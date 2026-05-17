Lễ hội Hoa Phượng Đỏ – nhịp cầu quảng bá hình ảnh Hải Phòng tới bạn bè quốc tế

Được tổ chức hằng năm đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Hải Phòng, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ từ lâu đã trở thành sự kiện văn hóa – du lịch tiêu biểu của thành phố Cảng. Năm nay, với hơn 60 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, xúc tiến du lịch và giao lưu quốc tế diễn ra trên toàn thành phố, Lễ hội tiếp tục là dịp để Hải Phòng quảng bá hình ảnh một đô thị biển năng động, hiện đại, giàu bản sắc và hội nhập tới bạn bè quốc tế.

Những ngày tháng 5 này, khu vực Quảng trường Nhà hát và dải trung tâm thành phố Hải Phòng rực rỡ sắc màu lễ hội. Trong cùng một không gian, người dân có thể bắt gặp những làn điệu chèo, hát xẩm, múa rối truyền thống đan xen cùng hiphop, DJ, zumba hay âm nhạc đường phố hiện đại. Những chương trình nghệ thuật được thiết kế liên tục từ tối đến đêm muộn đã biến khu vực trung tâm thành phố thành một “sân khấu mở”, nơi mỗi người đều có thể cảm nhận không khí lễ hội.

Chuỗi nghệ thuật tại khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng sôi động trong tuần lễ Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026.

Không chỉ tạo nên một tuần lễ văn hóa sôi động, chuỗi hoạt động bên thềm Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 còn trở thành không gian giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh thành phố Cảng tới bạn bè quốc tế. Chị Julliet, du khách đến từ Anh, chia sẻ đây là lần đầu tiên chị cùng nhóm bạn tới Hải Phòng và thực sự ấn tượng với không khí lễ hội cũng như sự sôi động của thành phố.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến đây và tôi thực sự rất thích không khí ở đây, đặc biệt là trang phục của mọi người và các em nhỏ. Những bộ trang phục rất dễ thương. Sự kiện hôm nay cũng rất ấn tượng. Tôi thích âm nhạc và không khí lễ hội ở đây", chị Julliet nói.

Các hoạt động nghệ thuật tại trung tâm thành phố Hải Phòng ấn tượng và thu hút đông đảo bạn bè quốc tế.

Điểm nhấn nổi bật của chuỗi hoạt động năm nay là sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế như đoàn nghệ thuật Bujihwa (Hàn Quốc), đoàn nghệ thuật Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc)… Không chỉ biểu diễn phục vụ khán giả, các nghệ sĩ nước ngoài còn trực tiếp giao lưu với học sinh, sinh viên và người dân Hải Phòng, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết văn hóa giữa các quốc gia. Nghệ sĩ Diệp Lam Khiêm, đoàn nghệ thuật Nam Ninh (Trung Quốc), cho biết bên cạnh việc giới thiệu những làn điệu dân ca, các vũ điệu đậm đà bản sắc dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc), các nghệ sĩ còn biểu diễn nhiều tác phẩm âm nhạc quen thuộc của Việt Nam, tạo nên sự đồng điệu và kết nối cảm xúc với khán giả Hải Phòng.

Nghệ sĩ Diệp Lam Khiêm chia sẻ: "Tôi cảm thấy thành phố Hải Phòng rất thân thiện và gần gũi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Hải Phòng biểu diễn và người dân nơi đây mang lại cho tôi cảm giác vô cùng nhiệt tình, thân thiện. Các món ăn ở Hải Phòng cũng đặc biệt ngon. Tôi hy vọng sẽ có dịp quay lại nơi đây biểu diễn".

Cô trò trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố (Hải Phòng) biểu diễn tiết mục hát văn "Hoa phong lan" giới thiệu tới các bạn Hàn Quốc.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, chương trình giao lưu văn hóa giữa đoàn nghệ thuật Bujihwa Hàn Quốc với học sinh Hải Phòng cũng diễn ra trong không khí hào hứng của các em nhỏ. Những tiết mục K-pop hiện đại kết hợp cùng âm hưởng nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc hòa cùng làn điệu ca trù, hát văn và các động tác múa trên nền nhạc bài hát “Nhà tôi có treo một lá cờ” đã tạo nên bầu không khí gần gũi, cởi mở.

