Đà Nẵng sân khấu hóa thực cảnh biển Mỹ Khê, kể chuyện văn hóa xứ Quảng

Lấy cảm hứng từ chủ đề du lịch năm 2026 "Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản", Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026 được kiến tạo như một hành trình trải nghiệm đưa du khách trở về với những giá trị nguyên bản của thiên nhiên, văn hóa và con người Đà Nẵng, trong dòng chảy ký ức của vùng đất xứ Quảng.

Chương trình thực cảnh đêm khai mạc “Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 khai thác không gian biển đêm với sóng, gió kết hợp âm thanh, ánh sáng công nghệ để kể câu chuyện về văn hóa, lịch sử và con người xứ Quảng. Sân khấu lấy hình tượng cánh buồm vươn ra biển lớn làm điểm nhấn, gợi hành trình giao thương và khát vọng vươn khơi của vùng đất ven sông, ven biển. Chương trình tạo nên không gian trải nghiệm thực cảnh ngoài trời, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu khai mạc Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026

Anh Nguyễn An Kiệt, ở Thành phố Hồ Chí Minh, đi du lịch tại thành phố Đà Nẵng rất vui khi được tận hưởng không khí lễ hội sôi đặc sắc này: "Đà Nẵng là một nơi rất là đáng sống. Con người rất thân thiện và đặc biệt Đà Nẵng thường xuyên tổ chức các lễ hội để cho mọi người, khách du lịch tham gia. Mình đang tận hưởng mùa hè ở Đà Nẵng rất vui".

Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 22/7 đến 26/7 tại Công viên Biển Đông và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng với các hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực và trải nghiệm biển. Điểm nhấn của lễ hội là Chương trình "Dạ tiệc ánh sáng biển - Ngàn ánh sao chạm miền ký ức". Tại đây, 500 cánh diều được thả phát sáng trên bầu trời như những “vì sao” chuyển động giữa biển trời, tạo nên một trải nghiệm nghệ thuật lần đầu xuất hiện bên bờ biển Đà Nẵng. Hoạt động này được góp phần tạo thêm sản phẩm văn hóa, nghệ thuật mới cho mùa du lịch hè Đà Nẵng 2026; đồng thời khai thác không gian biển như một địa điểm tổ chức các sự kiện cộng đồng quy mô lớn.

Lấy cảm hứng chủ đề du lịch năm 2026 "Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản", Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng được kiến tạo đưa du khách trở về với những giá trị nguyên bản của thiên nhiên, văn hóa và con người Đà Nẵng.

Song hành cùng các hoạt động văn hóa, giải trí và trải nghiệm là chuỗi hoạt động gắn với thiên nhiên, sức khỏe và lối sống cân bằng. Trong đó, chương trình "Thiền để chạm tĩnh lặng" tại chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà, với các hoạt động thiền, thưởng trà, trị liệu âm thanh và giao lưu, chia sẻ về lối sống an yên trong không gian thanh tịnh.

Khách du lịch nước ngoài thưởng thức chương trình nghệ thuật đêm khai mạc Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026.

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, với chủ đề "Đà Nẵng - Chạm về Nguyên bản", Lễ hội năm nay mong muốn đưa mỗi người trở về với những giá trị chân thực của thiên nhiên, văn hóa và con người Đà Nẵng. Đó là vẻ đẹp của biển xanh, những bãi cát trải dài, là nhịp sống bình yên của thành phố biển, là sự thân thiện, mến khách của người dân và những giá trị văn hóa được gìn giữ, tiếp nối trong dòng chảy phát triển hiện đại.

"Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026 không chỉ là một sự kiện của mùa hè, mà sẽ là hành trình để mỗi người tìm tới một Đà Nẵng gần gũi hơn, sau lắng hơn và đáng nhớ hơn. Qua đó, tiếp tục khẳng định định hướng phát triển du lịch của thành phố Đà Nẵng, không chỉ kiến tạo những sự kiện hấp dẫn mà kiến tạo những trải nghiệm có chiều sâu, lấy bản sắc văn hóa làm nền tảng, lấy cảm xúc của du khách làm giá trị cốt lõi và lấy sự phát triển bền vững làm mục tiêu phát triển lâu dài", ông Tán Văn Vương chia sẻ.

Sân khấu lấy hình tượng cánh buồm vươn ra biển lớn làm điểm nhấn, gợi hành trình giao thương và khát vọng vươn khơi của vùng đất ven sông, ven biển.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và trải nghiệm, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 diễn ra Đấu trường thể thao biển với nhiều giải đấu quy mô cấp thành phố và quốc gia như: Giải chạy chân trần trên biển, Giải vô địch Bóng ném trẻ bãi biển quốc gia, Giải Bóng chuyền bãi biển và Giải Bóng đá bãi biển, Giải chèo SUP Sơn Trà - Đà Nẵng, Trình diễn thể thao biển, Giải bóng đá bãi biển Đà Nẵng 2026…

Người dân, du khách chụp hình lưu niệm tại không gian lễ hội.

Nhiều hoạt động kết nối cũng được tổ chức tại các địa phương, bãi biển và khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố như chuỗi sự kiện "Quảng Phú - Sắc màu mùa hè" tại phường Quảng Phú; Lễ hội biển An Bàng; Lễ hội Sông Cổ Cò - Hội An Tây 2026 "Cổ Cò - Dòng chảy di sản" tại phường Hội An Tây; Lễ hội "Cù Lao Chàm - Mùa hoa Ngô đồng đỏ" năm 2026 tại xã Tân Hiệp, Lễ hội văn hoá - du lịch “Địa đạo Kỳ Anh - Bãi sậy sông Đầm” năm 2026 tại phường Bàn Thạch góp phần mở rộng không gian lễ hội và mang đến nhiều trải nghiệm cho người dân, du khách trên toàn địa bàn thành phố.