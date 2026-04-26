Chương trình “Hoàng cung Huyền ảo” tại Đại Nội Huế miễn phí phục vụ cộng đồng
VOV.VN - Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, tối 25/4, tại Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc chương trình nghệ thuật “Hoàng cung Huyền ảo”. Đây là hoạt động điểm nhấn của Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng”, diễn ra liên tục đến hết ngày 28/4/2026 và mở cửa miễn phí phục vụ người dân, du khách.
Chương trình được dàn dựng công phu, tái hiện không gian Hoàng cung về đêm với nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc. Mở đầu là nghi thức đổi gác tại Ngọ Môn kết hợp hiệu ứng khai hỏa thần công, tạo dấu ấn trang nghiêm trong thời khắc mở cửa Hoàng cung.
Tiếp đó, du khách được trải nghiệm không gian ánh sáng với hệ thống đuốc và trình diễn 3D mapping tại khu vực cầu Trung Đạo.
Tại sân Đại Triều Điện Thái Hòa, điểm nhấn của chương trình là nghi lễ thiết triều được sân khấu hóa, tái hiện sinh động không khí triều chính dưới thời triều Nguyễn. Bên cạnh đó, các hoạt động như lễ xuất quân, thao diễn Kinh binh với những màn võ thuật truyền thống (múa cờ, múa côn, bắn cung…) kết hợp hiệu ứng hiện đại góp phần khắc họa khí thế uy nghiêm của quân đội xưa.
Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung Tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết: “Chương trình chúng tôi tái hiện, kể lại câu chuyện xưa của triều Nguyễn bằng hình thức sân khấu thực cảnh. Các tiết mục được sân khấu hóa nhưng vẫn giữ nguyên màu sắc, tinh thần của các nghi lễ cung đình. Đồng thời, chương trình ứng dụng công nghệ hiện đại như 3D mapping để giới thiệu hoa văn gắn với văn hóa cung đình, qua đó mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm ấn tượng”.
Ngoài các nghi lễ cung đình, “Hoàng cung Huyền ảo” còn mang đến nhiều không gian trải nghiệm như trò chơi cung đình, trình diễn áo dài Huế kết hợp Hanbok, trải nghiệm thực tế ảo “Đi tìm Hoàng cung đã mất”, không gian “Đế đô Khảo cổ ký” và triển lãm sinh vật cảnh tại các khu vườn trong Đại Nội.