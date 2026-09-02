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Nhiều điểm đến đạt doanh thu ngàn tỷ dịp lễ Quốc khánh 2/9

Thứ Tư, 20:12, 02/09/2026
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VOV.VN - Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh (từ 29/8 - 2/9/2026), ước tính ngành du lịch Việt Nam đã đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách du lịch. Một số trung tâm du lịch lớn ghi nhận doanh thu hàng nghìn tỷ đồng.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, cùng với thời tiết tương đối ôn hòa trên cả nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tham quan, vui chơi giải trí của người dân và du khách. Ước tính trong kỳ nghỉ lễ, ngành du lịch cả nước đã đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025. Xu hướng du lịch năm nay tập trung vào các hành trình ngắn ngày, mang tính chất liên vùng nghỉ dưỡng, kết hợp khám phá ẩm thực và trải nghiệm văn hóa bản địa.

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Cột cờ Hà Nội là một trong những địa điểm thu hút rất đông khách tham quan tại Hà Nội, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay

Với lượng khách tăng trưởng ổn định trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, hàng loạt trung tâm du lịch lớn của Việt Nam đã ghi nhận doanh thu từ khách du lịch trên 1.000 tỷ đồng. Tiêu biểu là TP.HCM đón 1,71 triệu lượt khách và tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.900 tỷ đồng. Thành phố Đà Nẵng đón 850.000 lượt khách với tổng thu du lịch ước đạt 3.326 tỷ đồng. Thủ đô Hà Nội đón hơn 904.000 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 3.000 tỷ đồng.

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Du khách tham quan Dinh Độc Lập tại TP.HCM

Bên cạnh đó, các địa phương trọng điểm về du lịch cũng ghi nhận mức doanh thu cao, cụ thể: Khánh Hòa đạt doanh thu 2.100 tỷ đồng; Lào Cai thu 1.900 tỷ đồng từ khách du lịch; Quảng Ninh đạt 1.800 tỷ đồng; Lâm Đồng đạt 1.410 tỷ đồng; Ninh Bình ghi nhận doanh thu du lịch trên 1.030 tỷ đồng... Những con số này khẳng định sức hút của các điểm đến du lịch nội địa và hiệu quả rõ nét từ công tác xúc tiến, làm mới sản phẩm dịch vụ của các địa phương.

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Du khách tham quan, chụp ảnh tại một điểm du lịch ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Về kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đánh giá sự tăng trưởng về lượng khách, hoạt động du lịch diễn ra an toàn, đảm bảo chất lượng là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố: Kỳ nghỉ dài ngày tạo cơ hội cho khách du lịch lên kế hoạch từ sớm; các địa phương, doanh nghiệp, điểm đến đã nỗ lực đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ; công tác chỉ đạo, quản lý được chú trọng, góp phần nâng cao trải nghiệm du khách.

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Đà Lạt mưa lạnh vẫn đông khách dịp 2/9

VOV.VN - Dù thời tiết những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, không thuận lợi, nhiều thời điểm có mưa, nhiệt độ xuống khoảng 16°C, lượng du khách đổ về phố núi vẫn đông. Lưu lượng phương tiện tăng cao, song giao thông tại các tuyến, nút giao trọng điểm cơ bản thông suốt, an toàn.

Hải Nam/VOV.VN
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