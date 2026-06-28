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Da diết câu then, đàn tính của nghệ nhân 70 tuổi
Chủ Nhật, 08:01, 28/06/2026

Da diết câu then, đàn tính của nghệ nhân 70 tuổi

VOV.VN - Di sản Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam đã được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nghệ nhân ưu tú Hoàng Thị Viên (xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) là người gắn bó nhiều năm với loại hình nghệ thuật dân gian này.

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Hoàng Hiền, Trường Giang/VOV-Đông Bắc
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