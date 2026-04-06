Ngược đường ngược nắng tập 4: Trung ký biên bản khiến xưởng hương phải đóng cửa

Trong "Ngược đường ngược nắng" tập 4, ông Trực (Anh Tuấn) - bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) lo lắng vì khối lượng hàng lớn nhưng khách đòi giao trước 1 ngày. Bà Diện nói ông Trực tăng cường thợ làm để kịp giao hàng. Thấy vậy, Trung (Đình Tú) nói đã ký vào bản cam kết khắc phúc tình trạng khói bụi nên hiện tại xưởng phải ngừng hoạt động. Bà Diện nổi giận vì quyết định này của con trai.

Ở một diễn biến khác của "Ngược đường ngược nắng" tập 4, bà Tính (Tú Oanh) nói Trung là "kẻ thù" của ông Phúc (NSƯT Thanh Bình) vì đã vu oan cho Mai (Ngọc Huyền). Trung thay mặt bà Diện, xin lỗi ông Phúc và bà Tính.

Cũng trong "Ngược đường ngược nắng" tập 4, ông Trực trách ông Phúc nói Mai giả làm khách du lịch, quay phim, chụp ảnh xưởng nhà mình, sau đó tố cáo xưởng gây ô nhiễm mỗi trường. Ông Trực còn nói Vân (Minh Thu) đã đề nghị Trung ký vào biên bản khiến xưởng nhà ông phải đóng cửa. Trước những lời trách móc của ông Trực, ông Phúc nói ông Trực toàn tự suy diễn, không liên quan gì đến gia đình mình.

"Ngược đường ngược nắng" tập 4 sẽ lên sóng VTV1 vào 21h tối nay (6/4).