Nghệ sĩ Pyo Sun A, Trưởng nhóm biểu diễn đoàn nghệ thuật Bujihwa Hàn Quốc, cho biết đoàn rất vinh dự khi được tham gia Lễ hội Hoa Phượng Đỏ và giao lưu văn hóa với học sinh Hải Phòng; bởi đây không chỉ là hoạt động biểu diễn nghệ thuật mà còn là cơ hội lan tỏa văn hóa, tăng cường sự hiểu biết giữa người dân và thế hệ trẻ hai nước.

Nghệ sĩ Pyo Sun A chia sẻ: "Tôi đã đến Việt Nam, đặc biệt là thành phố Hải Phòng, nhiều lần trong khoảng ba năm trở lại đây. Mỗi lần tới đây, chúng tôi đều cảm nhận được sự đón tiếp nồng hậu, thân thiện và hiếu khách của người dân thành phố. Đặc biệt, trong chương trình diễu hành ngày hôm qua, khán giả đã chào đón và cổ vũ chúng tôi như những người bạn thân thiết. Tôi cũng rất ấn tượng với những nét văn hóa của thành phố; một đô thị sôi động, hiện đại nhưng vẫn giữ được nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc".

Đoàn nghệ thuật Bujihwa Hàn Quốc giao lưu cùng học sinh Hải Phòng.

Trong không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu, những cảm nhận tích cực từ du khách và các đoàn nghệ thuật quốc tế cũng cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của Hải Phòng – một thành phố đang phát triển năng động nhưng vẫn giữ được chiều sâu văn hóa và bản sắc riêng. Qua mỗi mùa lễ hội, Hoa Phượng Đỏ không chỉ là ngày hội của người dân thành phố Cảng mà còn từng bước trở thành “thương hiệu mềm” để Hải Phòng quảng bá hình ảnh, tăng cường kết nối quốc tế và khẳng định vị thế trong giai đoạn phát triển mới.

Theo ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ không chỉ là sự kiện văn hóa – du lịch thường niên mà còn là dấu ấn khẳng định tầm vóc mới của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới. Đặc biệt, với chủ đề “Hải Phòng – Hội tụ – Tỏa sáng”, Lễ hội là biểu trưng cho sự hội tụ của các giá trị lịch sử, văn hóa, nguồn lực công nghiệp, cảng biển và di sản thế giới; đồng thời thể hiện khát vọng xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cũng khẳng định thành phố đang từng bước nâng tầm Lễ hội Hoa Phượng Đỏ trở thành thương hiệu văn hóa, du lịch và cầu nối xúc tiến đầu tư mang tầm quốc gia, quốc tế.

Tham gia biểu diễn trong chuỗi hoạt động tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026, các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật Nam Ninh - Trung Quốc rất ấn tượng với sự thân thiện, gần gũi của người dân đất Cảng.

Ông Trung nói: "Khởi nguồn từ năm 2012 với một biểu tượng thân thuộc, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ đã không ngừng phát triển, trở thành dấu ấn văn hóa tiêu biểu, kết tinh bản sắc, tâm huyết và trí tuệ của các thế hệ lãnh đạo cùng nhân dân thành phố, đồng thời là sự kiện lớn, sản phẩm văn hóa phi vật thể được du khách gần xa mong chờ khi đến với Hải Phòng. Trong không gian và tầm vóc mới, với chủ đề “Hải Phòng – Hội tụ – Tỏa sáng”, lễ hội chính là lời khẳng định cho sự gắn kết chặt chẽ giữa dòng chảy lịch sử của thành phố Cảng anh hùng và xứ Đông văn hiến".

Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và xúc tiến du lịch, Hải Phòng đang gửi đi thông điệp về một thành phố cởi mở, thân thiện, giàu bản sắc và khát vọng phát triển. Từ một lễ hội của riêng thành phố, Hoa Phượng Đỏ đang dần trở thành nhịp cầu kết nối quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh Hải Phòng tới bạn bè năm châu.