính âm nhạc của Tùng và các thành viên trong ban nhạc Dương Cầm với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, bay bổng và đầy tính ngẫu hứng trong giai điệu, nhịp điệu cũng như hoà âm.

Tùng S.A.X được giới chuyên môn âm nhạc đánh giá cao.

Trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật, đặc biệt là khi chơi saxophone, Tùng S.A.X được truyền cảm hứng lớn nhất bởi ba nghệ sĩ: Kirk Whalum, Davekoz và nhạc sĩ Hồng Kiên - cũng là người thầy của anh. Tùng S.A.X tâm sự, anh thường nghe nhạc của họ trước mỗi giờ biểu diễn những chương trình lớn, để có cảm hứng tích cực từ cách chơi và âm thanh của họ. Đặc biệt, nghệ sĩ Hồng Kiên không chỉ truyền dạy anh về chuyên môn mà còn chia sẻ nhiều kinh nghiệm, định hướng anh trong việc biểu diễn, và hỗ trợ anh tạo dựng được tên tuổi trong con đường âm nhạc như ngày nay. “Kỷ niệm với thầy thì nhiều lắm, nhưng Tùng nhớ nhất là lần được thầy ứng một số tiền lớn ra mua giúp cho một cây kèn Saxophone đầu đời. Đó là món quà, sự hỗ trợ vô giá, bởi đến tận bây giờ và mãi về sau, Tùng vẫn sẽ cảm thấy may mắn, trân trọng và không thể đong đếm được giá trị của việc đó”, nghệ sĩ chia sẻ.

“Trước khi nghe album hãy thử hít một hơi thật dài rồi thả lỏng, tạm quên, gạt bỏ mọi kiểu nhạc hòa tấu trước đó bạn đã từng nghe. Rồi sau đó chọn ngẫu nhiên vài bản nhạc rồi phiêu theo giai điệu bạn đang nghe. Và xin đừng nghe album này bằng loa điện thoại nhé, bassist của band nhạc chúng tôi sẽ buồn lắm đấy. Chúng tôi gọi chất liệu của album này là Fusion, tức là sự hoà trộn, nhưng không hoà tan mà sẽ mãi lắng đọng”. - Tùng S.A.X nhắn nhủ tới người yêu nhạc./.