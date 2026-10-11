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Cục trưởng Xuân Bắc, NSND Tự Long khiến cả nghìn khán giả nhí thích thú

Chủ Nhật, 11:25, 11/10/2026
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VOV.VN - NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long có màn tái hợp trên sân khấu “Chắp cánh tuổi thơ”, mang đến những phần tung hứng, ca hát và giao lưu hài hước với hàng nghìn khán giả nhí tại Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật Chắp cánh tuổi thơ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội chiều tối 10/10 thu hút hàng nghìn khán giả nhỏ tuổi cùng gia đình. Chương trình kết hợp âm nhạc, xiếc, vũ đạo, công nghệ trình diễn và các hoạt động giao lưu dành cho thiếu nhi.

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NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long tái hợp trên sân khấu “Chắp cánh tuổi thơ”.

Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long trong vai trò khách mời đặc biệt. Trên sân khấu, Xuân Bắc mặc trang phục màu đỏ, đeo ba lô, hóa thân thành cậu học sinh vừa học xong lớp 1, còn Tự Long vào vai người anh đang học lớp 5.

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Xuân Bắc hóa thân thành học sinh lớp 1, còn Tự Long vào vai người anh học lớp 5.

Hai nghệ sĩ tiếp tục phát huy lối tung hứng quen thuộc qua những màn đối đáp, ca hát và tương tác trực tiếp với các em nhỏ. Trong một phần giao lưu, Tự Long hát Alibaba để gọi Xuân Bắc xuất hiện, còn Xuân Bắc chọn Chiếc khăn piêu làm màn chào khán giả. Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn sau đó thể hiện Yêu Hà Nội, đồng thời pha trò về chuyện tắc đường khiến khán phòng bật cười.

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Hai nghệ sĩ tung hứng, ca hát và giao lưu cùng khán giả nhí tại chương trình.

Ở một tình huống khác, Xuân Bắc trổ tài làm văn tả ông nội. Qua cách dẫn dắt hài hước, tiết mục gợi ra câu chuyện về cách dạy và học văn trong nhà trường, tạo tiếng cười cho cả trẻ em lẫn phụ huynh.

Cuối phần giao lưu, Xuân Bắc và Tự Long hướng dẫn khán giả đứng tại chỗ và cùng đọc 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.

Màn kết hợp của hai nghệ sĩ gợi lại những chương trình thiếu nhi mà họ từng cùng tham gia nhiều năm trước. Từ thập niên 2000, Xuân Bắc và Tự Long đã gắn bó trên nhiều sân khấu dành cho trẻ em. Từ năm 2007, cả hai thường cùng thực hiện chương trình vào dịp Quốc tế Thiếu nhi, trong đó có Ben - Cậu bé biến thể năm 2010 và Ngọc rồng năm 2016. Hiện Xuân Bắc là Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, còn Tự Long là Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội.

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Ông Lê Quốc Minh cho biết Báo Nhân Dân mong muốn tạo thêm những không gian văn hóa, nghệ thuật dành cho công chúng, trong đó có trẻ em.

Bên cạnh phần giao lưu của Xuân Bắc và Tự Long, Chắp cánh tuổi thơ được xây dựng thành ba chương nghệ thuật. Chương đầu mang tên Miền ký ức, gợi lại tuổi thơ của nhiều thế hệ qua các tiết mục như Thư gửi các cháu thiếu nhi, Nhớ giọng hát Bác Hồ, Khăn quàng thắp sáng bình minh, Năm điều Bác Hồ dạy...

Chương hai, Vườn rừng diệu kỳ, đưa khán giả nhỏ tuổi vào thế giới thiên nhiên qua âm nhạc, xiếc, rối, mascot và màn hình LED. Các tiết mục gồm Em yêu rừng xanh, Mơ khách đường xa, liên khúc Kìa con bướm vàng - Chị ong nâu và bé - Con cào cào và Bống bống bang bang - Những ước mơ.

Chương cuối, Bầu trời ước mơ, xoay quanh hành trình từ khám phá thế giới đến xác định điều bản thân mong muốn, với các ca khúc như Bay lên ước mơ, Ếch cốm đại vương, I see the light, Be a star.

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Các tiết mục nghệ thuật dành cho thiếu nhi tạo không khí sôi động tại chương trình.
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Chương trình kết hợp âm nhạc, xiếc, vũ đạo và các hoạt động giao lưu dành cho thiếu nhi.
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Sân khấu “Chắp cánh tuổi thơ” với các tiết mục được xây dựng dành riêng cho thiếu nhi.
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Các em nhỏ tham gia giao lưu và tương tác trong chương trình “Chắp cánh tuổi thơ”.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho biết đơn vị mong muốn tạo thêm những không gian văn hóa, nghệ thuật dành cho nhiều nhóm công chúng, trong đó có trẻ em. Ông cũng bày tỏ mong muốn những chương trình nghệ thuật quy mô dành cho thiếu nhi không chỉ được tổ chức tại Hà Nội mà có thể mở rộng tới nhiều địa phương khác.

Chắp cánh tuổi thơ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và các gương mặt nhí.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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