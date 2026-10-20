Đạo diễn Hoàng Công Cường, Ngọc Hân hé lộ chuyện hậu trường nghề tổ chức sự kiện

Chương trình "Tọa độ việc làm" số 10 phát sóng trên VTV với chủ đề "Nghề tổ chức sự kiện" đã mang đến những góc nhìn chân thực và sâu sắc qua sự chia sẻ của hai khách mời đặc biệt: Đạo diễn Hoàng Công Cường (Chủ tịch Công ty HCC, người đứng sau hàng loạt chương trình nghệ thuật quy mô lớn) và Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân (Thạc sĩ, Giảng viên Đại học Mỹ thuật Công nghiệp). Trong chương trình, 2 khách mời nhận nhiều câu hỏi của sinh viên ĐH Mỹ thuật Công nghiệp và Học viện Báo chí & Tuyên truyền cũng như chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường của nghề tổ chức sự kiện vốn đang bùng nổ ở Việt Nam mà ít người biết.

“Tọa độ việc làm” kết nối chuyên gia, nhà tuyển dụng với các bạn trẻ đang tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp.

Đạo diễn Hoàng Công Cường: Sự can trường và tư duy công nghiệp văn hóa

Đánh giá về bước chuyển mình của ngành sự kiện Việt Nam, đạo diễn Hoàng Công Cường khẳng định vị thế văn hóa đất nước đã tiếp cận thế giới nhờ hệ sinh thái và các công nghệ biểu diễn tiên tiến. Tuy nhiên, đằng sau sự phát triển sôi động đó là một môi trường vô cùng khốc liệt.

"Theo Nghị quyết 80 về phát triển công nghiệp văn hóa thì Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu to lớn trong gần 10 năm vừa qua. Có thể nói rằng là vị thế của Việt Nam về văn hóa đã tiếp cận với các nước trên thế giới. Hệ sinh thái và các công ty trong lĩnh vực tổ chức biểu diễn tại Việt Nam cũng đã tiếp cận với những công nghệ tiên tiến hiện đại của thế giới. Và chúng ta đang nhìn thấy hình ảnh của Việt Nam rất khởi sắc trong liên quan đến lĩnh vực văn hóa. Có rất nhiều nghệ sĩ lớn trên thế giới sẽ về Việt Nam. Năm nay nhiều nghệ sĩ quốc tế lựa chọn Việt Nam là điểm đến để thực hiện các show diễn của mình. Và chúng ta cũng lại nhìn thấy những show diễn của Việt Nam được lan tỏa ra đến bạn bè trong nước cũng như thế giới. Đó là một điều rất đáng mừng của ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam trong thời gian vừa qua”, anh nói.

Nói về phẩm chất cần có của người làm sự kiện, anh nhấn mạnh: "Tiêu chí quan trọng nhất của nghề tổ chức sự kiện là sự can trường, bản lĩnh và dũng cảm. Phần không thể thiếu là trái tim của người làm nghề: sống, chết, cống hiến và hy sinh tận hiến cho nghề mình theo đuổi vì đây là nghề rất khốc liệt vì áp lực cường độ cao, khối lượng công việc lớn. Không yêu nghề thì không làm được vì tôi thấy nhiều người đã bỏ giữa chừng vì không chịu được áp lực".

Đạo diễn Hoàng Công Cường mang đến góc nhìn thực chiến về ngành tổ chức sự kiện và sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Hoa hậu Ngọc Hân và bài học vượt qua bão dư luận

Khi nhận được câu hỏi về tư duy mang văn hóa truyền thống vào không gian hiện đại mà không bị cũ kỹ, Ngọc Hân thẳng thắn chia sẻ bài toán khó này phụ thuộc vào gu và nền tảng kiến thức của người đạo diễn, nhà tổ chức.

Đặc biệt, nhắc đến áp lực làm dâu trăm họ và những thách thức trong công việc, Ngọc Hân đã trải lòng về khoảnh khắc áp lực lớn nhất trong cuộc đời - thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010 khi mới 21 tuổi: "Đó chính là áp lực lớn nhất từ trước đến nay mà tôi cảm nhận. Bởi vì sau sự kiện ấy, có rất nhiều ý kiến dư luận trái chiều cho rằng là mình không xứng đáng với cái danh hiệu hoa hậu giống như một cái làn sóng đổ lên một cô gái lúc đấy chỉ mới 21 tuổi thôi.

Có những lúc tôi thấy mất cân bằng, buồn khi không được mọi người yêu mến hay là ủng hộ. Và tôi đã vạch ra một kế hoạch, chiến lược dài hơi. Có một người thầy lúc ấy đã hỏi tôi: '5 năm nữa, 10 năm nữa con muốn con là ai trong mắt mọi người?'. Và bây giờ đã là 16 năm, quãng thời gian không quá dài, không quá ngắn nhưng tôi nghĩ rằng tất cả những điều mình đang làm và đã có được là câu trả lời thuyết phục cho những trăn trở gặp phải năm 21 tuổi".

Bên cạnh câu chuyện sự nghiệp, Ngọc Hân còn vui vẻ tiết lộ kỷ niệm đáng nhớ trong chính đám cưới của mình, khi chồng cô đã bí mật tập thổi sáo bài "Endless love" suốt hơn 2 tháng cùng đạo diễn kịch bản để tạo cho cô một bất ngờ đặc biệt.

Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân chia sẻ hành trình vượt qua áp lực dư luận để khẳng định bản thân sau đăng quang.

Màn "phá lệ" tuyển dụng ấn tượng tại trường quay

Một điểm nhấn bùng nổ của chương trình là màn ứng tuyển trực tiếp của Ngọc Minh (Cử nhân Báo chí, thí sinh Miss World Vietnam 2025). Trong chương trình, Ngọc Minh tự tin mình trúng tuyển trong số “Toạ độ việc làm” lần này, tự tin mình có khả năng chịu khó, vượt khó, vượt khổ để làm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện vốn rất áp lực và khắt khe.

Ban đầu, đạo diễn Hoàng Công Cường không ấn tượng với hồ sơ của Ngọc Minh vì công ty HCC luôn đặt ra tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe: chỉ tuyển nhân sự có từ 5 năm kinh nghiệm. Tuy nhiên, bằng thái độ không ngại bắt đầu từ việc nhỏ, năng lượng tích cực và sự lưu loát khi giải quyết thử thách sáng tạo trong 1 phút, Ngọc Minh đã khiến đạo diễn Hoàng Công Cường phải thốt lên: "Rất tuyệt vời".

Nhận thấy tiềm năng lớn của cô gái sinh năm 2003 và được sự ủng hộ từ Hoa hậu Ngọc Hân, đạo diễn Hoàng Công Cường đã quyết định phá lệ. "HCC ít khi tổ chức tuyển dụng nhận người nào làm việc dưới 5 năm nhưng với năng lượng của bạn, khả năng trình bày và sáng tạo đầy tự tin từ đầu, tôi phá lệ chốt Ngọc Minh về HCC làm chuyên viên sáng tạo, thời hạn thử thách 6 tháng”, anh nói.

Trong chương trình, Ngọc Minh tiết lộ cô chính là thí sinh được Hoa hậu Ngọc Hân đặt câu hỏi cho vòng chung kết Sinh viên thanh lịch Toàn quốc 2024. Ngọc Hân cũng dành lời khen cho Ngọc Minh trong chương trình, vốn là điều hiếm trong quá trình tuyển dụng ở Toạ độ việc làm như lời MC Hữu Bằng.

Chương trình mang đến những góc nhìn thực tế về nghề tổ chức sự kiện tại Việt Nam.

Hoa hậu Ngọc Hân cho biết, điều quý ở Ngọc Minh không chỉ ngoại hình xinh đẹp mà còn là sự năng động, nhiệt huyết và tinh thần sẵn sàng lăn xả với công việc. ‘’Nhìn Ngọc Minh tôi thấy đâu đó hình ảnh của mình những năm còn trẻ cũng ham làm, ham học hỏi, không ngại khó và lúc nào cũng muốn thử sức với những điều mới mẻ. Tôi rất vui khi cuối cùng anh Hoàng Công Cường đã quyết định phá lệ, trao cơ hội cho Ngọc Minh dù trước đó công ty đặt ra yêu cầu ứng viên phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm.

Tôi nghĩ đôi khi chúng ta nên trao cơ hội cho những người trẻ có đủ đam mê và quyết tâm bởi kinh nghiệm có thể tích lũy nhưng tinh thần cầu tiến và ngọn lửa nhiệt huyết lại là điều vô cùng đáng quý. Tôi tin nếu tiếp tục giữ được tinh thần ấy, Ngọc Minh sẽ còn tiến xa’’- hoa hậu Ngọc Hân nói.

Qua chương trình, Ngọc Hân cũng gửi lời nhắn đến các bạn trẻ nếu đã yêu thích một lĩnh vực nào đó đừng vội giới hạn bản thân trong một công việc hay một vị trí nhất định, hãy cứ mạnh dạn trải nghiệm, thử sức ở nhiều vai trò khác nhau kể cả những công việc nhỏ nhất hay vất vả nhất bởi chính những trải nghiệm ấy sẽ giúp các bạn hiểu bản thân hơn và dần tìm ra hướng đi thực sự phù hợp với mình.

“Tọa độ việc làm” là chương trình truyền hình thực tế hướng nghiệp trên VTV2 và VTVgo. Cầu nối trực tiếp giữa chuyên gia, nhà tuyển dụng hàng đầu và người trẻ thông qua dữ liệu thị trường sắc bén, góc nhìn thực chiến và những màn phỏng vấn ghế nóng đầy thử thách. Chương trình mỗi tuần 1 số phát sóng trực tiếp lúc 16-17h Chủ Nhật hàng tuần trên VTV2 và VTVgo.