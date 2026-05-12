Chùa Tổ Phúc Nghiêm, mạch ngầm linh thiêng bên dòng sông Đuống
Thứ Ba, 10:26, 12/05/2026
VOV.VN - Ẩn mình giữa không gian thanh bình của phường Song Liễu, nơi dòng sông Đuống miệt mài bồi đắp phù sa cho vùng đất Kinh Bắc, có một ngôi cổ tự thầm lặng lưu giữ linh hồn của cả một vùng di sản. Phúc Nghiêm Tự hay còn gọi là Chùa Tổ chính là "tọa độ khởi nguồn" của hệ thống tín ngưỡng Tứ Pháp vùng Luy Lâu xưa.
Cùng với những ngôi cổ tự vùng Thuận Thành, nơi đây đã đặt nền móng đầu tiên cho sự hình thành Phật giáo bản địa Việt Nam qua huyền tích Phật mẫu Man Nương. Bước qua những biến thiên của thời gian, mạch ngầm linh thiêng ấy vẫn đang chảy trong từng nếp mái rêu phong, trong sắc đỏ rực rỡ của những hàng cột gỗ lim và trong nhịp sống bền bỉ của người dân nơi đây.
Phóng sự ảnh của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) sẽ đưa độc giả chiêm ngưỡng vẻ đẹp thâm nghiêm, tĩnh tại của di tích, đồng thời ghi nhận nỗ lực của chính quyền địa phương và cộng đồng trong việc trân trọng, phát huy giá trị di sản giữa nhịp sống hối hả hôm nay.
Việc gìn giữ những giá trị nguyên bản tại Chùa Tổ (Phúc Nghiêm Tự) không chỉ dừng lại ở các nghi lễ tôn giáo mà còn nằm ở trách nhiệm bảo tồn các hiện vật lịch sử quý hiếm. Những tấm bia đá, hệ thống tượng pháp và kiến trúc cổ tại đây là nguồn sử liệu trực tiếp về sự hình thành của hệ thống tín ngưỡng Tứ Pháp, một di sản văn hóa đặc trưng của vùng Kinh Bắc.
Sự quan tâm và sát sao của chính quyền địa phương trong việc quản lý, giám sát không gian di sản thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ nguyên trạng cảnh quan và các cổ vật tại chùa. Đây là tiền đề cần thiết để địa phương tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong việc nghiên cứu, đánh giá đúng tầm vóc của di tích. Trong dòng chảy hối hả của đời sống hiện đại, sự gắn kết giữa di sản và công tác quản lý thực tế chính là chìa khóa để Phúc Nghiêm Tự mãi là điểm tựa văn hóa, tâm linh vững chắc của cộng đồng.
