Liên hoan phim quốc tế có thể mang lại gì cho Đà Nẵng?

Được tổ chức từ ngày 28/6/2026 - 4/7/2026, Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư (DANAFF IV) không chỉ là một sự kiện điện ảnh, mà còn có ý nghĩa chiến lược trong quá trình xây dựng thương hiệu văn hóa của thành phố chủ nhà Đà Nẵng. Qua đó, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh; đồng thời đóng góp tích cực vào quá trình hội nhập sâu rộng của điện ảnh Việt Nam với khu vực và thế giới.

DANAFF từng bước nâng tầm Đà Nẵng thành điểm đến du lịch văn hóa hàng đầu. Ảnh: BTC

Liên hoan phim quốc tế - sức sống mới cho ngành du lịch

Nói về tác động kinh tế của một liên hoan phim, Cannes (Pháp) là một trong những trường hợp điển hình. Trước khi trở nên nổi tiếng trong ngành điện ảnh, Cannes từng là một vùng biển yên tĩnh bên bờ Địa Trung Hải, sau đó phát triển thành điểm nghỉ dưỡng mùa đông của giới thượng lưu châu Âu. Thành phố đã có nền tảng du lịch, nhưng chủ yếu dựa vào cảnh quan, khí hậu, khách sạn và hình ảnh nghỉ dưỡng sang trọng.

Sau chiến tranh, khi du lịch châu Âu gặp nhiều khó khăn, ngành khách sạn tại Cannes đã nhận ra điện ảnh là cơ hội để đưa thành phố trở lại bản đồ du lịch quốc tế. Nói cách khác, Cannes không chờ du lịch phát triển rồi mới làm liên hoan phim; chính ngành khách sạn đã góp phần khởi động một sự kiện văn hóa để tạo ra lý do mới cho du khách, nghệ sĩ, truyền thông và giới thượng lưu quay trở lại thành phố.

Hình ảnh điểm đến du lịch Đà Nẵng tại lễ khai mạc Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư (DANAFF IV). Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Đức Quỳnh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Chủ tịch Chi hội Khách sạn Đà Nẵng phân tích: "Liên hoan phim Cannes đầu tiên được chính thức tổ chức vào năm 1946, khi ấy, Cannes chưa phải một trung tâm điện ảnh toàn cầu. Nhưng nhà tổ chức đã nhìn thấy một cơ hội lớn: Dùng điện ảnh để đưa thành phố ra thế giới. Từ một sự kiện văn hóa, Festival de Cannes dần dần trở thành tài sản chiến lược của đô thị, giúp Cannes từ một điểm nghỉ dưỡng cao cấp thành một biểu tượng toàn cầu của điện ảnh, thời trang, truyền thông, du lịch, giao thương và phong cách sống.

Điểm đáng học nhất từ Cannes không phải là thảm đỏ hay sự xuất hiện của các ngôi sao, mà là cách thành phố biến liên hoan phim thành một hệ sinh thái kinh tế. Cùng với tổ chức các buổi chiếu phim và trao giải, Cannes xây dựng cả một mùa sự kiện: Hội chợ phim, công chiếu phim, gặp gỡ nghệ sĩ, sự kiện bên lề, tiệc chiêu đãi, hội nghị ngành, giao dịch bản quyền, hoạt động truyền thông, du thuyền, thời trang, khách sạn, nhà hàng và kinh tế đêm. Cả thành phố trở thành sân khấu của điện ảnh".

Số liệu gần đây cho thấy tác động kinh tế từ Liên hoan phim Cannes là rất đáng kể. Thành phố Cannes ước tính các hoạt động dịp Liên hoan phim Cannes 2026 hồi tháng 5 vừa qua mang đến hàng trăm triệu euro trực tiếp và gián tiếp tại Cannes và vùng Côte d'Azur rộng lớn hơn. Hệ sinh thái địa phương hưởng lợi rất lớn, không chỉ ngành khách sạn hay nhà hàng mà còn cả các tiệm làm tóc, tài xế giao hàng, tiệm giặt ủi, thẩm mỹ viện…

Liên hoan phim quốc tế là dịp thắt chặt kết nối giữa con người với con người, giữa những nền văn hóa, các quốc gia và vùng lãnh thổ. Ảnh: BTC

Từ Cannes đến Đà Nẵng: Cơ hội nâng tầm điểm đến

Theo TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Giám đốc Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng, điều quý giá nhất mà điện ảnh tạo ra không phải là những giải thưởng, mà là sự kết nối: Kết nối giữa con người với con người, giữa những nền văn hóa, giữa những quốc gia và vùng lãnh thổ tưởng như rất xa nhau.

“Khi điện ảnh ngày càng trở thành một ngành công nghiệp sáng tạo mang tính toàn cầu, chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian kết nối dành cho các nhà sản xuất, phát hành, các quỹ hỗ trợ điện ảnh và các đối tác quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng từ những cuộc gặp gỡ tại Đà Nẵng sẽ hình thành những dự án mới, những cơ hội hợp tác mới và những hành trình mới cho điện ảnh Việt Nam và châu Á”, TS Ngô Phương Lan cho biết.

