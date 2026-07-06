Đà Nẵng từng bước định danh, xây dựng thương hiệu điện ảnh Việt Nam

Trong những ngày qua, thành phố Đà Nẵng đón chào nhiều chuyên gia hàng đầu, các nhà sản xuất, nhà phát hành, nhà làm phim uy tín quốc tế cùng nhiều nghệ sĩ và ngôi sao điện ảnh có sức ảnh hưởng lớn trong khu vực và trên thế giới. Sự hiện diện ấy không chỉ mang lại uy tín cho Liên hoan Phim Châu Á Đà Nẵng mà cho thấy điện ảnh Việt Nam đang ngày càng được quan tâm, được đối thoại và kết nối sâu rộng hơn trong dòng chảy của điện ảnh quốc tế.

Một tuần diễn ra Liên hoan Phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư thực sự là một "đại tiệc điện ảnh". Hơn 100 bộ phim được tuyển chọn từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ để tổ chức 200 buổi chiếu phim phục vụ công chúng. Khoảng 1.000 đại biểu, trong đó có gần 300 đại biểu quốc tế với lịch trình hoạt động dày đặc đã tạo nên mùa hè sôi động ở thành phố biển Đà Nẵng.

Các nhà nhà sản xuất phim Hollywood dự liên hoan

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho rằng, đây thực sự là ngày hội của những người làm điện ảnh và Đà Nẵng xứng đáng là thành phố tổ chức sự kiện này: “Liên hoan Phim Châu Á Đà Nẵng càng ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn. Các đạo diễn, nhà sản xuất cũng như những nhà làm phim, các bộ phim đến đây chất lượng ngày càng tốt hơn. Khán giả quốc tế quan tâm đến liên hoan phim này nhiều hơn. Mình thấy rất mừng. Đà Nẵng là một thành phố rất xinh đẹp, điều kiện thời tiết, du lịch mọi thứ đều phù hợp, hy vọng là sự kết hợp này sẽ lâu dài”.

Liên hoan Phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư đã tạo nên nhiều dấu ấn mới, mở rộng về quy mô, tư duy phát triển và mở rộng mạnh mẽ các hoạt động nghề nghiệp như: Vườn ươm Dự án - trong đó có hoạt động mới, rất thiết thực là xưởng kịch bản, diễn xuất ươm mầm tài năng, các lớp học nâng cao kỹ năng và đặc biệt là diễn đàn kết nối công nghiệp điện ảnh lần đầu tiên được tổ chức. Diễn đàn kết nối mang một ý nghĩa đặc biệt trong việc mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam và Châu Á ra thế giới. Một điểm nhấn khác của Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư là chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam thời Đổi mới” nhìn lại hành trình 40 năm phát triển điện ảnh Việt Nam.

Các nhà làm phim, đạo diễn đến từ Mỹ dự hội thảo Công nghiệp điện ảnh Mỹ - một số mô hình sản xuất thành công và ứng dụng cho Việt Nam

Bà Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cho rằng, giá trị lớn nhất mà liên hoan phim mang lại là tạo ra những cuộc gặp gỡ, mối quan hệ, khởi động các dự án mới và cả những giấc mơ điện ảnh được chắp thêm niềm tin, lan tỏa và được kết nối với công chúng quốc tế.

“Đến mùa này, chúng tôi mở ra thêm một trụ cột thứ tư, đó là lập ra một Networking (quá trình xây dựng và phát triển mạng lưới mối quan hệ với những người khác) để những người hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh của Việt Nam, của Châu Á và thế giới gặp gỡ nhau và tại liên hoan phim này đã mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam, thị trường điện ảnh Châu Á ra thế giới. Có lẽ là sự hào hiệp, nhiệt tình, yêu mến bộ môn điện ảnh này của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng là động lực rất lớn để liên hoan phim thành công”, bà Ngô Phương Lan nhấn mạnh.

Qua 4 kỳ liên hoan phim, thành phố Đà Nẵng tiếp tục được khẳng định là điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu Châu Á. Đà Nẵng đang từng bước định danh, xây dựng thương hiệu điện ảnh Việt Nam, mở cửa phát triển, hội nhập với nền điện ảnh khu vực, thế giới. Đề án “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030” đặt mục tiêu trở thành một trong ba trung tâm điện ảnh lớn của Việt Nam.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm Văn hóa Điện ảnh với tổng mức đầu tư gần 520 tỷ đồng. Dự án này hướng đến tạo dựng một thiết chế văn hóa hiện đại, trở thành không gian tổ chức các sự kiện chính trị, lễ hội, hội nghị lớn của thành phố.

Diễn viên Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô dự Liên hoan Phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, Liên hoan Phim Châu Á Đà Nẵng là minh chứng sinh động cho sự nỗ lực không ngừng của thành phố trong việc đưa điện ảnh, nghệ thuật và văn hóa hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Đáng mừng, qua liên hoan phim, có nhiều dự án phim lấy bối cảnh quay tại Đà Nẵng góp phần quảng bá hình ảnh thành phố:

“Trong thời gian qua có rất nhiều bộ phim lấy bối cảnh quay tại Đà Nẵng và quảng bá về hình ảnh, con người thành phố, quảng bá về du lịch. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn và cam kết sẽ cố gắng kết nối, đặc biệt kết nối với “chợ dự án” của liên hoan phim, kết nối với các đạo diễn sẽ tạo ra dự án lấy bối cảnh quay tại Đà Nẵng, quảng bá, giới thiệu hình ảnh của thành phố Đà Nẵng cũng như con người thành phố Đà Nẵng đến với bạn bè trong nước và quốc tế”.

Trong một thời gian ngắn, Liên hoan Phim Châu Á Đà Nẵng đã khẳng định uy tín, trở thành cầu nối giữa điện ảnh Việt Nam với khu vực, góp phần nâng cao vị thế điện ảnh nước ta trong tiến trình hội nhập quốc tế. Đây là một minh chứng sinh động cho chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta: coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực phát triển bền vững đất nước; cụ thể hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó, điện ảnh không chỉ là một loại hình nghệ thuật mà còn là một ngành công nghiệp giàu sức sáng tạo, đầy tiềm năng lợi thế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, tạo động lực mới cho phát triển đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Rất đông khán giả tới rạp xem các bộ phim được trình chiếu trong thời gian diễn ra liên hoan

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao tâm huyết, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam và thành phố Đà Nẵng cùng cộng đồng các nghệ sĩ, nhà làm phim đã xây dựng Liên hoan Phim Châu Á Đà Nẵng trở thành một không gian kết nối, bồi dưỡng tài năng trẻ và thúc đẩy hợp tác điện ảnh trong khu vực:

“Tôi tin tưởng rằng, từ Đà Nẵng sẽ tiếp tục lan tỏa những câu chuyện đẹp về điện ảnh châu Á. Từ Liên hoan Phim Châu Á Đà Nẵng sẽ tiếp tục kết nối những giá trị văn hóa Việt Nam, nuôi dưỡng sáng tạo và thắp lên niềm tin và sức mạnh của điện ảnh Việt Nam. Đưa con người đến gần nhau hơn, đưa con người và văn hóa Việt Nam luôn thân thiện, gần gũi với bạn bè quốc tế”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.