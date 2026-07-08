Bộ VHTTDL bổ nhiệm lãnh đạo mới cho 10 trường đại học trực thuộc

Chiều 7/7 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh chủ trì hội nghị.

Theo các quyết định được công bố, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bổ nhiệm 10 cán bộ giữ chức vụ người đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Phúc được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh; ông Võ Quốc Thắng giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM; ông Phan Thanh Hải giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng.

Ông Lâm Nhân giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM; ông Đinh Công Tuấn giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; ông Nguyễn Huy Phương giữ chức Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Ngoài ra, ông Bùi Như Lai được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội; ông Phạm Huy Quang giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM; ông Ngô Tuấn Phong giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và ông Ngô Việt Hùng giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định bổ nhiệm cho lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ VHTTDL.

Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho các cán bộ được bổ nhiệm, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho rằng việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học có ý nghĩa quan trọng đối với từng nhà trường cũng như sự phát triển chung của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới, đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, đổi mới và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đang đứng trước nhiều cơ hội cùng những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực. Vì vậy, các cơ sở giáo dục đại học cần tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và triển khai hiệu quả năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Nguyễn Văn Phúc thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị.

Trong đó, Bộ trưởng yêu cầu các trường xây dựng chiến lược phát triển dài hạn gắn với yêu cầu thực tiễn; tiếp tục đổi mới quản trị, chương trình và phương pháp đào tạo; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nghệ sĩ, huấn luyện viên và nhà khoa học; mở rộng hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp và đối tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; đồng thời đẩy mạnh tự chủ gắn với nâng cao hiệu quả quản trị, bảo đảm dân chủ và minh bạch trong hoạt động của nhà trường.

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, ông Nguyễn Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông cho biết sẽ nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của Bộ trưởng, cùng tập thể lãnh đạo các nhà trường phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.