Quảng Ninh bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở VHTT&DL

Ngày 3/7, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh nhận quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Ông Lê Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồng Gai được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Việt Dũng (bìa phải) và tân Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh Lê Ngọc Thanh (bìa trái) nhận quyết định bổ nhiệm

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ông Nguyễn Việt Dũng và ông Lê Ngọc Thanh thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng yêu cầu người đứng đầu hai sở cần tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tư duy đổi mới, năng lực quản trị, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, chủ động tham mưu những cơ chế, chính sách đột phá, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tương xứng với yêu cầu phát triển của Quảng Ninh trong giai đoạn mới.

Trước đó, ngày 2/7, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã công bố quyết định điều động, phân công, chỉ định bà Nguyễn Thị Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Hồng Gai, nhiệm kỳ 2025-2030.