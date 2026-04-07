Bộ CHQS TP. Đà Nẵng hỗ trợ 1,5 tỷ đồng giúp Bộ CHQS tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào)
VOV.VN - Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng vừa đến thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay của Lào tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Đoàn công tác đã gửi lời chúc mừng năm mới Bunpimay tới cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang 2 tỉnh Sê Kông và Salavan. Dịp này, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng hỗ trợ Bộ CHQS tỉnh Sê Kông và Bộ CHQS tỉnh Salavan (Lào) tổng số tiền 1,5 tỷ đồng để sửa chữa, xây dựng doanh trại, góp phần cải thiện điều kiện công tác, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự gắn bó thủy chung của lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đối với các đơn vị bạn nước bạn Lào.
Đoàn công tác cũng đi kiểm tra công trình nhà ở cán bộ của Cơ quan Bộ CHQS tỉnh Salavan và bàn giao công trình khán đài Trường Quân sự tỉnh. Những công trình này được Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng hỗ trợ xây dựng trong năm 2025, tiếp tục khẳng định mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt, gắn bó bền chặt giữa Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng với Bộ CHQS tỉnh Sê Kông và Salavan, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền vững.