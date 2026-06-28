Da diết câu then, đàn tính của nghệ nhân 70 tuổi

Người Tày trẻ đánh thức tiếng mẹ đẻ

VOV.VN - Ở một ngôi trường vùng cao tỉnh Cao Bằng có những bạn trẻ người Tày đang học lại tiếng mẹ đẻ của chính mình, bằng điện thoại, bằng mã QR, bằng video song ngữ lan tỏa đến tận mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.