Đà Nẵng xúc tiến phát triển các ngành công nghiệp văn hoá

Sáng 2/10, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức “Hội nghị Xúc tiến phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Đà Nẵng”. Đây là bước đi nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp văn hóa, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng của thành phố.

Đà Nẵng có hệ thống di sản văn hóa phong phú, tiềm năng du lịch dồi dào cùng nguồn lực sáng tạo và lợi thế về khoa học, công nghệ. Thành phố xác định, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa là hướng đi quan trọng nhằm hình thành các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao và tạo động lực phát triển mới.

Tại hội nghị, các ý kiến cho rằng, thành phố cần tập trung vào việc phát triển công nghiệp văn hóa gắn với điện ảnh, âm nhạc - lễ hội, du lịch văn hóa và kinh tế đêm, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp nội dung sáng tạo (Creative Content Industry); đồng thời tăng cường hợp tác với tổ chức, doanh nghiệp trong nước và đối tác quốc tế.

Quang cảnh hội nghị "Xúc tiến phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Đà Nẵng”.

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Phát triển thị trường tại Công ty cổ phần Vinpearl cho rằng, Đà Nẵng có cơ hội kết nối du lịch biển với di sản và văn hóa bản địa để tạo nên những hành trình trải nghiệm phong phú. Doanh nghiệp đầu tàu có thể đóng góp rõ nhất thông qua việc tiên phong phát triển hệ sinh thái du lịch tích hợp, góp phần quảng bá, tôn vinh văn hóa và bảo đảm cộng đồng địa phương được tham gia, thụ hưởng thành quả phát triển. Thành phố Đà Nẵng cần đa dạng hóa sản phẩm mũi nhọn để tiếp cận nhiều nhóm du khách, đặc biệt là khách trẻ trong thời đại số. Theo đó, thành phố cần tiên phong kiến tạo hệ sinh thái trải nghiệm du lịch tích hợp “all-in-one”, gắn với quảng bá và tôn vinh văn hóa bản địa.

Theo mô hình “bảo tồn và quảng bá giá trị di sản”, các làng nghề, nghệ thuật trình diễn và ẩm thực miền Trung được đưa vào không gian trải nghiệm hằng ngày để văn hóa hiện diện sống động trong hành trình của du khách. Với cách tiếp cận này, vai trò của doanh nghiệp đầu tàu vì thế không chỉ nằm ở quy mô đầu tư, mà ở khả năng kết nối tài nguyên, cộng đồng, sản phẩm và thị trường thành một hệ sinh thái có thể tự tạo dòng khách.

Ký kết hợp tác phát triển các ngành công nghiệp văn hoá tại Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Hải cho rằng: Du lịch văn hóa bền vững cần đặt cộng đồng vào trung tâm; doanh nghiệp đầu tàu đóng góp năng lực đầu tư, tổ chức sản phẩm và kết nối thị trường để những giá trị do cộng đồng gìn giữ có thể tiếp cận du khách ở quy mô lớn hơn. Đây cũng là bài học từ các mô hình thành công như Bali và các nghiên cứu của UNESCO.

“Bên cạnh bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống, cần đa dạng hệ sinh thái và hướng đến nhiều loại khách khác nhau. Ngoài kết hợp văn hóa bản địa với giải trí, cần phát triển thêm các loại hình nghệ thuật, bao gồm giải trí, thiên nhiên, âm nhạc và thể thao và hướng đến đa dạng khách hơn", theo ông Nguyễn Văn Hải.

Thành phố Đà Nẵng định hướng tập trung phát triển 6 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm. Đó là: nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật - triển lãm, du lịch văn hóa, nội dung số và thủ công mỹ nghệ. Đây là những ngành có khả năng hình thành sản phẩm cụ thể, có thị trường và có khả năng phát triển dài hạn trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của thành phố.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, Hội nghị này tập trung bàn về cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp văn hóa; đồng thời tạo lập môi trường đầu tư công bằng, minh bạch, thông thoáng và thuận lợi nhất; tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ về hạ tầng, mặt bằng và nguồn nhân lực; tích cực thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư (PPP) để giải phóng các nguồn lực sáng tạo và cơ sở hạ tầng.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định: “Chính quyền thành phố Đà Nẵng khẳng định sẽ luôn đồng hành, tạo lập môi trường đầu tư công bằng, minh bạch, thông thoáng và thuận lợi nhất. Chúng tôi kỳ vọng rằng, các hoạt động kết nối, ký kết hợp tác tại hội nghị hôm nay sẽ mở ra những cơ hội đầu tư cụ thể, góp phần hình thành, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại Đà Nẵng và lan tỏa cùng phát triển trong khu vực”.