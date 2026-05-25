中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ VHTT&DL

Thứ Hai, 10:54, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 25/5, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trước đó, ngày 21/5, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Huy Dũng tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

trao quyet dinh bo nhiem ong nguyen huy dung giu chuc thu truong bo vhtt dl hinh anh 1
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Huy Dũng. Ảnh: VGP

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Theo Phó Thủ tướng, qua nhiều cương vị công tác khác nhau, ông Nguyễn Huy Dũng đều thể hiện rõ năng lực, trình độ, uy tín và tâm huyết, có nhiều đóng góp cho Chính phủ trong thực hiện các mục tiêu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Việc lựa chọn, điều động ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được cân nhắc kỹ lưỡng, với kỳ vọng bổ sung nguồn nhân lực trẻ, tạo thêm động lực và sinh khí mới cho Bộ cũng như toàn ngành trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống và bề dày lịch sử của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng sự đồng hành, hỗ trợ của tập thể lãnh đạo Bộ, ông Nguyễn Huy Dũng sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành cũng như đất nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Huy Dũng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, nhanh chóng hòa nhập và cống hiến cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần vào việc gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa nghìn năm của dân tộc.

Ông Nguyễn Huy Dũng cam kết sẽ tận tâm, tận lực cùng tập thể lãnh đạo Bộ và toàn ngành đoàn kết, kế thừa và phát triển để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Huy Dũng sinh ngày 7/11/1983, quê quán Hà Nội, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Thạc sĩ Công nghệ thông tin.

Ông từng giữ các vị trí: Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 11/2020 - 8/2024, Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia.

Từ tháng 8/2024 đến 6/2025, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025; từ tháng 9/2024 đến 6/2025 ông là Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Từ tháng 7/2025, ông là Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tháng 1/2026, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.

PV/VOV.VN
Tag: thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bổ nhiệm công tác cán bộ chuyển đổi số
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đồng chí Trần Đình Cảnh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội
Đồng chí Trần Đình Cảnh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội

VOV.VN - Chiều 22/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Đồng chí Trần Đình Cảnh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội

Đồng chí Trần Đình Cảnh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội

VOV.VN - Chiều 22/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Lai Châu có tân Giám đốc Công an tỉnh
Lai Châu có tân Giám đốc Công an tỉnh

VOV.VN - Sáng 22/5, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi lễ.

Lai Châu có tân Giám đốc Công an tỉnh

Lai Châu có tân Giám đốc Công an tỉnh

VOV.VN - Sáng 22/5, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi lễ.

Tỉnh ủy Vĩnh Long công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Vĩnh Long công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

VOV.VN - Sáng 20/5, Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ.

Tỉnh ủy Vĩnh Long công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Tỉnh ủy Vĩnh Long công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

VOV.VN - Sáng 20/5, Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội