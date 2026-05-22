Bia Ma Nhai - “trang sử đá” gần 700 năm là Bảo vật quốc gia

Bia Ma Nhai tại núi Thành Nam, xã miền núi Con Cuông, tỉnh Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là Bảo vật quốc gia. Tối 22/5, lễ công bố và đón nhận bằng công nhận Bảo vật quốc gia đối với bia Ma Nhai kỷ công bi văn thời Trần được tổ chức trọng thể.

Toàn cảnh lễ đón nhận bằng công nhận Bảo vật quốc gia đối với bia Ma Nhai. (Ảnh: Minh Châu).

Văn bia được khắc vào năm 1335 dưới triều vua Trần Minh Tông, sau cuộc thân chinh dẹp yên vùng biên viễn phía Tây Nghệ An.

Trên đường hồi kinh, triều đình cho khắc bài văn do Hoàng giáp Nguyễn Trung Ngạn biên soạn lên vách núi đá nhằm ghi lại chiến công và khẳng định uy thế quốc gia.

Điểm đặc biệt của bia Ma Nhai là toàn bộ văn bia được khắc trực tiếp lên vách núi đá tự nhiên. Tuy chỉ gồm 14 dòng với 155 chữ Hán nhưng bia có kích thước lớn, rộng khoảng 1,55m, cao 2,13m. Các chữ Hán được khắc theo lối chân phương, mạnh mẽ và uy nghiêm; mỗi chữ có đường kính trung bình khoảng 10,5cm, được chạm khắc sâu vào lòng đá.

Theo các nhà nghiên cứu, đây là một trong hai văn bia Ma Nhai cổ nhất Việt Nam còn tồn tại và là bia Ma Nhai cổ nhất khu vực miền Trung.

Trải qua gần 7 thế kỷ, dưới sự che chở tự nhiên của vách đá và cây rừng, những dòng chữ khắc trên đá vẫn hiện lên rõ nét, bền bỉ trước sự khắc nghiệt của thời gian và thiên nhiên.

Lãnh đạo xã Con Cuông đón nhận bằng công nhận Bảo vật quốc gia bia Ma Nhai. (Ảnh: Minh Châu).

Trong kho tàng văn bia Việt Nam, bia Ma Nhai kỷ công bi văn thời Trần là văn bia duy nhất còn lại gắn trực tiếp với sự nghiệp bảo vệ biên cương của các vị hoàng đế triều Trần, tiêu biểu là vua Trần Minh Tông (1300 - 1357).

Với những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học và nghệ thuật, năm 2011, bia Ma Nhai kỷ công bi văn thời Trần được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia. Năm 2025, bia Ma Nhai kỷ công bi văn thời Trần được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia.

Bia Ma Nhai được khắc trên vách núi đá Thành Nam, xã Con Cuông, Nghệ An (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị chính quyền xã Con Cuông tăng cường bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị bia Ma Nhai; giữ gìn nguyên trạng di tích, cảnh quan và không gian văn hóa, lịch sử; quan tâm quy hoạch, đầu tư, trùng tu để từng bước xây dựng bia Ma Nhai trở thành điểm đến mang tầm vóc quốc gia, dân tộc.

Ông Thái Văn Thành nhấn mạnh, cần gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch văn hóa, du lịch lịch sử, du lịch cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội; khai thác hiệu quả tiềm năng thiên nhiên, văn hóa và lịch sử của Con Cuông để biến di sản thành nguồn lực phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.