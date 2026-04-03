“Phi vụ cuối cùng” nhận điểm đánh giá 9.3/10 chính thức ra rạp Việt

“Phi vụ cuối cùng” được giới chuyên môn đánh giá cao

Ngay từ khi công bố lịch phát hành, “Phi vụ cuối cùng” đã sớm tạo được sức nóng nhờ màu sắc hành động đậm chất gangster cùng loạt hình ảnh, trailer gây tò mò. Tối ngày 2/4 vừa qua, phim cũng đã có màn “chào sân” với suất chiếu đặc biệt tại rạp Galaxy Nguyễn Du (TP.HCM). Sự kiện thu hút đông đảo khán giả yêu thích thể loại hành động gangster, đồng thời quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt đến tham dự như: diễn viên Linh Kul, diễn viên Nguyễn Đình Mạnh...

Sau suất chiếu đặc biệt, bộ phim nhanh chóng nhận về loạt phản hồi tích cực, với nhiều lời khen dành cho nhịp phim dồn dập, các phân cảnh hành động kịch tính cùng cảm xúc được đẩy lên cao trào, khiến không ít khán giả bày tỏ sự hào hứng và mong muốn quay lại rạp để trải nghiệm lần nữa.

Lấy bối cảnh xoay quanh Petch (Somphol Rungphanit), một tay súng từng lún sâu trong thế giới tội phạm, bộ phim mở ra hành trình giằng xé khi anh khao khát rời bỏ quá khứ để tìm lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, những mối quan hệ cũ cùng một “phi vụ cuối” đầy rủi ro đã kéo Petch trở lại vòng xoáy bạo lực, ranh giới giữa sự sống và cái chết, đúng và sai trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Xen giữa những màn đấu súng nghẹt thở là câu chuyện tình cảm giữa Petch và Sai (Sarika Sathsilpsupa), là điểm tựa cảm xúc nhưng cũng trở thành áp lực khiến nhân vật phải đưa ra lựa chọn khó khăn.

Bên cạnh câu chuyện kịch tính, “Phi vụ cuối cùng” còn quy tụ dàn diễn viên thực lực của điện ảnh Thái Lan. Ngoài cặp đôi nam nữ chính Somphol Rungphanit và Sarika Sathsilpsupa, thì “Phi vụ cuối cùng” còn có sự góp mặt của những cái tên đình đám như Patara Eksangkul, Arun Pawilai,...

“Phi vụ cuối cùng” còn nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Trên nền tảng review phim uy tín của Thái Lan là TrueID, “Phi vụ cuối cùng” đạt điểm trung bình 8.2/10 minh chứng cho chất lượng và giúp khán giả thêm yên tâm khi lựa chọn ra rạp thưởng thức. Đặc biệt, riêng phần diễn xuất được chấm tới 9.3/10, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của ê-kíp vào chiều sâu nhân vật cũng như thực lực của dàn diễn viên.

TrueID nhận xét Somphol Rungphanit đã mang đến một màn trình diễn chính kịch nổi bật khi thể hiện nội tâm nhân vật bằng sự tiết chế và chiều sâu cảm xúc. Nam diễn viên được đánh giá đã “nuốt trọn” vai diễn, trở thành điểm tựa xuyên suốt và gánh vác trọn vẹn mạch cảm xúc của bộ phim.

Trong khi đó, Arun Pawilai trong vai ông chủ Tor lại được TrueID ưu ái nhận xét là một “bất ngờ thú vị”, với lối diễn xuất vừa gần gũi, vừa có chiều sâu, tạo nên một nhân vật đáng nhớ và để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Dàn sao Việt “nổi da gà” trước những phân cảnh hành động

Trước đó, “Phi vụ cuối cùng” đã sớm tạo được sức nóng khi nhận về nhiều phản hồi tích cực từ các nghệ sĩ Việt sau khi theo dõi trailer. Diễn viên Bi Max không giấu được sự phấn khích khi liên tục trầm trồ trước những phân cảnh hành động dồn dập, đánh giá trailer mang đến cảm giác kịch tính và gay cấn ngay từ những giây đầu tiên.

Trong khi đó, diễn viên Linh Kul chia sẻ cô “nổi da gà” khi xem trailer bởi không khí dày đặc khói súng, xen lẫn những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Theo cô, nhịp phim nhanh, tiết tấu dồn dập đã tạo nên sự hồi hộp, khiến người xem tò mò muốn bước vào rạp để khám phá trọn vẹn câu chuyện phía sau.

Với MC Dương Hồng Phúc, trailer đã đủ sức tạo nên kỳ vọng lớn: “Chỉ mới xem trailer thôi đã thấy sự lôi cuốn, hấp dẫn của phim. Tôi thật sự đã nổi da gà, đặc biệt là tiết tấu, âm nhạc của phim. Tôi tin rằng phim chắc chắn cũng sẽ hay như trailer vì trailer thường sẽ lấy những đoạn cao trào nhất của phim, cũng như là những cú twist làm khán giả khó đoán. Dòng phim hành động Thái Lan luôn hấp dẫn, lôi cuốn khán giả Việt vì phù hợp với văn hóa châu Á của mình”.

Diễn viên Đoàn Bảo Ân cũng bày tỏ sự mong chờ khi bị cuốn hút bởi màu sắc hình ảnh và đặc biệt ấn tượng với nhan sắc của nữ chính duy nhất của phim là diễn viên Sarika Sathsilpsupa trong vai Sai.

Với sự kết hợp giữa những màn hành động nghẹt thở, câu chuyện mang màu sắc thế giới ngầm cùng yếu tố cảm xúc được cài cắm xuyên suốt, Phi vụ cuối cùng không chỉ đơn thuần là một bộ phim giải trí mà còn hứa hẹn mang đến trải nghiệm điện ảnh giàu kịch tính cho khán giả. Trong bối cảnh phòng vé tháng 4 không có quá nhiều lựa chọn cùng thể loại, đây được xem là cái tên đáng chú ý dành cho những ai yêu thích dòng phim hành động đậm chất châu Á.

