Đắk Lắk yêu cầu sớm cụ thể hóa Nghị quyết 80 về văn hóa

Làm việc với ngành văn hóa, thể thao và du lịch chiều nay (21/7), UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu đơn vị khẩn trương tham mưu cụ thể hóa, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo động lực phát triển văn hóa, du lịch và bảo đảm tiến độ giải ngân các nguồn lực Trung ương.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả hoạt động của ngành và kiến nghị đề xuất một số nội dung trọng tâm thời gian tới.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, 6 tháng đầu năm, du lịch địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với hơn 5,33 triệu lượt khách, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước; tổng doanh thu ước đạt 9.600 tỷ đồng. Ngành cũng tập trung xây dựng các sản phẩm, sự kiện du lịch mới; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 và hoàn thiện Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10.

Trong lĩnh vực văn hóa, Đắk Lắk đang xây dựng hồ sơ “Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk” trình UNESCO; lập hồ sơ Lễ cúng bến nước của người Ê Đê đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; triển khai chính sách bảo tồn Không gian văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2026-2030; số hóa di sản và nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống di tích sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Kết luận buổi làm việc, ông Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển văn hóa; đẩy nhanh tiến độ các dự án; chuẩn bị chu đáo các sự kiện lớn cuối năm; khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Ông Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương tham mưu cụ thể hóa, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu ngành khẩn trương tham mưu triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Theo ông Y Nhuân Byă, đây là nghị quyết có ý nghĩa nền tảng, cần sớm hoàn thiện các cơ chế, chính sách tại địa phương.

“Nghị quyết 80 là Nghị quyết trụ cột, đề nghị các đồng chí tham mưu các bước tiếp theo, trong đó có những vướng mắc hiện nay, nếu mà chưa đăng ký nội dung nghị quyết để trình cho Hội đồng nhân dân kỳ họp chuyên đề, thì đăng ký ngay. Thông qua kỳ họp chuyên đề lần này cần phải làm ngay dự thảo định mức chi, dự thảo phân bổ trên cơ sở nghị quyết cần phải làm khẩn trương”, ông Y Nhuân nhấn mạnh.