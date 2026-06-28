Da diết câu then, đàn tính của nghệ nhân 70 tuổi

VOV.VN - Di sản Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam đã được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nghệ nhân ưu tú Hoàng Thị Viên (xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) là người gắn bó nhiều năm với loại hình nghệ thuật dân gian này.
VOV.VN - Chiều nay (20/6), trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2026, Cơ quan thường trú Khu vực Đông Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Theo tiếng Then về Bình Liêu” thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng và giới báo chí.
VOV.VN - Ở một ngôi trường vùng cao tỉnh Cao Bằng có những bạn trẻ người Tày đang học lại tiếng mẹ đẻ của chính mình, bằng điện thoại, bằng mã QR, bằng video song ngữ lan tỏa đến tận mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.
VOV.VN - Thi thêu họa tiết, thi xào phở, thi bày mâm cỗ với những món ăn đặc trưng núi rừng… các hội thi sôi nổi khiến ngày hội kiêng gió truyền thống tại rẻo cao xã Hoành Mô (tỉnh Quảng Ninh) thêm phần ý nghĩa.
VOV.VN - Tối 16/5, tại sân khấu ngoài trời ven hồ Ba Bể (thôn Bó Lù, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên) diễn ra Chương trình nghệ thuật “Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể”. Đây là hoạt động điểm nhấn nằm trong chuỗi sự kiện Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Hồ trên núi - Trà trong mây”.
VOV.VN - Với hơn 60 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giao lưu quốc tế diễn ra trong dịp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026, Hải Phòng đang từng bước khẳng định sức hút của một đô thị biển năng động, hiện đại và giàu bản sắc.