Đắm chìm trong những tiết mục đặc sắc tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, Đà Nẵng

Những động tác uyển chuyển, nhịp nhàng của các diễn viên, nghệ nhân hòa cùng tiếng trống, tiếng kèn tạo nên không gian nghệ thuật độc đáo ngay giữa lòng di sản Khu đền tháp Mỹ Sơn, thành phố Đà Nẵng. Giữa những ngôi tháp cổ rêu phong, các cô gái trong trang phục truyền thống bước ra sân khấu với điệu múa Chăm nhẹ nhàng, đưa du khách đến gần hơn với văn hóa Chăm pa.

Nổi bật trong chương trình biểu diễn là tiết mục múa Apsara với những động tác mềm mại, uyển chuyển hoà quyện vào sắc màu lung linh sân khấu đã đưa người xem vào không gian huyền bí và hào hứng. Từng cử chỉ của đôi tay, ánh mắt và bước chân của các diễn viên nhịp nhàng theo tiếng nhạc, tạo nên vẻ đẹp duyên dáng giữa không gian tháp cổ.

Đặc biệt, chương trình “Âm vang Mỹ Sơn” được biểu diễn tại khu vực tháp B, C, D mang đến những màn trình diễn giàu sức sống. Sự kết hợp giữa múa, âm nhạc truyền thống và không gian kiến trúc Chăm cổ tạo nên một trải nghiệm đặc biệt, nhận được sự hưởng ứng và những tràng pháo tay của đông đảo du khách:

Đến với di tích Khu đền tháp Mỹ Sơn, du khách được thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc của người Chăm

Vui hội Ka tê

Các nghệ sĩ trình diễn tiết mục vui hội Ka tê

Tiếng trống hội Ka tê

Bên hàng trúc rợp bóng mát và hồ sen, du khách được thưởng thức tiết mục Sợi chỉ đủ màu

Song ca Tình làng gốm bên hồ sen

Múa phụ họa trong tiết mục song ca Tình làng gốm bên hồ sen

Tiết mục múa Kaing

Độc tấu kèn Saranai và trống hội làng Chăm

Múa Apsara do những cô gái biểu diễn

Múa Apsara

Du khách xem múa Apsara

Chương trình “Âm vang Mỹ Sơn” được biểu diễn tại khu vực tháp B, C, D thuộc Khu đền tháp Mỹ Sơn, mang đến những màn trình diễn giàu sức sống.