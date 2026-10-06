NSND Xuân Bắc, Tự Long cùng dàn nghệ sĩ mang thế giới tuổi thơ lên sân khấu

Chiều 6/10, Báo Nhân Dân công bố chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ” với chủ đề “Hành trình của ước mơ và những khám phá diệu kỳ”. Chương trình dự kiến diễn ra lúc 16h ngày 10/10, hướng tới đối tượng thiếu nhi và các gia đình tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Theo ban tổ chức, chương trình lấy thiếu nhi làm trung tâm, kết hợp âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và các hoạt động tương tác trong một câu chuyện xuyên suốt. Nội dung hướng các em tới những giá trị về gia đình, quê hương, đồng thời khuyến khích tinh thần khám phá, học tập và nuôi dưỡng ước mơ.

Báo Nhân Dân công bố chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ” với chủ đề “Hành trình của ước mơ và những khám phá diệu kỳ”.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Quế Đình Nguyên - Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân - nhấn mạnh: “Chăm lo cho thiếu nhi là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Bằng thế mạnh của báo chí, văn hóa và nghệ thuật, Báo Nhân Dân mong muốn góp thêm những sản phẩm lành mạnh, giàu tính giáo dục và nhân văn, phù hợp với nhu cầu và cách tiếp nhận của các em.

Với ‘Chắp cánh tuổi thơ’, chúng tôi mong rằng niềm vui từ sân khấu sẽ tiếp tục khơi gợi ở các em sự tò mò, tinh thần ham hiểu biết và thói quen chủ động tìm hiểu. Việc tạo ra một không gian nghệ thuật riêng biệt như "Chắp cánh tuổi thơ" không chỉ nhằm mang đến niềm vui, mà sâu xa hơn, chính là cách Báo Nhân Dân nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc tương lai của mình.. Nuôi dưỡng niềm vui đọc, khuyến khích các em đặt câu hỏi và khám phá từ sớm cũng chính là góp phần mở rộng hiểu biết, bồi đắp nhân cách và đồng hành cùng các em trưởng thành”.

Hình tượng “Trang giấy diệu kỳ” được sử dụng làm ngôn ngữ sáng tạo xuyên suốt chương trình. Từ một trang giấy trắng quen thuộc trên bàn học, những nét vẽ, nếp gấp và trí tưởng tượng lần lượt mở ra các không gian khác nhau. Khi trở thành máy bay, khi hóa thành con thuyền, trang giấy đưa các nhân vật bước qua nhiều chặng khám phá.

Ông Quế Đình Nguyên - Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.

Hai nhân vật đồng hành cùng khán giả là Sao Đỏ và Sao Băng, do Mạc Văn Khoa và Hoàng Kim Ngọc đảm nhận. Sao Đỏ được xây dựng là người anh ấm áp, hiểu biết, trong khi Sao Băng từ sự rụt rè ban đầu dần trở nên tự tin hơn sau mỗi trải nghiệm.

Chương trình có sự tham gia của Hoàng Bách, LyLy, Izara Thiên Nga, Phương Thảo cùng nhiều nghệ sĩ nhí như Ali Thục Phương, Cao Phú Quý, Hạo Khang, Thiên Kim, Kim Cương, Moon Tân Anh, Lucy Trà My, Trung Hải, Long Nhật, Camy Khánh An, Tường Vy, Kent Nguyễn, Ngọc Diệp, Đỗ Nhật Anh, Trúc Anh, Gia Bảo và Thảo Chi.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long sẽ xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt, trực tiếp giao lưu cùng khán giả nhỏ tuổi. Nguyễn Ngọc Phát, còn được biết đến với tên Phát Freestyle, cũng tham gia biểu diễn và chia sẻ câu chuyện theo đuổi đam mê. Anh từng bốn lần liên tiếp vô địch bóng đá nghệ thuật Việt Nam, lọt top 10 thế giới năm 2018 và top 3 châu Á.

Nội dung “Chắp cánh tuổi thơ” được chia thành ba chương gồm “Miền ký ức”, “Vườn rừng diệu kỳ” và “Bầu trời ước mơ”.

“Miền ký ức” tái hiện những hình ảnh gần gũi với tuổi thơ nhiều thế hệ như mái trường, khăn quàng đỏ, hạt gạo, cánh đồng cùng những câu chuyện về gia đình và quê hương. Sang “Vườn rừng diệu kỳ”, không gian sân khấu mở rộng bằng sự kết hợp của âm nhạc, xiếc, rối, mascot, vũ đạo và các hoạt động tương tác.

Nội dung “Chắp cánh tuổi thơ” được chia thành ba chương gồm “Miền ký ức”, “Vườn rừng diệu kỳ” và “Bầu trời ước mơ”.

Ở chương cuối “Bầu trời ước mơ”, câu chuyện chuyển từ khám phá thế giới sang việc mỗi em nhỏ tự đặt câu hỏi về điều mình mong muốn thực hiện trong tương lai. Gia đình, thầy cô và sự kiên trì được nhấn mạnh như những điểm tựa trên hành trình theo đuổi ước mơ.

Một trong những điểm đáng chú ý là khán giả nhỏ tuổi không chỉ ngồi xem mà còn trực tiếp tham gia vào các hoạt động của chương trình. Trước giờ biểu diễn, từ 14h30 đến 15h30, các em có thể trải nghiệm trò chơi, đố vui, thắt khăn quàng, chụp ảnh, viết điều ước và tự tay gấp máy bay giấy.

Đến 15h30, hoạt động diễu hành với các nhân vật cổ tích, hoạt hình và hóa trang sẽ diễn ra trước khi chương trình nghệ thuật chính thức bắt đầu lúc 16h. Những chiếc máy bay giấy do các em tự gấp cũng được sử dụng trong đại cảnh cuối chương trình, với hình ảnh những cánh bay cùng xuất hiện trên sân khấu.