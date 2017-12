Vũ Cát Tường “cháy” hết mình cùng sinh viên Hà Nội

Đêm nhạc trong chuỗi chương trình MobiFone Music Tour – “Hành trình kết nối âm nhạc” diễn ra vào tối 26/12 tại Sân vận động Đại học Ngoại Ngữ với sự quy tụ của các ca sĩ trẻ cùng các bản hit đình đám như Vũ Cát Tường, Đinh Mạnh Ninh, Xkey Band. Xkey Band mở đầu chương trình với ca khúc "Túy Âm" kết hợp chất điện tử và dân gian đầy mới lạ khiến các bạn sinh viên thích thú. Nhóm nhạc này cũng mang đến những bản cover các ca khúc quen thuộc với cách phối mang đậm phong cách riêng như "Tình thôi xót xa", "Đi để trở về", "Chúng ta không thuộc về nhau"…. Sự xuất hiện của Đinh Mạnh Ninh đã làm khuấy động sân khấu với "Mùa yêu đầu", "Dù có cách xa", "Hà Nội trà đá vỉa hè", "In the music tonight"… Anh cũng làm xiêu lòng hàng ngàn sinh viên tham dự đêm nhạc với một sáng tác mới vô cùng lãng mạn và dễ thương “Giấc mơ nhỏ xinh”. Không khí ở sân vân động càng trở nên bùng nổ khi Vũ Cát Tường chiêu đãi fan bằng "Come back home", "Yêu xa", "Mơ", "Ngày hôm qua"… Hàng ngàn sinh viên có mặt tại đêm nhạc như hòa làm một và cũng hát theo những ca khúc đình đám của Vũ Cát Tường. Các sinh viên đội văn nghệ của trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội tỏa sáng với tài năng của mình. BTC đã phối hợp với Hội sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội trao tặng 5 phần học bổng dành cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã đạt thành tích học tập và nghiên cứu tốt năm học 2017-2018./.

