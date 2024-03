Bắc Giang tổ chức Lễ hội kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Yên Thế

Phát biểu thông tin lễ kỷ niệm, ông Đỗ Tuấn Khoa – Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang cho biết, lễ hội kỷ niệm là sự kiện văn hóa-xã hội quan trọng của tỉnh Bắc Giang, nhằm tri ân các vị thủ lĩnh cùng tinh thần bất diệt của nghĩa quân Yên Thế, tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước, quyết tâm bảo vệ độc lập tự do của đất nước và hòa bình cho Nhân dân.

Đặc biệt, lễ hội Yên Thế 2024 gồm nhiều nghi lễ và hoạt động thiết thực, góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, tăng cường tình đoàn kết các dân tộc về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Ông Trương Quang Hải - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang phát biểu tại buổi họp báo

“Chú trọng công tác tuyên truyền, giới thiệu truyền thống lịch sử - văn hóa, những giá trị đặc sắc của vùng đất, con người, thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của huyện Yên Thế nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh”- ông Khoa thông tin.

Ông Thân Minh Sâm - Phó chủ tịch UBND huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cho biết: “Di tích lịch sử Đền thờ anh hùng Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân được xây dựng nhằm tri ân người anh hùng áo vải và người dân đứng lên khởi nghĩa. Các tư liệu về cuộc khởi nghĩa lần đầu được tái hiện sẽ được ra mắt, trong đó có những tài liệu, tư liệu mới do phía Pháp hỗ trợ”.

Ông Thân Minh Sâm - Phó chủ tịch UBND huyện Yên Thế

Theo đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, lực lượng công an đã có kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tại đây, lực lượng chức năng sẽ tập trung rà quét bom mìn, vật liệu nổ tại các địa điểm, rà soát số nhân viên phục vụ, diễn viên, lễ tân...

“Những việc này nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đại biểu và nhân dân. Ngoài ra, công an tỉnh Bắc Giang sẽ có nhiều giải pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc về lễ hội trên không gian mạng của các thế lực thù địch, phản động”- đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết.

Trong Lễ hội Yên Thế, tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo đình Hả và dâng hương tại đền thờ Lương Văn Nắm (Đề Nắm), lễ thành công trình đền thờ Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế, khai mạc trưng bày khởi nghĩa Yên Thế, lễ dâng hương, lễ phóng ngư - thả diều, các giải thể thao như đẩy gậy, bắn nỏ…

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tưởng nhớ anh hùng người áo vải.

Thời gian qua, tỉnh Bắc Giang đã bảo tồn, tôn tạo các địa điểm, di tích trong khởi nghĩa Yên Thế như đình ba tầng mái, đền thờ Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế, đồn Phồn Dương, động Thiên Thái… Tổng kinh phí được phê duyệt lên tới trên 450 tỷ đồng.