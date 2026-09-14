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“Đầu xuân tươi sáng” càng hot, càng gây tranh cãi

Thứ Hai, 10:56, 14/09/2026
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VOV.VN - Bộ phim Trung Quốc “Đầu xuân tươi sáng” đang trở thành cái tên được chú ý trên màn ảnh Hoa ngữ. Sức hút của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên giúp phim liên tục được bàn luận, nhưng chuyện tình của hai nhân vật chính cũng gây nhiều ý kiến trái chiều.

“Đầu xuân tươi sáng” đang là một trong những phim ngôn tình được quan tâm tại Trung Quốc mùa hè năm nay.

Phim kể chuyện tình giữa Loan Niệm - một giám đốc sáng tạo lạnh lùng - và Thượng Chi Đào, cô gái trẻ mới bước vào ngành quảng cáo. Từ quan hệ cấp trên và nhân viên, cả hai dần yêu nhau, chia tay rồi gặp lại.

Không đi theo kiểu tình yêu quá nhanh, phim dành nhiều thời gian cho những ánh mắt, khoảng cách và những lần hai nhân vật tiến gần rồi lại lùi bước. Chính sự chậm rãi này tạo cảm giác khác biệt và giúp câu chuyện dễ chạm đến khán giả trưởng thành.

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Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên trong “Đầu xuân tươi sáng”. (Ảnh: Netflix)

Cặp đôi chính tạo sức hút nhưng chuyện tình lại gây tranh cãi

Tỉnh Bách Nhiên là một trong những tâm điểm của bộ phim. Loan Niệm của anh lạnh lùng, khó gần và thường nói những lời khá nặng với nữ chính.

Nam diễn viên không diễn nhân vật theo kiểu “soái ca hoàn hảo” mà giữ lại những nét khó chịu, cứng nhắc của Loan Niệm. Sự tiết chế trong ánh mắt và biểu cảm cũng giúp nhân vật có thêm chiều sâu.

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Những khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi chính góp phần tạo sức nóng cho bộ phim. (Ảnh: Netflix)

Tôn Thiên trong khi đó mang đến một Thượng Chi Đào trẻ trung và tự nhiên. Sự đối lập giữa hai nhân vật tạo nên nhiều khoảnh khắc được khán giả chia sẻ trên mạng xã hội. Đây cũng là một trong những lý do phim duy trì được độ nóng.

Không phải khán giả nào cũng đồng tình với mối quan hệ của Loan Niệm và Thượng Chi Đào. Điểm gây tranh luận là Loan Niệm vừa là cấp trên, vừa là người yêu của Thượng Chi Đào. Ở công ty, anh thường xuyên gây áp lực và phê bình cô. Nhưng khi bước ra khỏi công việc, cả hai lại có những khoảnh khắc rất thân mật.

Một bộ phận khán giả cho rằng sự chênh lệch quyền lực này khiến chuyện tình trở nên khó thuyết phục. Thượng Chi Đào cũng bị nhận xét chưa đủ độc lập khi hành trình nghề nghiệp của cô nhiều lúc bị câu chuyện tình cảm lấn át.

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(Ảnh: Netflix)
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Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên trong “Đầu xuân tươi sáng”. (Ảnh: Netflix)

Càng tranh luận, phim càng nóng

Các cảnh tình cảm giữa Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên cũng được đoàn phim khai thác mạnh trong hoạt động quảng bá.

Những hình ảnh hôn, ôm và tương tác thân mật liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Cách quảng bá này giúp phim tạo nhiều lượt thảo luận, nhưng đồng thời khiến một số khán giả đặt câu hỏi liệu đoàn phim có đang dựa quá nhiều vào “phản ứng hóa học” của cặp chính để giữ nhiệt.

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Tỉnh Bách Nhiên được khen bởi lối diễn tiết chế trong vai Loan Niệm. (Ảnh: Netflix)

Dù vậy, “Đầu xuân tươi sáng” vẫn giữ được sức hút. Người xem tiếp tục tranh luận về Loan Niệm, Thượng Chi Đào và cách bộ phim nhìn nhận tình yêu của những người trưởng thành.

Phim được yêu thích vì cặp đôi chính, nhưng cũng được nhắc đến vì những tranh cãi quanh họ. Và chính hai luồng ý kiến trái ngược đang giúp “Đầu xuân tươi sáng” tiếp tục giữ nhiệt trên màn ảnh Hoa ngữ.

Hải Hà/VOV.VN
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