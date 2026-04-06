“Chị đẹp trap girl” Lê Phương mê mẩn đàn em trong “Vì mẹ anh phán chia tay”

Giữ vững sức nóng trên đường đua phim Việt, “Vì mẹ anh phán chia tay” là tác phẩm đang được quan tâm và thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội. Đi được nửa chặng đường, những “lời phán” của Cậu Sáu (NSƯT Mỹ Duyên đóng) ngày càng phát huy sức ảnh hưởng, kéo theo hàng loạt biến chuyển trong mối quan hệ giữa các nhân vật.

Biết được nỗi ám ảnh từ tai nạn 10 năm trước - biến cố cướp đi ba và giấc mơ tuyển thủ e-sports của Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy đóng), Thanh Tâm (Tam Triều Dâng đóng) dần thấu hiểu và nảy sinh rung động. Lạc đường trong chuyến du lịch cùng nhau, Triệu Phú chủ động trao nụ hôn để phá vỡ ranh giới “mập mờ”, nào ngờ đẩy Thanh Tâm vào thế khó xử khi anh vốn có “vị hôn thê over hợp” là Hoàn Mỹ (Thùy Anh đóng).

Song song đó, Hoàn Mỹ đón sinh nhật trong cô độc khi không ai nhớ đến. Không chỉ bị mẹ - cậu Sáu (NSƯT Mỹ Duyên) trách mắng vì không thể chinh phục trái tim Phú, cô còn chịu tổn thương khi chính anh thừa nhận giả liệt để không phải cưới mình. Trước việc Triệu Phú có tình cảm với Thanh Tâm, cậu Sáu cảnh báo bà Mai (Hồng Ánh đóng) về “kẻ đang quấy nhiễu sinh mệnh” của con trai, thúc ép mau kết duyên để “giải hạn”.

Với “phản ứng hóa học” bùng nổ, hai “otp” của phim đang được khán giả nhiệt tình ủng hộ với tên gọi Couple Coconut (Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng) và Couple Cơm Tấm (Trần Ngọc Vàng - Thùy Anh).

Chia sẻ về dàn cast, diễn viên Lê Phương dùng từ “xuất sắc” để nói lên sự tự hào. Cô nói: “Không phải do bản thân đóng mà khen nhưng trai xinh gái đẹp từ chính tới phụ luôn. Tôi rất thích ngắm nhìn các bạn, trẻ trung, hiện đại và đều là những gương mặt đang nhận được nhiều sự chú ý”.

Cũng thích thú trước cách xây dựng màu sắc riêng dành cho ba cặp đôi trong phim, Lê Phương cho biết: “Triệu Phú và Thanh Tâm đáng yêu như Lọ Lem - hoàng tử, kiểu cậu chủ và cô bé nhà nghèo, có sự che chở yêu thương trong đó. Phan Minh với Hoàn Mỹ lại nghiêng về trí thức, hoàn toàn khác cả về ngoại hình, hình thức lẫn câu chuyện tình yêu. Cuối cùng là cặp 'tình một đêm' Phương Khánh - Đức An thì chất chơi và rất ‘cháy’”.

Bên cạnh đó, tập 7 - 8 của “Vì mẹ anh phán chia tay” còn có sự xuất hiện của nhân vật John (Mạnh Lân đóng) - chủ homestay, đồng thời là “người bạn cũ đặc biệt” của Phương Khánh (Lê Phương đóng). Sự có mặt của “tình địch” này đã khiến Đức An (Quốc Huy đóng) phải “ghen nổ đom đóm mắt”.

Đây cũng là lần tái hợp đáng chú ý giữa Lê Phương và Mạnh Lân sau dự án “Cô đừng hòng thoát khỏi tôi”, nơi cả hai từng đảm nhận hai nhân vật thuộc cộng đồng LGBTQ+ với mối tình bi kịch, một người là les, một người là gay, họ yêu chân thành nhưng không thể đi đến cái kết trọn vẹn.

Nhắc lại cơ duyên này, Lê Phương hài hước gọi màn gặp lại là một kiếp khác: “Phim trước Kimmie và Hoàng Cá Sấu đều yêu chân thành mà kết quả lại đau thương. Chắc nhà sản xuất đã cảm động nên cho cả hai gặp lại trong bối cảnh mới, là tri kỷ của nhau”.

Không có cảnh chung ở dự án trước, nữ diễn viên cho biết đến lần hợp tác này, cô mới có cơ hội làm việc trực tiếp và hiểu hơn về đàn em. Lê Phương đặc biệt dành nhiều lời khen cho Mạnh Lân.

“Tôi thật sự thích cách làm việc dễ chịu, từ tốn và gần gũi của Lân. Bạn vào vai tự nhiên đến mức tôi thấy Phương Khánh quý John là đúng luôn, rất lịch thiệp và phong trần lịch lãm”.

“Cảnh cả hai nắm tay nhau nhảy là phát sinh. Ban đầu chúng tôi không biết làm sao vì bất ngờ quá, nhưng khi vô quay thì lại thoải mái. Nếu có phần hai, đây là mối quan hệ có thể phát triển được”, Lê Phương chia sẻ thêm.

Quốc Huy ghen đỏ mắt vì thấy Lê Phương trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay