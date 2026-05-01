Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia và nhiều hiện vật quý tại bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Thứ Sáu, 10:13, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Triển lãm “Sắc màu văn hóa” đang diễn ra tại tầng 2, bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội, thu hút đông đảo công chúng yêu lịch sử và văn hóa Việt những ngày gần đây.

Đây là lần thứ hai bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với bảo tàng Kính Hoa trong nỗ lực giới thiệu di sản văn hóa giá trị đến với công chúng. Triển lãm giới thiệu 130 hiện vật thuộc bộ sưu tập của bảo tàng Kính Hoa, đặc biệt trong số đó phải kể đến 4 hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia năm 2025 – những chứng tích quý giá phản ánh chiều sâu lịch sử và trình độ chế tác của người Việt qua các thời kỳ.

Triển lãm “Sắc màu văn hoá” trưng bày nhiều hiện vật, cổ vật quý thu hút sự quan tâm của giới trẻ.

Ấn tượng với những hoa văn, họa tiết khắc trên các hiện vật trống đồng, ông Nguyễn Tuấn Cường, phường Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ: “Mình cảm thấy chất linh thiêng trong buổi hôm nay, rất quý. Thực ra chúng ta xem qua sách báo nhiều, hôm nay được xem trực tiếp ở đây thì thấy rõ ràng tiến trình, điển hình như các hiện vật trống đồng là mình thấy rõ nhất, mỗi thời kỳ sẽ có những hoa văn khác nhau. Chính vì thế mình xem rất thích thú. Mình ấn tượng nhất với những con vật trên trống đồng, rất gần với đời sống, hình tượng con cóc, con rùa, chim. Cá nhân mình khi tham quan ở đây cảm nhận sự tự hào hơn rất nhiều lịch sử của mình, các bạn trẻ hoặc mọi người biết và đến tham quan sẽ mang đến giá trị hơn nhiều”.

Triển lãm giới thiệu 130 hiện vật thuộc bộ sưu tập của bảo tàng Kính Hoa, trong số đó có 4 hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia năm 2025. 

Đến với triển lãm, du khách có cơ hội được chiêm ngưỡng rất nhiều cổ vật có giá trị, chưa từng được trưng bày trước đây. Các hiện vật được sắp xếp qua ba không gian trưng bày chính, gồm: văn minh Đông Sơn; văn minh Đại Việt; văn minh Chăm Pa.

Trong đó, không gian văn minh Đông Sơn giới thiệu các hiện vật tiêu biểu của giai đoạn lịch sử này như đèn đồng, môi đồng, chuông đồng, dao găm, áo giáp… phản ánh trình độ luyện kim và đời sống sinh hoạt phong phú. Không gian văn minh Đại Việt giới thiệu các hiện vật đồ gốm men trắng tinh xảo, bộ sưu tập ấn đồng thời Lê Sơ cùng pho tượng chân dung vua Lý Thánh Tông, những dấu ấn tiêu biểu cho sự phát triển của quốc gia Đại Việt.… Không gian văn hóa Chăm Pa giới thiệu những hiện vật như khuôn mặt thần bằng vàng đúc, các món đồ trang sức và đồ thờ tự của người Chăm.

Các hiện vật được sắp xếp qua ba không gian trưng bày chính, gồm: văn minh Đông Sơn; văn minh Đại Việt; văn minh Chăm Pa.

Đối với nhiều gia đình có con nhỏ, đây là dịp hiếm có để bố mẹ cùng các con tham quan, tìm hiểu, tiếp cận nhiều thông tin lịch sử thông qua các hiện vật giá trị và quý hiếm.

Anh Nguyễn Trung Đức, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết: “Trong những ngày nghỉ này, gia đình muốn đưa con đến các triển lãm văn hóa của Hà Nội. Ở đây có rất nhiều hiện vật, ấn tượng nhất đối với mình là bộ đèn biểu trưng văn hóa Đông Sơn, bộ chuông voi và có một số hiện vật Chăm Pa, tìm hiểu về văn hóa tập tục rồi các hoa văn, về những giá trị lịch sử xưa để giáo dục cho con về truyền thống cũng như hiện đại bây giờ”.

Trưng bày thu hút sự quan tâm của nhiều công chúng yêu lịch sử và văn hóa Việt.
Nhiều cổ vật quý lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng.

“Em muốn hiểu biết thêm, hiểu sâu hơn về các thời kỳ lịch sử để em bé biết thêm về những thông tin lich sử, từ đấy bồi đắp được cho các con tình yêu quê hương đất nước. Khi bạn ấy nhìn thấy trống đồng, bạn rất thích. Bạn ấy cũng tò mò hỏi đấy là gì, để làm gì, hay là khi bạn ấy nhìn hình con rồng, tượng con rồng của thời nhà Lý, nhà Lê Sơ, nhà Lê Trung Hưng thì bạn ấy cũng thắc mắc, tại sao những thời kỳ này thì những con rồng lại có điểm khác nhau như thế. Sau buổi tham quan, bạn ấy rất thích và cũng bảo lần sau cho con đi nữa nhé”, chị Đặng Thị Huyền, Hà Đông, Hà Nội chia sẻ.

Đây là dịp lý tưởng để các gia đình có con nhỏ cùng tham quan, tìm hiểu, tiếp cận nhiều thông tin lịch sử.

Còn đối với các bạn trẻ, việc tham quan triển lãm “Sắc màu văn hoá” trong những ngày nghỉ lễ là khoảng thời gian lý tưởng để có thể sống chậm, thưởng thức, nghiền ngẫm các hoa văn, giá trị văn hoá lưu giữ trên mỗi hiện vật: “Những hiện vật gốm còn khá nguyên vẹn. Hiện vật gốm không bị nứt vỡ quá nhiều, còn về những hiện vật là bảo vật quốc gia thì em thấy công tác khai thác và bảo quản rất tốt. Vì nó còn nguyên vẹn, kể cả những bộ giáp khó mà có thể bảo quản khi người ta khai quật lên, nhưng hiện tại hoa văn vẫn còn nguyên, nghĩa là công tác khai quật và bảo quản hiện vật rất tốt”.

Nhiều du khách quốc tế cũng đến tham quan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt qua các cổ vật quý.

Qua từng hiện vật, công chúng không chỉ cảm nhận vẻ đẹp tạo hình, đường nét và màu sắc, mà còn nhận ra sự thống nhất trong đa dạng của bản sắc văn hóa Việt Nam – một dòng chảy xuyên suốt qua nhiều thời kỳ lịch sử. Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ nay tới hết ngày 20/6 tại tầng 2 nhà B, bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Triển lãm ảnh "51 năm - Bản hùng ca thống nhất": Không chỉ để nhìn lại

VOV.VN - Sáng 24/4, tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức triển lãm ảnh “51 năm - Bản hùng ca thống nhất” với nhiều bức ảnh giành giải thưởng danh giá, từng gây chấn động thế giới. Triển lãm mở cửa từ ngày 24/4-3/5/2026 nhân Kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

