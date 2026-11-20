

Mỗi đơn vị tham gia Không gian di sản văn hóa cà phê đều trình bày gian hàng của mình theo phong cách riêng. Có gian hàng thể hiện các nền văn minh cà phê, có gian hàng kết hợp cà phê với âm nhạc và biểu diễn, có gian hàng bố trí nhiều “trạm trải nghiệm”, giới thiệu các công đoạn từ thu hái, phân loại, chế biến, rang, xay đến pha thành phẩm một ly cà phê.

Khách tham dự thưởng thức cà phê kết hợp âm nhạc và biểu diễn

Tại đây, du khách có thể xem rang cà phê trên bếp củi, pha cà phê bằng vợt và tìm hiểu cách chế biến, rang xay thủ công của người Ê Đê. Trong tối khai mạc, khách còn được hướng dẫn vận hành máy rang, xay và tự đóng gói mẻ cà phê mang về.

Du khách trải nghiệm nhiều công đoạn khác nhau trong quy trình thu hái, chế biến cà phê

Đây là một trong những hoạt động chính của Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm nay. Không gian mở cửa hằng ngày từ 6h30 – 21h30, kéo dài từ nay đến hết ngày 24/11. Trong thời gian này, du khách có thể tham gia các buổi hướng dẫn pha chế, cuộc thi pha phin truyền thống, thưởng thức các chương trình nghệ thuật, workshop và thưởng thức cà phê miễn phí theo ba khung giờ mỗi ngày.

Khách thăm quan thưởng thức cà phê miễn phí và trải nghiệm các nền văn minh cà phê

Theo ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, việc tổ chức không gian này là dịp để những người làm cà phê trực tiếp giới thiệu công việc và kinh nghiệm của mình với du khách.

“Hoạt động lần này cũng là một bước để chuẩn bị cho lễ hội cà phê lần thứ 10 năm 2027. Từ những câu chuyện văn hóa, câu chuyện của những người nông dân trồng, chế biến, những nhà sản xuất, đóng gói và kể cả những câu chuyện trải nghiệm thưởng thức cà phê Robusta mà Đắk Lắk đang muốn cả thế giới biết đến”, ông Vũ cho biết.