Đồng quan điểm này, ông Nguyễn Đức Quỳnh cho rằng, một thành phố có thể thu hút du khách bằng cảnh quan đẹp, khách sạn tốt, món ăn ngon và dịch vụ thuận tiện. Nhưng để trở thành điểm đến có sức sống lâu dài, thành phố ấy phải có đời sống văn hóa, có những sự kiện tạo cảm xúc và có khả năng kể câu chuyện của mình với thế giới. Du lịch văn hóa nghệ thuật chính là cách một điểm đến chuyển từ “nơi để đến” thành “nơi để cảm nhận”.

Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh. Ảnh: BTC

Một liên hoan phim nếu được tổ chức đúng tầm không chỉ tạo doanh thu trong vài ngày diễn ra sự kiện, mà còn kích hoạt cả hệ sinh thái dịch vụ của thành phố. Khách sạn tăng tỷ lệ lấp đầy, nhà hàng tăng doanh thu, các đơn vị vận chuyển hay dịch vụ liên quan đều có cơ hội tăng năng suất phục vụ. Các không gian hội nghị, hội thảo được sử dụng nhiều hơn. Các doanh nghiệp truyền thông, sáng tạo, tổ chức sự kiện có thêm việc làm. Các điểm tham quan có thêm du khách. Thành phố có thêm hình ảnh, thêm câu chuyện và thêm lý do để xuất hiện trên bản đồ truyền thông quốc tế.

Quan trọng hơn, du lịch văn hóa nghệ thuật giúp nâng cao chất lượng tăng trưởng du lịch. Đà Nẵng không chỉ cần nhiều khách hơn, mà cần nhóm khách có khả năng chi tiêu cao hơn, thời gian lưu trú dài hơn, nhu cầu trải nghiệm đa dạng hơn và khả năng truyền thông tốt hơn. Đây là nhóm khách mà các sự kiện văn hóa nghệ thuật có thể thu hút nếu được xây dựng bài bản.

Đà Nẵng sở hữu hạ tầng khách sạn, khu nghỉ dưỡng, hệ thống giao thông thuận tiện, không gian biển đẹp, năng lực tổ chức hội nghị - hội thảo và các tổ hợp sự kiện quy mô lớn. Ảnh: BTC

“Đối với Đà Nẵng, đây là cơ hội rất lớn. Thành phố đã có hạ tầng khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sân bay quốc tế, hệ thống giao thông thuận tiện, không gian biển đẹp, năng lực tổ chức hội nghị - hội thảo và các tổ hợp sự kiện quy mô lớn như Furama resort Đà Nẵng và Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng. Đây là những điều kiện quan trọng để một liên hoan phim phát triển bền vững. Một thành phố muốn tổ chức sự kiện điện ảnh quốc tế không chỉ cần rạp chiếu và nghệ sĩ, mà cần cả hệ sinh thái lưu trú, hội nghị, ẩm thực, vận chuyển, truyền thông, an ninh, hậu cần và dịch vụ cao cấp”, ông Nguyễn Đức Quỳnh phân tích.

Các chuyên gia cho rằng, Đà Nẵng không cần và không nên sao chép Cannes, bởi mỗi thành phố có lịch sử, quy mô và bản sắc riêng. Đà Nẵng có một lợi thế khác biệt với Cannes: Vị trí trung tâm của miền Trung Việt Nam, rất gần các di sản thế giới và điểm đến nổi tiếng tại Huế, Hội An, Mỹ Sơn; có biển, núi, sông, đô thị hiện đại và văn hoá bản địa giàu bản sắc. Nếu Cannes gắn với Địa Trung Hải, Riviera và sự sang trọng châu Âu, thì Đà Nẵng có thể xây dựng hình ảnh “thảm đỏ bên bờ Biển Đông” - một liên hoan phim châu Á trẻ trung, hiếu khách, hiện đại, cởi mở và giàu cảm xúc Việt Nam.

Đà Nẵng có thể học từ Cannes một tư duy rất quan trọng: Một liên hoan phim không chỉ là sự kiện của ngành điện ảnh; nó có thể trở thành công cụ phát triển kinh tế điểm đến nếu được đặt trong chiến lược dài hạn. Nếu tận dụng hiệu quả, Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng có thể đóng góp cho thành phố trên nhiều tầng giá trị: Tăng doanh thu du lịch, nâng công suất lưu trú, phát triển kinh tế đêm, thúc đẩy ngành MICE, quảng bá hình ảnh điểm đến, thu hút truyền thông quốc tế, phát triển công nghiệp sáng tạo, kích hoạt du lịch điện ảnh và làm sâu sắc hơn đời sống văn hóa đô thị. Đây không còn là câu chuyện của riêng điện ảnh, mà là câu chuyện của kinh tế điểm đến.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng: "Đà Nẵng đã được biết đến là điểm đến du lịch hấp dẫn trong và ngoài nước. Không chỉ dừng lại ở đó, chúng tôi còn hướng tới trở thành trung tâm văn hóa, sáng tạo và công nghiệp văn hóa của khu vực. Trong hệ sinh thái ấy, điện ảnh giữ vai trò đặc biệt: vừa là nghệ thuật kết nối văn hóa, vừa là động lực nâng cao sức hấp dẫn, cạnh tranh và vị thế của thành phố".

