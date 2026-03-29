中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đặc sắc lễ hội Hết Chá của người Thái Sơn La

Chủ Nhật, 09:37, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 28/3, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La tưng bừng tổ chức lễ hội Hết Chá. Đây là nét sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh sâu sắc của đồng bào dân tộc Thái phường Mộc Sơn nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung và đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, phần lễ được tổ chức gắn liền với tích chuyện người dân bày tỏ lòng thành kính và tạ ơn Thầy Mo - người đã có công chữa bệnh cho dân bản. Trải qua thời gian, lễ hội Hết Chá vẫn giữ nguyên giá trị về mặt tâm linh và trở thành biểu tượng của tình đoàn kết cộng đồng, tạo nên nét văn hóa đặc sắc, riêng có của đồng bào dân tộc Thái phường Mộc Sơn.

Ông Vì Văn Phịnh - tổ dân phố Na Áng, phường Mộc Sơn cho biết: "Đây là một lễ hội tạ ơn của người Thái, hồi xưa các ông thầy mo chữa trị bệnh cho con cháu, chữa khỏi bệnh các con cháu nhận làm con nuôi, cứ đến ngày tết về các con nuôi mang quà tết về nhưng ông chưa có thời gian để mà tổ chức thì đến tháng 2 âm lịch, hay tháng 3 dương lịch thì ông thầy mo tổ chức lễ hội này".

Sau phần lễ, phần hội diễn ra sôi nổi với các trò chơi dân gian như tung còn, tó mák lẹ, đi cầu kiều. Điểm nhấn là phần tranh tài của các tổ dân phố trên địa bàn ở các nội dung thi lấy lửa, luộc gà, thi trưng bày, giới thiệu ẩm thực dân tộc...

Lễ hội Hết Chá được tổ chức vào dịp tháng 3 hàng năm, khi mùa hoa ban, hoa mạ nở khắp núi đồi, góp phần quảng bá hình ảnh miền đất, con người và lễ hội độc đáo của địa phương đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Anh Nguyễn Văn Nam - du khách đến từ tỉnh Hưng Yên bày tỏ: "Rất may mắn cho tôi được tham gia vào lễ hội Hết Chá ở phường Mộc Sơn. Đầu tiên tôi thấy là mọi người hôm nay mặc quần áo dân tộc rất đẹp, thứ hai là tôi rất ấn tượng với món ăn ở đây. Có nhiều món ăn mà thật sự bản thân chưa thấy bao giờ, thế cho nên nếu có dịp tôi vẫn muốn trở lại Mộc Sơn thêm lần nữa".

Từ năm 2015, lễ hội Hết Chá chính thức được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây là tiền đề, động lực để phường Mộc Sơn tiếp tục bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, tô điểm thêm cho bức tranh du lịch giàu bản sắc của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Ông Nguyễn Quốc Tuyển - Phó Chủ tịch UBND phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La thông tin thêm: "Lễ hội Hết Chá là một trong những hoạt động phục vụ công tác phát triển du lịch của phường Mộc Sơn. Năm nay chúng tôi tổ chức với quy mô cấp phường và có tất cả các tổ dân phố trên địa bàn phường tham gia. Thời gian tới, chúng tôi dự kiến để tổ dân phố Na Áng tổ chức lễ hội này mỗi năm một lần; còn phường thì 3 - 5 năm tổ chức một lần để góp phần gìn giữ bản sắc độc đáo của lễ hội Hết Chá".

Lễ hội Hết Chá năm nay được tổ chức gắn với các hoạt động du lịch trải nghiệm tại không gian văn hóa “Sắc màu Mộc Sơn”. Đây là hoạt động du lịch tiêu biểu trong chuỗi các hoạt động thúc đẩy phát triển du lịch gắn với các giá trị văn hóa của địa phương năm 2026.

Sắc hoa sơn tra thu hút du khách về Nậm Nghẹp, Sơn La

VOV.VN - Mỗi độ tháng Ba khi tiết trời ấm dần lên, bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La cũng vào mùa đẹp nhất trong năm, màu trắng hoa sơn tra nở rộ khắp núi rừng Tây Bắc. Trên những sườn núi cao, sắc trắng của hoa phủ kín từng triền đồi, tạo nên khung cảnh bình dị đầy cuốn hút.

PV/VOV-Tây Bắc
Tag: lễ hội người Thái di sản Sơn La
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Rộn ràng lễ hội Bun Vốc Nặm bên dòng Nậm Mu

VOV.VN - Giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, lễ hội Bun Vốc Nặm của đồng bào Lào ở Lai Châu diễn ra rộn ràng bên suối Nậm Mu, thu hút đông đảo người dân và du khách. Nghi lễ cầu mùa, cầu an hòa trong điệu xòe, tiếng trống chiêng, té nước, gửi gắm ước vọng năm mới bình an, no ấm.

VOV.VN - Giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, lễ hội Bun Vốc Nặm của đồng bào Lào ở Lai Châu diễn ra rộn ràng bên suối Nậm Mu, thu hút đông đảo người dân và du khách. Nghi lễ cầu mùa, cầu an hòa trong điệu xòe, tiếng trống chiêng, té nước, gửi gắm ước vọng năm mới bình an, no ấm.

Tổng thu du lịch trên 121 tỷ đồng từ Lễ hội Hoa Ban 2026

VOV.VN - Lễ hội Hoa Ban 2026 ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng với hơn 76.000 lượt khách, tổng thu du lịch trên 121 tỷ đồng, tăng lần lượt 152% và 132% so với năm trước, tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu du lịch đặc trưng của Điện Biên trên bản đồ quốc gia và quốc tế.

VOV.VN - Lễ hội Hoa Ban 2026 ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng với hơn 76.000 lượt khách, tổng thu du lịch trên 121 tỷ đồng, tăng lần lượt 152% và 132% so với năm trước, tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu du lịch đặc trưng của Điện Biên trên bản đồ quốc gia và quốc tế.

Lễ hội xòe chiêng - Nơi kết nối sắc màu văn hóa ở Lai Châu

VOV.VN - Giữa không gian bản du lịch cộng đồng Nà Khương, xã Bản Bo, tỉnh Lai Châu, tiếng chiêng ngân vang hòa cùng vòng xòe của hội xuân càng trở nên rộn ràng. Lễ hội xòe chiêng của đồng bào Thái không chỉ gìn giữ hồn văn hóa Thái, mà còn trở thành điểm hẹn gắn kết cộng đồng, quảng bá tiềm năng du lịch.

VOV.VN - Giữa không gian bản du lịch cộng đồng Nà Khương, xã Bản Bo, tỉnh Lai Châu, tiếng chiêng ngân vang hòa cùng vòng xòe của hội xuân càng trở nên rộn ràng. Lễ hội xòe chiêng của đồng bào Thái không chỉ gìn giữ hồn văn hóa Thái, mà còn trở thành điểm hẹn gắn kết cộng đồng, quảng bá tiềm năng du lịch.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc