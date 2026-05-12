中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chùa Tổ Phúc Nghiêm, mạch ngầm linh thiêng bên dòng sông Đuống

Thứ Ba, 10:26, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ẩn mình giữa không gian thanh bình của phường Song Liễu, nơi dòng sông Đuống miệt mài bồi đắp phù sa cho vùng đất Kinh Bắc, có một ngôi cổ tự thầm lặng lưu giữ linh hồn của cả một vùng di sản. Phúc Nghiêm Tự hay còn gọi là Chùa Tổ chính là "tọa độ khởi nguồn" của hệ thống tín ngưỡng Tứ Pháp vùng Luy Lâu xưa.

Cùng với những ngôi cổ tự vùng Thuận Thành, nơi đây đã đặt nền móng đầu tiên cho sự hình thành Phật giáo bản địa Việt Nam qua huyền tích Phật mẫu Man Nương. Bước qua những biến thiên của thời gian, mạch ngầm linh thiêng ấy vẫn đang chảy trong từng nếp mái rêu phong, trong sắc đỏ rực rỡ của những hàng cột gỗ lim và trong nhịp sống bền bỉ của người dân nơi đây.

Phóng sự ảnh của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) sẽ đưa độc giả chiêm ngưỡng vẻ đẹp thâm nghiêm, tĩnh tại của di tích, đồng thời ghi nhận nỗ lực của chính quyền địa phương và cộng đồng trong việc trân trọng, phát huy giá trị di sản giữa nhịp sống hối hả hôm nay.

chua to phuc nghiem, mach ngam linh thieng ben dong song Duong hinh anh 1
Giữa sắc xanh của cỏ cây và những đóa hoa dại, Chùa Tổ hiện lên như một gạch nối nhẹ nhàng giữa cõi thực và cõi thiền. Sự tĩnh mịch bao trùm lấy không gian, nơi dòng thời gian như ngừng lại để bảo giữ những giá trị nguyên bản của vùng đất khởi nguồn đạo pháp.
chua to phuc nghiem, mach ngam linh thieng ben dong song Duong hinh anh 2
Nhìn từ trên cao, Chùa Tổ Phúc Nghiêm Tự hiện lên như một mạch nguồn  lịch sử, nơi những nếp ngói  đỏ rực đan xen chặt chẽ với những tán cây  xanh rì. Lối kiến trúc mạch lạc: những dãy hành lang bao quanh điện thờ trung tâm, tạo nên một không gian đóng  mở đầy tinh tế. Mỗi mái nhà, mỗi tán cây đều mang trong mình một sức sống mãnh liệt, thầm lặng kể về sự trường tồn của tâm linh giữa mạch sống đời thường của vùng đất Kinh Bắc.
chua to phuc nghiem, mach ngam linh thieng ben dong song Duong hinh anh 3
Nếp mái ngói mũi hài nhuốm màu sương gió, đan xen cùng hệ thống vì kèo gỗ vững chãi, tạo nên một bản hòa tấu giữa sức mạnh của mộc và sự thanh thoát của những mái đao cong vút. Từng viên ngói, từng nét chạm trổ như đang kể câu chuyện về một 'tọa độ khởi nguồn' của hệ thống Tứ Pháp, nơi đạo pháp và dân tộc đã hòa quyện suốt hàng ngàn năm.
chua to phuc nghiem, mach ngam linh thieng ben dong song Duong hinh anh 4
Nơi cung cấm, gương mặt Phật mẫu Man Nương hiện lên với vẻ bao dung và tĩnh tại vô ngần. Người không chỉ là một huyền tích, mà là người Mẹ tâm linh đã khai mở đạo pháp, sinh ra hệ thống Tứ Pháp vùng Dâu - Luy Lâu xưa. Trong không gian thâm nghiêm của Chùa Tổ, ánh nhìn thấu thị của Người như đang vỗ về, che chở cho những ước nguyện thiện lành của muôn dân dọc dòng sông Đuống đỏ nặng phù sa.
chua to phuc nghiem, mach ngam linh thieng ben dong song Duong hinh anh 5
Phật mẫu Man Nương ngự giữa nội cung, nơi thời gian dường như ngưng đọng sau làn khói nhang trầm mặc. Mỗi chi tiết từ đường kim mũi chỉ trên sắc phục đến ánh mắt hiền từ của Người đều như nhắc nhở về một cội nguồn văn hóa bất diệt, nơi đức tin không xa rời nhân thế mà luôn đồng hành, an ủi tâm hồn Việt qua bao thăng trầm.
chua to phuc nghiem, mach ngam linh thieng ben dong song Duong hinh anh 6
Từng nhành hoa huệ trắng ngát hương, từng câu đối vàng rực trên cột trụ không chỉ làm đẹp thêm chốn cửa Phật, mà còn tạo nên một cảm giác an nhiên lạ kỳ, đưa con người rời xa những ồn ào của đời thực để tìm về với bản ngã thiện lương.
chua to phuc nghiem, mach ngam linh thieng ben dong song Duong hinh anh 7
Giữa không gian thanh tịnh, tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát hiện lên đầy uy nghiêm nhưng cũng vô cùng gần gũi. Tay cầm tích trượng thức tỉnh chúng sinh, tay nâng viên ngọc minh châu soi đường chỉ lối, sắc vàng thếp trên tượng Bồ Tát tỏa ra ánh sáng của lòng từ bi vô lượng.
chua to phuc nghiem, mach ngam linh thieng ben dong song Duong hinh anh 8
Sự kết hợp giữa các pho tượng sơn son thếp vàng  tạo nên một dòng chảy văn hóa xuyên suốt, minh chứng cho bàn tay khéo léo và tâm hồn thuần hậu của người dân Kinh Bắc trong việc gìn giữ và bồi đắp cho ngôi cổ tự khởi nguồn Tứ Pháp này.
chua to phuc nghiem, mach ngam linh thieng ben dong song Duong hinh anh 9
Chiếc khánh đồng không những là biểu tượng của trí tuệ mà còn là sứ giả âm thanh, kết nối lòng người với sự tĩnh tại của Phúc Nghiêm Tự.
chua to phuc nghiem, mach ngam linh thieng ben dong song Duong hinh anh 10
Đối với người dân địa phương, Chùa Tổ không chỉ là một di tích lịch sử quốc gia, mà còn là bến đỗ tinh thần, nơi mỗi gia đình tìm về để cầu mong sự che chở và giữ gìn những giá trị đạo đức truyền thống.
chua to phuc nghiem, mach ngam linh thieng ben dong song Duong hinh anh 11
Không gian xung quanh chùa khoáng đạt với  hồ nước hòa quyện cùng nét thâm nghiêm của kiến trúc của chùa, tạo nên một bản giao hưởng bình yên, đưa lòng người tìm về với sự thư thái và an nhiên tự tại giữa lòng di sản Kinh Bắc. Không gian xung quanh chùa khoáng đạt với  hồ nước hòa quyện cùng nét thâm nghiêm của kiến trúc của chùa, tạo nên một bản giao hưởng bình yên, đưa lòng người tìm về với sự thư thái và an nhiên tự tại giữa lòng di sản Kinh Bắc.
chua to phuc nghiem, mach ngam linh thieng ben dong song Duong hinh anh 12
Trong ảnh, đoàn du khách đến từ Nhật Bản đang chăm chú tìm hiểu về những giá trị lịch sử được khắc ghi trên hệ thống kiến trúc cổ tại Phúc Nghiêm Tự. Sự giao thoa văn hóa giữa những người bạn phương xa và di sản nghìn năm vùng Kinh Bắc không chỉ khẳng định tầm vóc của hệ thống tín ngưỡng Tứ Pháp, mà còn mở ra triển vọng về một điểm đến du lịch văn hóa  tâm linh đặc sắc trên bản đồ di sản thế giới. 
chua to phuc nghiem, mach ngam linh thieng ben dong song Duong hinh anh 13
"Chúng tôi không chỉ thấy một ngôi chùa đẹp, mà còn thấy được cả một câu chuyện lịch sử dài phía sau qua lời giới thiệu về Phật mẫu Man Nương. Cảm ơn các bạn đã gìn giữ một di sản tuyệt vời như thế này." Ông  NISHIMURA.NOBUHIRO du khách Nhật Bản chia sẻ cảm xúc.
chua to phuc nghiem, mach ngam linh thieng ben dong song Duong hinh anh 14
Dấu ấn kiến trúc đặc trưng chứa đựng những triết lý sâu xa của Phật giáo vùng Kinh Bắc. Giữa ánh sáng trí tuệ và di sản nghìn năm, tạo nên một không gian thoát tục, đưa lòng người về với sự tĩnh tại và an nhiên.
chua to phuc nghiem, mach ngam linh thieng ben dong song Duong hinh anh 15
“Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, việc giữ gìn từng nếp mái, pho tượng hay những tấm văn bia cổ không chỉ là bảo tồn một di sản vật chất, mà là đang bảo vệ một sợi dây kết nối thế hệ hôm nay với lòng bao dung và trí tuệ của tổ tiên. Mỗi du khách hay người dân khi về đây, ngoài việc chiêm bái, chúng tôi hy vọng họ sẽ cảm nhận được sự bình an và tiếp thêm động lực để sống thiện lương, trân trọng những giá trị nguồn cội của dân tộc." Thầy Thích Thanh Dũng, trụ trì chùa Tổ Phúc Nghiêm chia sẻ.
chua to phuc nghiem, mach ngam linh thieng ben dong song Duong hinh anh 16
 "Chùa Tổ (Phúc Nghiêm Tự) là báu vật không chỉ của riêng Song Liễu mà là của cả vùng di sản Kinh Bắc. Chính vì vậy, chính quyền địa phương luôn đặt công tác bảo tồn, giữ gìn các hiện vật  là nhiệm vụ trọng tâm để vừa phát huy giá trị tâm linh, vừa tạo tiền đề phát triển du lịch văn hóa bền vững cho địa phương" – ông Nguyễn Nhân Cường, Chủ tịch UBND xã Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh cho biết.

Việc gìn giữ những giá trị nguyên bản tại Chùa Tổ (Phúc Nghiêm Tự) không chỉ dừng lại ở các nghi lễ tôn giáo mà còn nằm ở trách nhiệm bảo tồn các hiện vật lịch sử quý hiếm. Những tấm bia đá, hệ thống tượng pháp và kiến trúc cổ tại đây là nguồn sử liệu trực tiếp về sự hình thành của hệ thống tín ngưỡng Tứ Pháp, một di sản văn hóa đặc trưng của vùng Kinh Bắc.

Sự quan tâm và sát sao của chính quyền địa phương trong việc quản lý, giám sát không gian di sản thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ nguyên trạng cảnh quan và các cổ vật tại chùa. Đây là tiền đề cần thiết để địa phương tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong việc nghiên cứu, đánh giá đúng tầm vóc của di tích. Trong dòng chảy hối hả của đời sống hiện đại, sự gắn kết giữa di sản và công tác quản lý thực tế chính là chìa khóa để Phúc Nghiêm Tự mãi là điểm tựa văn hóa, tâm linh vững chắc của cộng đồng.

z7705316657122_cbb04b9dc61507826391e717bc1bb599.jpg

Đại Lãm Tự - Chùa Dạm Bắc Ninh và dấu ấn vàng son thời Lý

VOV.VN - Hành trình tìm về Đại Lãm Tự không chỉ là chuyến đi vãn cảnh mà là cuộc trở về với chính mình, nơi đá núi kể chuyện xưa và lòng người bừng sáng giữa hư không. Chùa Dạm vẫn ở đó lặng lẽ mà uy nghiêm, dang rộng vòng tay đón đợi những người con tìm về nguồn cội dân tộc.

Nhóm PV/VOV.VN
Tag: Bắc Ninh Di sản văn hóa lịch sử chùa Tổ Phúc Nghiêm bảo tồn di sản sông Đuống
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắc Ninh chạy đua hoàn thành gần 20.000 căn nhà ở xã hội năm 2026
Bắc Ninh chạy đua hoàn thành gần 20.000 căn nhà ở xã hội năm 2026

VOV.VN - Là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội, tỉnh Bắc Ninh đang tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ khởi công và triển khai hàng loạt dự án NOXH trên địa bàn.

Bắc Ninh chạy đua hoàn thành gần 20.000 căn nhà ở xã hội năm 2026

Bắc Ninh chạy đua hoàn thành gần 20.000 căn nhà ở xã hội năm 2026

VOV.VN - Là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội, tỉnh Bắc Ninh đang tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ khởi công và triển khai hàng loạt dự án NOXH trên địa bàn.

Thủ phủ vải thiều sớm ở Bắc Ninh trước vụ thu hoạch: Kẻ cười, người khóc
Thủ phủ vải thiều sớm ở Bắc Ninh trước vụ thu hoạch: Kẻ cười, người khóc

VOV.VN - Những ngày này, nhiều vườn vải chín sớm đã bắt đầu vào mùa cho một vụ thu hoạch ở xã Phúc Hoà, tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, mùa vải năm nay chứng kiến nghịch cảnh “kẻ cười, người khóc” khi thời tiết thất thường khiến nhiều diện tích mất mùa nặng.

Thủ phủ vải thiều sớm ở Bắc Ninh trước vụ thu hoạch: Kẻ cười, người khóc

Thủ phủ vải thiều sớm ở Bắc Ninh trước vụ thu hoạch: Kẻ cười, người khóc

VOV.VN - Những ngày này, nhiều vườn vải chín sớm đã bắt đầu vào mùa cho một vụ thu hoạch ở xã Phúc Hoà, tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, mùa vải năm nay chứng kiến nghịch cảnh “kẻ cười, người khóc” khi thời tiết thất thường khiến nhiều diện tích mất mùa nặng.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc