Hai di tích triều Nguyễn được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia

Thứ Hai, 16:40, 27/04/2026
VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia đối với hai công trình từ triều Nguyễn gồm Phủ Phụ Chính triều Nguyễn và Khâm Thiên Giám triều Nguyễn tại cố đô Huế.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, việc xếp hạng di tích là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm bảo vệ, tu bổ và phát huy giá trị các di tích, góp phần hoàn thiện hệ thống di sản thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.

Di tích Phủ Phụ Chính hiện nay tại số 79 Nguyễn Chí Diểu, phường Phú Xuân, thành phố Huế

Phủ Phụ Chính được thành lập vào đầu thế kỷ XX, là nơi làm việc của các phụ chính đại thần – những người thay vua điều hành triều chính trong những giai đoạn đặc biệt. Công trình hiện tọa lạc trên đường Nguyễn Chí Diểu, phường Phú Xuân với kiến trúc kết hợp hài hòa giữa phong cách phương Đông và phương Tây, phản ánh đặc trưng kiến trúc Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Khâm Thiên Giám là cơ quan chuyên trách về thiên văn, lịch pháp dưới triều Nguyễn, được thành lập từ thời Gia Long và phát triển dưới thời Minh Mạng. Cơ quan này đảm nhiệm các nhiệm vụ như quan sát thiên văn, dự báo thời tiết, làm lịch, xem ngày giờ và phong thủy phục vụ triều đình. Khâm Thiên Giám vẫn còn lưu giữ một số tư liệu quý như bản đồ chòm sao, tinh tú, phản ánh hoạt động nghiên cứu thiên văn dưới triều Nguyễn.

Di tích Khâm Thiên Giám đã xuống cấp nghiêm trọng trong thời gian dài

Đến đầu thế kỷ XX, dưới thời Khải Định, Khâm Thiên Giám được di dời về vị trí hiện nay. Tuy nhiên, trước sự xuất hiện của các phương pháp khí tượng hiện đại do người Pháp đưa vào Đông Dương, vai trò của cơ quan này dần thu hẹp. Hiện nay, cả hai di tích đều đang trong tình trạng xuống cấp do tác động của thời gian và điều kiện thời tiết. 

Công trình chính tại di tích Phủ Phụ Chính triều Nguyễn

Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tu bổ, phục hồi hai di tích này. Trong đó, việc trùng tu sẽ gắn với khai thác giá trị văn hóa – lịch sử nhằm phát huy hiệu quả bền vững, góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng cho địa phương.

“Các bước chuẩn bị để tu bổ, phục hồi hai di tích này đã được chúng tôi chuẩn bị từ trước. Thứ nhất là sưu tầm tư liệu nhiều năm rồi, cũng đã có những bước nghiên cứu trước. Sau khi được xếp hạng sẽ tiến hành ngay những thủ tục để xuất chủ trương đầu tư này, cố gắng thực hiện công tác tu bổ một cách nhanh nhất, vì hiện nay hai di tích này cũng đã xuống cấp", ông Hoàng Việt Trung cho biết.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng quà gia đình chính sách tại Huế

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng quà gia đình chính sách tại Huế

VOV.VN - Ngày 27/4, tại thành phố Huế, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chương trình “Hoàng cung Huyền ảo” tại Đại Nội Huế miễn phí phục vụ cộng đồng

Chương trình “Hoàng cung Huyền ảo” tại Đại Nội Huế miễn phí phục vụ cộng đồng

VOV.VN - Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, tối 25/4, tại Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc chương trình nghệ thuật “Hoàng cung Huyền ảo”. Đây là hoạt động điểm nhấn của Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng”, diễn ra liên tục đến hết ngày 28/4/2026 và mở cửa miễn phí phục vụ người dân, du khách.

Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac sẽ chuyển giao tư liệu về Hoàng thành Huế

Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac sẽ chuyển giao tư liệu về Hoàng thành Huế

VOV.VN - Chiều tối 24/4, tại Cơ Mật Viện (TP Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ ký kết trực tuyến Thỏa thuận hợp tác khoa học và văn hóa với Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac (Cộng hòa Pháp).

