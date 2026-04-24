Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac sẽ chuyển giao tư liệu về Hoàng thành Huế

Thứ Sáu, 22:27, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều tối 24/4, tại Cơ Mật Viện (TP Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ ký kết trực tuyến Thỏa thuận hợp tác khoa học và văn hóa với Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac (Cộng hòa Pháp).

Buổi lễ diễn ra với sự tham dự và chứng kiến của lãnh đạo UBND TP Huế, đại diện các sở, ban, ngành cùng đại diện các cơ quan ngoại giao hai nước.

Theo nội dung thỏa thuận, phía Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac sẽ chuyển giao cho Huế bộ tư liệu số gồm 101 ảnh về công trình điện Cần Chánh (lưu trữ từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1945) và 38 tác phẩm đồ họa về Hoàng thành Huế, kèm theo hệ thống chú thích khoa học đầy đủ.

Ký kết trực tuyến Thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế với Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac (CH Pháp)

Đây là nguồn dữ liệu có giá trị, phản ánh trực quan kiến trúc, không gian và các chi tiết trang trí của các công trình cung đình xưa. Việc tiếp nhận và khai thác nguồn tư liệu này được đánh giá có ý nghĩa thiết thực đối với công tác bảo tồn, tu bổ di tích, đặc biệt là phục hồi các công trình trọng điểm như Điện Cần Chánh.

Các hình ảnh, bản vẽ và chú giải sẽ góp phần đối chiếu, kiểm chứng, bổ sung cơ sở khoa học, qua đó nâng cao độ chính xác và tính nguyên gốc trong quá trình trùng tu.

Toàn cảnh lễ ký kết

Bên cạnh đó, thỏa thuận này cũng tạo nền tảng để hai bên tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ dữ liệu và phối hợp nghiên cứu, đồng thời thúc đẩy ứng dụng tư liệu vào hoạt động trưng bày, triển lãm số phục vụ công chúng.

Lễ ký kết được xem là dấu mốc quan trọng trong hợp tác quốc tế về bảo tồn di sản, góp phần kết nối nguồn lực tri thức toàn cầu nhằm gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới tại Huế.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: bảo tàng quai branly - jacques chirac chuyển giao tư liệu số hoàng thành Huế
