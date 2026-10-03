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Đắm chìm trong những tiết mục đặc sắc tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, Đà Nẵng

Thứ Bảy, 12:05, 03/10/2026
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VOV.VN - Đắm chìm không gian cổ kính của Khu đền tháp Mỹ Sơn, thành phố Đà Nẵng, những điệu múa Chăm mang đến sắc màu văn hóa đặc biệt cho du khách khi đến tham quan đền tháp Mỹ Sơn – Di sản Văn hoá Thế giới được UNESCO công nhận

Những động tác uyển chuyển, nhịp nhàng của các diễn viên, nghệ nhân hòa cùng tiếng trống, tiếng kèn tạo nên không gian nghệ thuật độc đáo ngay giữa lòng di sản Khu đền tháp Mỹ Sơn, thành phố Đà Nẵng. Giữa những ngôi tháp cổ rêu phong, các cô gái trong trang phục truyền thống bước ra sân khấu với điệu múa Chăm nhẹ nhàng, đưa du khách đến gần hơn với văn hóa Chăm pa.

Nổi bật trong chương trình biểu diễn là tiết mục múa Apsara với những động tác mềm mại, uyển chuyển hoà quyện vào sắc màu lung linh sân khấu đã đưa người xem vào không gian huyền bí và hào hứng. Từng cử chỉ của đôi tay, ánh mắt và bước chân của các diễn viên nhịp nhàng theo tiếng nhạc, tạo nên vẻ đẹp duyên dáng giữa không gian tháp cổ.

Đặc biệt, chương trình “Âm vang Mỹ Sơn” được biểu diễn tại khu vực tháp B, C, D mang đến những màn trình diễn giàu sức sống. Sự kết hợp giữa múa, âm nhạc truyền thống và không gian kiến trúc Chăm cổ tạo nên một trải nghiệm đặc biệt, nhận được sự hưởng ứng và những tràng pháo tay của đông đảo du khách:

Dam chim trong nhung tiet muc dac sac tai khu den thap my son, Da nang hinh anh 1
Đến với di tích Khu đền tháp Mỹ Sơn, du khách được thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc của người Chăm
Dam chim trong nhung tiet muc dac sac tai khu den thap my son, Da nang hinh anh 2
Vui hội Ka tê
Dam chim trong nhung tiet muc dac sac tai khu den thap my son, Da nang hinh anh 3
Các nghệ sĩ trình diễn tiết mục vui hội Ka tê
Dam chim trong nhung tiet muc dac sac tai khu den thap my son, Da nang hinh anh 4
Tiếng trống hội Ka tê
Dam chim trong nhung tiet muc dac sac tai khu den thap my son, Da nang hinh anh 5
Bên hàng trúc rợp bóng mát và hồ sen, du khách được thưởng thức tiết mục Sợi chỉ đủ màu
Dam chim trong nhung tiet muc dac sac tai khu den thap my son, Da nang hinh anh 6
Song ca Tình làng gốm bên hồ sen
Dam chim trong nhung tiet muc dac sac tai khu den thap my son, Da nang hinh anh 7
Múa phụ họa trong tiết mục song ca Tình làng gốm bên hồ sen
Dam chim trong nhung tiet muc dac sac tai khu den thap my son, Da nang hinh anh 8
Tiết mục múa Kaing
Dam chim trong nhung tiet muc dac sac tai khu den thap my son, Da nang hinh anh 9
Độc tấu kèn Saranai và trống hội làng Chăm
Dam chim trong nhung tiet muc dac sac tai khu den thap my son, Da nang hinh anh 10
Múa Apsara do những cô gái biểu diễn
Dam chim trong nhung tiet muc dac sac tai khu den thap my son, Da nang hinh anh 11
Múa Apsara
Dam chim trong nhung tiet muc dac sac tai khu den thap my son, Da nang hinh anh 12
Du khách xem múa Apsara
Dam chim trong nhung tiet muc dac sac tai khu den thap my son, Da nang hinh anh 13
Chương trình “Âm vang Mỹ Sơn” được biểu diễn tại khu vực tháp B, C, D thuộc Khu đền tháp Mỹ Sơn, mang đến những màn trình diễn giàu sức sống.
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CTV Nguyễn Trình/VOV-Miền Trung
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