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AI, thực tế ảo đưa câu chuyện văn hóa Việt Nam đến từng người dân

Thứ Tư, 21:53, 30/09/2026
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VOV.VN - Điểm đáng chú ý trong Chỉ thị Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 là yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và truyền thông đa phương tiện trong giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Theo Chỉ thị, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 sẽ được gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, tạo thành chuỗi hoạt động “tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc” trên phạm vi cả nước. Các hoạt động được yêu cầu tổ chức trang trọng, rộng khắp, phong phú, sinh động, nhưng phải thiết thực, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể tham gia, sáng tạo và thụ hưởng.

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AI, thực tế ảo đưa câu chuyện văn hóa Việt Nam đến từng người dân. Ảnh minh hoạ

Theo đó, các địa phương tăng cường ứng dụng thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo (AI) để giới thiệu những câu chuyện văn hóa đặc sắc đến từng cộng đồng, từng gia đình, người dân trên mọi miền Tổ quốc, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Thủ tướng cũng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thành, đưa vào sử dụng Nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam trước ngày 15/11/2026. Nền tảng này sẽ đăng tải, công bố thông tin về địa điểm, chương trình, sự kiện và các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cũng như chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc tại các cấp, các ngành, các địa phương.

Mỗi địa phương chọn ít nhất một sản phẩm văn hóa gắn với du lịch

Thủ tướng yêu cầu các địa phương đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức, phát huy sự tham gia của người dân, cộng đồng, doanh nghiệp, gắn các hoạt động văn hóa với bảo tồn bản sắc, phong tục tập quán tốt đẹp và tăng cường trải nghiệm tại cộng đồng, thiết chế văn hóa và không gian công cộng.

Các hoạt động có thể gồm liên hoan văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ, trang phục truyền thống, trò chơi dân gian, thể thao dân tộc, thực hành và truyền dạy di sản văn hóa; giới thiệu sản phẩm văn hóa, nghề, làng nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ.

Đáng chú ý, mỗi địa phương cấp tỉnh, thành phố và cấp xã, phường phải rà soát, lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá, gắn với xúc tiến, kích cầu du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa.

Mỗi xã, phường cũng lựa chọn ít nhất một hoạt động hoặc mô hình phù hợp để tiếp tục duy trì, phát huy sau Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc.

Các địa phương được yêu cầu khai thác hiệu quả bảo tàng, thư viện, di tích, nhà văn hóa, không gian sáng tạo; tổ chức trưng bày, triển lãm, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu tác giả, tác phẩm. Đồng thời, chú trọng các hình thức tổ chức lưu động để đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kiên quyết xử lý lễ hội biến tướng

Bên cạnh phát huy các giá trị văn hóa, Thủ tướng yêu cầu các địa phương bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường; kiên quyết xử lý tình trạng biến tướng lễ hội, mê tín dị đoan hoặc thương mại hóa quá mức các giá trị di sản.

Việc tổ chức các hoạt động cũng phải tránh tình trạng hành chính hóa, phô trương, hình thức; không để xảy ra lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động ngoại khóa, tham quan bảo tàng, học tập lịch sử qua di sản; đưa trò chơi dân gian, nghệ thuật truyền thống và thực hành di sản vào các hoạt động phù hợp với từng độ tuổi, cấp học.

Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các hoạt động hưởng ứng, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và di sản văn hóa Việt Nam đến cộng đồng quốc tế và kiều bào.

Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường chuyên trang, chuyên mục, phóng sự và sản phẩm truyền thông trên nền tảng số về các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc.

Theo Chỉ thị, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải xác định rõ nội dung, hoạt động trọng tâm, trách nhiệm, tiến độ, nguồn lực và sản phẩm cụ thể; đồng thời tạo điều kiện để người dân trực tiếp đề xuất, tổ chức, tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các hoạt động, sản phẩm văn hóa tại cơ sở.

Chuỗi hoạt động sẽ được triển khai từ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 đến Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026, hướng tới tăng cường gắn kết cộng đồng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời thúc đẩy du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa.

Diệp Thảo/VOV.VN
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