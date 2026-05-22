Bia Ma Nhai - “trang sử đá” gần 700 năm là Bảo vật quốc gia

Thứ Sáu, 22:17, 22/05/2026
VOV.VN - Bia Ma Nhai được khắc trên đá vào mùa Đông năm 1335, cách đây gần 700 năm không chỉ ghi lại chiến công mà còn mang ý nghĩa như một bản tuyên ngôn về lãnh thổ và sức mạnh của Đại Việt triều Trần.

Bia Ma Nhai tại núi Thành Nam, xã miền núi Con Cuông, tỉnh Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là Bảo vật quốc gia. Tối 22/5, lễ công bố và đón nhận bằng công nhận Bảo vật quốc gia đối với bia Ma Nhai kỷ công bi văn thời Trần được tổ chức trọng thể.

Toàn cảnh lễ đón nhận bằng công nhận Bảo vật quốc gia đối với bia Ma Nhai. (Ảnh: Minh Châu).

Văn bia được khắc vào năm 1335 dưới triều vua Trần Minh Tông, sau cuộc thân chinh dẹp yên vùng biên viễn phía Tây Nghệ An. 

Trên đường hồi kinh, triều đình cho khắc bài văn do Hoàng giáp Nguyễn Trung Ngạn biên soạn lên vách núi đá nhằm ghi lại chiến công và khẳng định uy thế quốc gia.

Điểm đặc biệt của bia Ma Nhai là toàn bộ văn bia được khắc trực tiếp lên vách núi đá tự nhiên. Tuy chỉ gồm 14 dòng với 155 chữ Hán nhưng bia có kích thước lớn, rộng khoảng 1,55m, cao 2,13m. Các chữ Hán được khắc theo lối chân phương, mạnh mẽ và uy nghiêm; mỗi chữ có đường kính trung bình khoảng 10,5cm, được chạm khắc sâu vào lòng đá.

Theo các nhà nghiên cứu, đây là một trong hai văn bia Ma Nhai cổ nhất Việt Nam còn tồn tại và là bia Ma Nhai cổ nhất khu vực miền Trung.

Trải qua gần 7 thế kỷ, dưới sự che chở tự nhiên của vách đá và cây rừng, những dòng chữ khắc trên đá vẫn hiện lên rõ nét, bền bỉ trước sự khắc nghiệt của thời gian và thiên nhiên.

Lãnh đạo xã Con Cuông đón nhận bằng công nhận Bảo vật quốc gia bia Ma Nhai. (Ảnh: Minh Châu).

Trong kho tàng văn bia Việt Nam, bia Ma Nhai kỷ công bi văn thời Trần là văn bia duy nhất còn lại gắn trực tiếp với sự nghiệp bảo vệ biên cương của các vị hoàng đế triều Trần, tiêu biểu là vua Trần Minh Tông (1300 - 1357).

Với những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học và nghệ thuật, năm 2011, bia Ma Nhai kỷ công bi văn thời Trần được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia. Năm 2025, bia Ma Nhai kỷ công bi văn thời Trần được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia.

Bia Ma Nhai được khắc trên vách núi đá Thành Nam, xã Con Cuông, Nghệ An (Ảnh:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị chính quyền xã Con Cuông tăng cường bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị bia Ma Nhai; giữ gìn nguyên trạng di tích, cảnh quan và không gian văn hóa, lịch sử; quan tâm quy hoạch, đầu tư, trùng tu để từng bước xây dựng bia Ma Nhai trở thành điểm đến mang tầm vóc quốc gia, dân tộc.

Ông Thái Văn Thành nhấn mạnh, cần gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch văn hóa, du lịch lịch sử, du lịch cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội; khai thác hiệu quả tiềm năng thiên nhiên, văn hóa và lịch sử của Con Cuông để biến di sản thành nguồn lực phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

 

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: bia ma nhai bảo vật quốc gia triều trần 700 năm
Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia và nhiều hiện vật quý tại bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
VOV.VN - Triển lãm “Sắc màu văn hóa” đang diễn ra tại tầng 2, bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội, thu hút đông đảo công chúng yêu lịch sử và văn hóa Việt những ngày gần đây.

TP.HCM công bố 2 bảo vật quốc gia
VOV.VN - 2 bảo vật tại TP.HCM được công nhận là bảo vật quốc gia lần này gồm “Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc Bộ” và tượng gốm men nhiều màu Tam quan Đại đế.

Cận cảnh bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc vừa được công nhận bảo vật quốc gia
VOV.VN - Bộ sưu tập 5 chiếc trống đồng Làng Vạc Văn hoá Đông Sơn (niên đại: Thế kỷ III - I trước Công nguyên) đang lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An vừa được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Những sản phẩm đều thể hiện đỉnh cao của kỹ thuật đúc đồng, nghệ thuật trang trí của văn hoá Đông Sơn và văn minh Việt cổ.

