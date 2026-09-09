Bộ phim huyền sử về vua Đinh Tiên Hoàng doanh thu không như kỳ vọng

Thông tin được chia sẻ tại Hội thảo “Phát triển Công nghiệp Văn hóa và Điện ảnh gắn với Du lịch và Bảo tồn Di sản - Cơ hội phát triển của TP.HCM”, diễn ra ngày 9/9.

Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM chia sẻ kế hoạch trong vai trò là một thành phố điện ảnh của UNESCO

"Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" thuộc thể loại huyền sử, lấy bối cảnh Ninh Bình và khai thác sự kiện vua Đinh Tiên Hoàng qua đời vì bị sát hại.

Theo mật chỉ Vua để lại về việc an táng, các tráng sĩ được giao nhiệm vụ đưa những cỗ quan tài theo nhiều hướng khác nhau để đánh lạc hướng kẻ thù đang tìm cách phá hoại lăng mộ.

Sau hơn 10 ngày ra rạp, phim đạt doanh thu khoảng 35 tỷ đồng. Con số này chưa đạt kỳ vọng của nhà sản xuất.

Theo bà Ngô Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Công ty BHD, nhà sản xuất "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh", doanh thu phòng vé chịu tác động bởi nhiều yếu tố, từ bối cảnh thị trường, xu hướng khán giả đến công tác phát hành.

Nhà sản xuất cho rằng, với những bộ phim khai thác văn hóa và di sản, hành trình để tạo nên tác phẩm không thể diễn ra trong thời gian ngắn.

Khi bộ phim hoàn thành, tác phẩm không còn nằm trong sự kiểm soát của ê-kíp mà bước vào hành trình mới, thuộc về khán giả.

"Hành trình làm về văn hoá và di sản rất dài, không thể nông nổi, không vội vàng, khi bộ phim đã hoàn thành, nó như đứa con của mình, ra khỏi vòng tay của mình, nằm trong vòng tay của khán giả. Mình phải kiên định, lâu dài", bà Hạnh nói.

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến đóng vai hoàng hậu họ Dương trong phim

Dù phần lớn bối cảnh của bộ phim được thực hiện tại Ninh Bình, bà Hạnh cho biết khoảng 80% nhân sự và công đoạn hậu kỳ của bộ phim ở TP.HCM.

Theo bà, đây là một trong những điểm đáng chú ý khi nhìn vào tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa của TP.HCM sau quá trình mở rộng địa giới hành chính.

Không chỉ có hệ thống nhân sự và nguồn lực sản xuất phim, TP.HCM còn sở hữu sự đa dạng về văn hóa bản địa. Đây có thể là nguồn lực để thành phố khai thác, kết nối điện ảnh với văn hóa, du lịch và bảo tồn di sản.

Bà Ngô Bích Hạnh, nhà sản xuất phim "Hộ linh tráng sĩ" chia sẻ tại buổi giao lưu

Theo nhà sản xuất, "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" mất hơn 10 năm tìm hiểu, mời nhiều nhà nghiên cứu làm cố vấn, hội thảo để làm chất liệu cho phim.

Khi viết kịch bản, đoàn phim đã không đủ dữ liệu, tư liệu để hình dung về bối cảnh, con người hơn 1.000 năm trước.

Đoàn phim mong muốn dùng điện ảnh giới thiệu câu chuyện di sản văn hóa, lịch sử thời nhà Đinh, từ nghi thức thờ cúng đến ngày hội dân gian...

Một số chi tiết chỉ xuất hiện rất ngắn trên phim nhưng thời gian chuẩn bị dài, như phân cảnh đêm trung thu phân cảnh chỉ 2 dòng nhưng mất nhiều tháng tìm hiểu về các mẫu đèn lồng, các món ăn được trưng bày...