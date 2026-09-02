Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Miền Tây – Ngày hội non sông”

Tối 2/9, tại công viên sông Hậu (Cái Khế - Cần Thơ) diễn ra chương trình nghệ thuật và thời trang, với chủ đề “Miền Tây – Ngày hội non sông”.

Em Phạm Khánh Vân (11 tuổi) tham gia trình diễn trong chương trình với niềm tự hào, biết ơn thế hệ trước

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Ẩm thực TP Cần Thơ lần I, đồng thời là hoạt động văn hóa – nghệ thuật chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2/9.

Ca sĩ Quách Phú Thành trình điễn ca khúc "Hẹn ước Bắc - Nam" và "Tinh hoa Việt Nam"

Chương trình nghệ thuật được chia ra làm nhiều phần: Phần 1 “Việt Nam kiêu hãnh”; Phần 2 “Hẹn ước Bắc – Nam”; Phần 3 “Miền Tây quê tôi” và Phần 4 trình diễn thời trang “Sắc màu Tây Đô”. Thông qua các ca khúc được lựa chọn kỹ càng, một hành trình nghệ thuật đưa khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc: từ niềm tự hào Việt Nam đến tình yêu hai miền; từ vẻ đẹp miền Tây sông nước đến những sắc màu thời trang độc đáo và cuối cùng là những giai điệu sâu lắng về tình quê, tình mẹ.

Các em thiếu nhi mời khán giả khám phá nét đẹp miền Tây qua lời ca, điệu múa mộc mạc gần gũi

Cùng với đó, dàn người mẫu nhí trình diễn bộ sưu tập “Sắc màu Tây Đô”. Bộ sưu tập mang đến những sắc màu xanh lơ, xanh ngọc, vàng lúa chín… lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của Cần Thơ và miền Tây Nam Bộ. Qua đó, người xem được cảm nhận vẻ đẹp một vùng đất sông nước; văn hóa, con người và nhịp sống miền Tây trong một không gian hiện đại.

Dàn người mẫu nhí trình diễn bộ sưu tập “Sắc màu Tây Đô”. Bộ sưu tập mang đến những sắc màu xanh lơ, xanh ngọc, vàng lúa chín…

Đây là nỗ lực chuyển từ việc giới thiệu đơn thuần các đặc trưng địa phương sang kể một câu chuyện có tính liên kết. Những dòng sông, cánh đồng, phiên chợ, con đò và tình người – chất liệu vốn quen thuộc khi nhắc tới miền Tây – được đặt trong mạch biểu diễn cùng những yếu tố mới của đời sống văn hóa đương đạị.

Người dân và du khách hào hứng cùng chương trình nghệ thuật

Bạn Phạm Khánh Vân (11 tuổi) tham gia trình diễn trong chương trình bày tỏ: 81 năm – một chặng đường vẻ vang của dân tộc, từ những thế hệ đi trước đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc, hôm nay những mầm non Việt Nam như Khánh Vân đang được lớn lên trong hòa bình, mang theo những ước mơ đẹp và khát vọng viết tiếp những mùa xuân của đất nước:

Ca sĩ Tiêu Minh Phụng góp mặt trong chương trình với những ca khúc về miền Tây rất khác: trẻ trung hơn, sôi động hơn, hiện đại hơn và đặc biệt là cực kỳ “cháy”

"Hôm nay, em hát bài “Em là mầm non của Đảng” và bài “Còn gì đẹp hơn”, cảm xúc khá hào hứng và thật vinh hạnh. Em mong muốn thế hệ trẻ sẽ nhớ đến công ơn của cha ông ta ngày xưa. Bản thân em cố gắng thật nhiều, học tập thật tốt để phát triển đất nước", Khánh Vân nói.

Chương trình nghệ thuật mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem

Nhằm mang đến những chương trình đặc sắc, đa dạng và chất lượng, phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa – nghệ thuật của đông đảo công chúng, thời gian tới, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ sẽ tiếp tục phối hợp cùng Công ty TNHH Truyền thông Giải trí Việt News tổ chức chuỗi Chương trình nghệ thuật định kỳ tại Nhà biểu diễn – Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật TP Cần Thơ.

Chương trình tiếp theo mang chủ đề “Khúc hát mùa Thu”, dự kiến diễn ra ngày 26/9/2026. Cách kết hợp văn hóa truyền thống với nghệ thuật đương đại được kỳ vọng là một trong những giải pháp nhằm vừa bảo tồn vừa quảng bá các giá trị truyền thống, thích ứng trong thời đại số và công chúng trẻ.